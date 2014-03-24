《路透早报》--3月24日

2014年3月4日，波黑戈拉日代的一家工厂的工人在工作。 REUTERS/Dado Ruvic

经济数据：

--汇丰3月中国制造业采购经理人指数(PMI)

--法国3月Markit制造业PMI

--德国3月Markit制造业PMI

--欧元区3月Markit制造业PMI

--美国芝加哥联储2月全国活动指数

--美国3月Markit制造业PMI

重大事件及官员讲话：

--瑞士信贷第17届年度亚洲投资会议(至3月28日)

--加拿大央行副总裁连恩将在当地约克大学发表讲话

--日本央行副总裁岩田规久男将在一研讨会上发言

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将主持货币政策与全球经济会议

以下为欧美市场时段(3月21日下午5:00至3月24日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美联储有意退出刺激，但内部对升息看法不同调

美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位高层决策者周五阐述截然不同的两种观点，讨论美联储是否应该为了抵御潜在的金融危机而冒着失业率上升的风险。美联储理事史坦认为，债市极低的预期回报率可能表明，是时候缩减美联储的刺激举措了，即便这样做会损及就业市场。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔则认为，不值得通过升息来抵御未必会出现的危机。

--俄罗斯军方夺取克里米亚空军基地，乌克兰被迫放弃军舰和潜艇

俄罗斯军队周六利用装甲车、自动步枪和眩晕手榴弹夺去了位于克里米亚的乌克兰一个空军基地。在遭到亲俄的抗议者攻击后，乌克兰部队还放弃了一个海军基地，还不得不将两艘军舰交给俄罗斯部队。英国外交大臣夏伟林周六在每日电讯报网站上刊文称，英国及其盟国应考虑对俄售武实施持久限制，作为调整与俄罗斯关系的部分举措。

--日本央行总裁黑田东彦称将继续货币宽松举措

日本央行总裁黑田东彦周五表示，该央行将继续推行大举货币宽松计划，因为日本经济距离实现2%的通胀率目标还有一半路要走。他表示，日本央行还必须监控资产价格，但补充称，迄今没有发现泡沫迹象。黑田东彦指出，日本央行有多个方法撤出超宽松货币政策，不过他还指出，现在讨论撤出还为时尚早。

--中澳法卫星图像相继发现疑似马航飞机碎片

法国当局周日表示，法国卫星图像显示在南印度洋发现“漂浮碎片”，此前中国及澳洲也在同一片大范围的区域发现可疑物体。这些线索将对马航失联客机的搜索聚焦在这片远离澳洲的海域。澳洲总理艾保德(TonyAbbott)已经表示，借助于中澳方面发现的疑似大碎片图像，搜寻失联马航飞机“越来越有希望”取得突破性进展。

--加拿大2月通胀率较前月放缓但超预期，1月零售销售反弹回升

加拿大2月通胀率放缓，但意外维持在央行目标区间内，该消息或许让决策者感到宽慰，但不太可能造成央行对利率的中立立场有所改变。2月CPI较上年同期成长1.1%，增幅低于1月时创下的一年半高位1.5%，但高于市场预估的增长0.9%。2月汽油价格下滑部分抵销了食品成本等上涨的影响。1月零售销售数据再次成长，12月时因极端天气而大受打击。1月零售销售较前月成长1.3%，为5月以来最大增幅。

--周五公布的重要经济数据：

*欧洲央行公布，欧元区1月经季节调整经常帐盈余253亿欧元，创纪录高位；12月为盈余200亿欧元。1月未经季节调整经常帐盈余64亿欧元，12月为盈余282亿欧元。1月直接投资/证券投资净流入122亿欧元，12月为净流入104亿欧元。

*英国国家统计局公布，2月公共部门收支为盈余2.04亿英镑，上年同期为盈余101.50亿英镑。2月公共部门净借款为74.78亿英镑(预估为85.5亿英镑)，上年同期为净借款74.37亿英镑。

股市：

--美国股市下滑，因周末前投资人对升势强劲的企业锁定获利，令股市回吐稍早的涨幅。标普500指数在盘中创下1,883.97点的历史高位。道琼工业指数收跌28.28点，或0.17%，至16,302.77点；标准普尔500指数下跌5.49点，或0.29%，至1,866.52点；Nasdaq指数收低42.498点，或0.98%，至4,276.788点。本周，道指升1.5%，标普500指数涨1.4%，Nasdaq指数攀升0.7%。.NCN

--欧洲股市在交投震荡中微幅上升，本周升幅为一个月来最大，受助于基本资源股上扬，以及一些正面的技术买入信号。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数微幅收高0.1%，至1,307.24点。该指数本周上涨1.8%。周五英国富时100指数收升0.23%，报6,557.17点；德国DAX指数上涨0.5%，报9,342.94点；法国CAC-40指数收涨0.17%，报4,335.28点。

汇市：

--美元三日升势周五戛然而止，全球市场消化了美国货币政策可能转变。欧元区公布1月经常账盈余创纪录高位后，欧元走强。美元指数下滑0.12%，报80.093，昨日触及三周高位80.354。欧元兑美元纽约尾盘升0.15%，报1.3798美元。美元兑日圆下跌0.17%报102.21日圆，兑瑞郎跌至0.8821瑞郎。

债市：

--较长期公债价格上扬，短债与长债收益率差触及八个月最窄水平，因投资者继续评估美联储较预期提前升息的可能性。两年期和30年期公债收益率差收窄至317个基点，为7月以来最窄。两年期公债收益率从叶伦讲话前的约34个基点攀升至约44个基点。五年期公债收益率从叶伦讲话前的1.54%升至1.72%。

--希腊公债收益率下跌，此前标准普尔表示，如果希腊GDP增长能更加稳健，则会上调该国信贷评级。希腊10年期公债收益率跌6个基点至6.93%，略高于本月稍早触及的6.61%四年低点。

油市：

--原油期货上涨，因欧美对俄罗斯实施新的制裁后，对全球第二大产油国俄罗斯供应受扰的担忧重燃。布兰特原油期货升0.47美元，收报每桶106.92美元。本周布兰特原油期货连跌四周。5月美国原油收高0.56美元，报每桶99.46美元，本周小涨。

金属市场：

--黄金价格因低吸买盘而上涨，但本周跌幅为11月来最大，因周三美联储暗示可能在明年初升息。1832GMT，现货金上升0.5%，报每盎司1,334.76美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-4月期金收高5.50美元，报每盎司1,336美元。黄金本周大跌约3.5%。

--在上周录得逾4%的跌幅后，期铜本周小升0.2%，因对中国信贷紧缩和经济增长的忧虑减退。伦敦金属交易所(LME)三个期期铜周五收升0.78%，报每吨6,480美元。(完)

(整理 利棣儿/戴素萍 审校 母红/王冠中)

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