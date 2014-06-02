《路透早报》--6月3日

6月3日 - [今日看点]

经济数据：

--日本4月加班工资

--澳洲第一季经常帐、4月零售销售

--中国官方5月非制造业采购经理人指数(PMI)

--汇丰中国5月制造业PMI终值

--汇丰台湾5月PMI

--香港4月零售销售

--英国5月Nationwide房价指数

--意大利4月失业率

--英国5月Markit/CIPS建筑业PMI

--欧元区5月通胀率初值与4月失业率

--美国5月ISM纽约企业活动指数

--美国4月工厂订单

重大事件及官员讲话：

--澳洲央行利率决定

--挪威央行总裁奥尔森发表讲话

[重大数据或新闻]

--美国制造业又传佳音，第二季成长加速几成定局

美国制造业活动5月加速扩张，建筑业支出4月连续第三个月增长，显示经济成长在第二季重拾动能。美国经济在首季萎缩，受累于严寒天气和企业补充库存的步伐缓慢。但企业看似正在重建库存，5月工厂新订单触及五个月高位。数据提振美股道琼和标普500指数再创纪录收盘高位。

详细数据：

美国数据：ISM-5月制造业指数升至55.4，市场预估为55.5

美国数据：5月MARKIT制造业PMI终值上修至56.4，4月为55.4

表格：美国4月建筑支出增加0.2%，预估为增长0.6%--商务部

--独家：日相安倍晋三成长策略计划草案承诺进行广泛改革

根据日本首相安倍晋三成长策略的计划草案，日本政府将采行新的企业管理规范，促进从服务业机器人到氢能汽车加能设备等科技，同时鼓励民间对基础建设的投资。这些措施和数十项相关举措，目标是要提振日本经济成长，摆脱十多年来的通缩景况。罗列这些措施的60页草拟计划，将成为安倍晋三改革方案“第三支箭”的基础，这第三波改革方案将在本月稍后公布。

--德国5月消费者物价指数年增幅降至四年低点，因能源价格下滑

德国联邦统计局初值数据显示，5月通胀率放缓至近四年低点，因能源价格下滑。德国5月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长0.9%，为2010年6月以来最小增幅。路透调查的分析师预估为通胀率由前月的1.3%放缓至1.1%。该国5月消费者物价调和指数(HICP)较前月下滑0.3%，较上年同期成长0.6%，4月分别为下滑0.3%和成长1.1%。

--俄罗斯与乌克兰将考虑一项解决天然气争端的计划

俄罗斯和乌克兰周一同意考虑乌克兰提出的计划，用于偿付数十亿美元的天然气费用，这一问题之前影响到两国的关系。乌克兰及其西方盟友指责俄罗斯为亲俄武装的叛乱煽风点火，可能导致乌克兰分裂。俄罗斯否认是自己策划了这场动乱，称乌克兰企图靠武力解决问题，导致局势更加恶化。不过当前局面下也出现一点友好的信号，欧盟能源执委Guenther Oettinger表示，俄罗斯和乌克兰的天然气公司同意考虑基辅方面提出的一套计划，以支付未偿还的天然气债务，其中一项提议是，应确保直至2015年6月的供应安全。

--欧央行诺沃特尼担心，通缩恐导致经济出现日本式成长停滞

欧洲央行管委诺沃特尼表示，担心通缩可能导致经济出现日本式成长停滞。他说看到供应面和需求面对通胀产生综合影响，并称央行可以随时遏制通胀，但遏制通缩的难度要大得多。他并指出，欧元区国家的通胀状况各异。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周一再创纪录收盘高位，因倍受关注的美国制造业指数被更正，显示制造业活动加速扩张，而非最初公布的增速放缓。工业股和材料股升幅居前，科技股收低，受苹果和谷歌等科技巨擘拖累。道琼工业指数收高26.46点，或0.16%，至16,743.63点；标准普尔500指数上扬1.40点，或0.07%，至1,924.97点；Nasdaq指数收低5.42点，或0.13%，至4,237.20点。

--欧洲股市收涨，6月开了个好头，因中国乐观的经济数据缓解了对该地区经济增速的忧虑。包括矿业和其他商品企业在内的基本资源类股指数上扬1.5%，为涨幅最大的板块之一，之前公布的数据显示，中国5月制造业增速为五个月来最快。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,380.46点。

法国CAC指数跑输其他市场，回落0.08%，收报4,515.89点。德国DAX指数微升0.07%，收报9,950.12点，首次触及10,000点指日可待。英国富时100指数收高0.29%，报6,864.10点。

汇市:

--美元上涨，受助于德国通胀数据低迷，以及欧元区制造业增长速度较预期缓慢，这两项因素增加欧洲央行将在本周放宽政策的压力。美元指数升0.4%，触及三个半月高位。市场焦点仍在周四的欧洲央行政策会议和周五的美国5月非农就业报告。在纽约市场，欧元兑美元下跌0.26%，报1.3596美元，接近周四触及的三个半月低位。美元兑日圆触及102.48日圆的一个月高位，上涨0.66%。

债市:

--美国公债收益率上涨，因投资人完成了月底公债购买，并聚焦本周稍后的欧洲央行货币政策会议和美国就业报告。指标10年期公债跌15/32，收益率报2.54%，上周四曾触及2.40%的11个月低点。30年期长债跌26/32，收益率报3.37%，上周四也跌至3.27%的11个月低点。

--葡萄牙公债收益率小涨，此前该国高等法院驳回了政府2014年预算中多项节约支出措施。不过较广泛的债市受到对欧洲央行周四将宣布刺激性货币政策的预期提振，葡萄牙公债收益率升势受限。葡萄牙10年期公债收益率升4个基点，报3.69%，盘中一度高见3.76%。

意大利和西班牙10年期公债收益率周一下滑2个基点和3个基点，分别报2.94%和2.83%，接近纪录低点。

油市:

--布兰特和美国原油期货在震荡交投中走低，受累于美元走强，以及近期数据显示，石油输出国组织(OPEC)成员国石油产量增加。布兰特7月原油合约下跌0.58美元，结算价报每桶108.83美元，盘中触及109.87美元的高位。美国7月原油期货下跌0.24美元，结算价报每桶102.47美元，盘中触及103.35美元的高位。

金属市场:

--金价连续第五日下跌，为七个月来最长跌势，因美股创下纪录新高后，投资者继续关注热络的股市。在欧洲央行举行最新政策会议，以及一系列美国数据出炉前，市场保持谨慎，也令金价承压。1910GMT，现货金下滑0.7%，报每盎司1,242.90美元,日内低见四个月低位1,240.69美元。美国8月期金收低2美元，或0.2%，报每盎司1,244美元。

--期铜上涨，在5月录得今年最大月度升幅，受助于库存减少，主要消费国中国的季节性买需以及中国制造业数据强劲。LME三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报6,930美元，升1.2%，期铜在5月攀升3%，为12月来最大月度升幅。期铝收高0.6%，报1,850美元，盘中连续第二日触及4月28日来最高的1,860美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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