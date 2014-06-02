《路透早报》--6月2日

6月2日 - [今日看点]

经济数据：

--日本第一季资本支出

--日本5月制造业采购经理人指数(PMI)

--瑞士5月PMI

--意大利、法国、德国、欧元区、英国5月制造业PMI

--英国4月消费者信贷

--德国5月消费者物价指数(CPI)与消费者物价调和指数(HICP)初值

--美国、加拿大5月制造业PMI

--美国4月建筑支出

--美国供应管理协会(ISM)5月制造业指数

重大事件及官员讲话：

--美国财长杰克卢和财政部次长David Cohen发表讲话

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前的经济形势和货币政策发表讲话

--瑞典央行副总裁Per Jansson讲话

--欧洲央行执委莫尔许参加一个国际研讨会

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼参加“谁在担心通缩？”的讨论

[重大数据或新闻]

--美国4月消费者支出暂时下滑，但通胀抬头已显露端倪

商务部周五公布，4月消费者支出减少0.1%，为2013年4月以来首次下降；但3月修正为跳涨1.0%，为2009年8月以来最大增幅，因此并未改变第二季经济成长大幅反弹的预期。同日出炉的其它数据显示，5月消费者信心下滑，因家庭担心收入问题。不过中西部地区制造业活动激增，证实经济成长在第一季因寒冬而萎缩后，正在呈现反弹。

在这些喜忧参半的数据公布后，美国公债价格下跌，美元指数走低，美股几无变动。

--中国5月官方制造业PMI连三月回升创年内新高，经济稳中向好

中国宏观经济先行指标--5月官方制造业PMI连续三个月回升并创年内新高，其中新订单指数等主要分项指数升幅明显，预示经济运行进一步向好；但库存指数、生产经营活动预期指数回落，则反映企业对未来市场前景预期仍较谨慎，未来经济增长尚不具备明显回升的条件。而进出口指数虽有所回升，但仍继续位于荣枯线以下，显示制造业外贸依然存在下行压力。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，5月制造业PMI自前月的50.4升至50.8，高于路透调查预估中值50.6。

--加拿大经济转趋颓软，或成央行政策声明重心

加拿大经济在今年年初降档运行，不仅仅是因为出口受到美国恶劣天候的打击，同时企业投资及进口也出乎意料不振。加拿大统计局数据显示，第一季经济环比年率成长1.2%，远低于去年第四季的2.7%，同时也不如市场预估的成长1.8%。这份数据让加拿大央行有维持利率不变的空间，尽管通胀刚在4月回升至2%的目标，为两年来首见。多位分析师表示，加拿大央行6月4月利率声明中，可能会打算强调国内外经济的脆弱性。

--中国国务院称加大金融对经济的支持

中国国务院常务会议周五指出，要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

--美联储多位官员称不应以利率对抗资产泡沫

三位美国联邦储备委员会(美联储)官员一致认为，不应该用利率工具来预防资产泡沫以及其它形式的金融失衡，尽管这些人士对于美联储合宜货币政策立场的看法存在很大分歧。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔和旧金山联储总裁威廉姆斯在一次政策研讨会议后对记者表示，他们不希望这样做，这样做可能改变有关通胀在未来几年回升至2%联储目标水准的公众预期。拉克尔和威廉姆斯分属政策鹰派和中间派。而作为美联储最坚定鸽派之一的芝加哥联储总裁埃文斯也支持这种看法。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称欧元区经济前景缓慢改善，但成长步幅仍不大。欧洲央行认为没有通缩的明显迹象，管委会强调准备在需要时采取行动。

欧洲央行管理委员会成员维斯科周五警告称，需要以对抗高通胀率相同的决心，来应对欧元区通胀率过低的问题。维斯科指出，欧元走升是将通胀率推至过低水准的原因之一。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五多数收涨，标普500指数和道指再创纪录收盘新高，且连涨第四个月收高。数据喜忧参半，投资者找不到买入股票的动力。道琼工业指数收高18.43点，或0.11%，至16,717.17点；标准普尔500指数上扬3.54点，或0.18%，至1,923.57点；Nasdaq指数收低5.33点，或0.13%，至4,242.62点。本周，道指上扬0.7%，标普500指数攀升1.2%，Nasdaq指数升1.4%。5月，道指上扬0.8%，标普500指数攀升2.1%，为连升四个月，Nasdaq指数攀升3.1%，为三个月来首次月度上升。

--法国股市表现落后区内股市，此前报导称美国司法部要求法国巴黎银行支付超过100亿美元，以了结对该行数年来违反美国对伊朗等国家制裁行动的刑事调查。法国CAC-40指数跌0.24%，收报4,519.57点，其中逾半数跌幅归咎于法国巴黎银行。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,377.46点。5月该指数升1.8%。德股DAX指数微升0.04%，报9,943.27点。英国富时100指数收低0.39%，报6,844.51点。。

汇市:

--美元兑其他主要货币周五从近期高位回落，收盘下滑，因交易商为下周欧洲央行和其他货币政策制定机构可能影响市场的会议作准备。美元指数纽约尾盘跌0.18%，报80.353。欧元兑美元在5月大跌1.65%，今日上涨0.26%，报1.3637美元。欧元兑日圆报138.76日圆，升0.23%。美元兑日圆报101.75日圆，跌0.04%。

债市:

--美国指标10年期公债收益率上涨，因带动5月债市升势的投资人需求减弱，且华尔街交易商寻求售出本周950亿美元公债供应中认购的部分。指标10年期公债价格收益率报2.459%，较周四尾盘升1个基点。30年期公债价格收益率报3.316%，较周四尾盘升1个基点。

--德债价格下滑，跟随美债跌势，此前堪萨斯城联储总裁称升息会比市场预期更快。德国10年期公债收益率升3个基点，报1.33%，意大利和西班牙10年期公债收益率分别持稳在2.97%和2.87%，离本周触及的纪录低点不远。

油市:

--美国原油价格下滑，因交易商在月底锁定获利，不过美国原油期货在5月大涨3%，受供应忧虑和美国汽油需求强劲带动。布兰特原油期货周五也下滑，但5月升1.2%，受到能源供应忧虑支撑。布兰特原油结算价下跌0.56美元，收报109.41美元。美国原油跌0.87美元，结算价报每桶102.71美元。

金属市场:

--金价下跌近1%，接近四个月低位，并连跌四日，受累于月底前的结清头寸操作，以及商品基金的卖盘。本周金价下跌近3.5%，为2013年11月底以来最大周度跌幅。本周的沉重技术性卖压打压金价跌至1,250美元之下，为2月4日以来首次。1922GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,247.10美元，稍早触及2月初以来最低1,241.99美元。美国8月期金收跌11.10美元，报每盎司1,246美元。

--期铜走低，但本月有望录得12月以来最大月度涨幅，受助于最大消费国中国的需求复苏。期镍在受挥之不去的供应短缺担忧拖累连跌四日后反弹。LME三个月期铜受跌0.57%，报每吨6,845美元，本月期铜累计上扬3.1%，为年内迄今最大单月涨幅。三个月期镍收涨1.85%，报每吨19,250美元，在连跌四日后反弹，本月上扬5%。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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