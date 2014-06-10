《路透早报》--6月10日

路透6月10日 - [今日看点]

经济数据：

--中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者出厂价格指数(PPI)

--澳洲5月NAB企业现况指数、4月房屋融资

--瑞士5月失业率、4月零售销售

--法国4月工业生产

--意大利4月工业生产、第一季国内生产总值(GDP)终值

--英国4月工业生产

--美国5月NFIB小企业信心指数

--美国5月就业趋势指数

--美国6月7日当周ICSC/高盛连锁店销售、Redbook连锁店销售

--美国4月批发(趸售)库存

重大事件及官员讲话：

--2014年布鲁塞尔经济论坛，讲话嘉宾包括：欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和波兰央行总裁贝尔卡等。

--欧洲央行执委科尔将在约翰霍普金斯大学下属美国当代德国研究所举办的“刺激复苏：资本市场和银行业的作用”会议上参加小组讨论。

[重大数据或新闻]

--中国央行再次定向下调存准，火力点瞄准三农小微和消费

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。中国央行周一宣布，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

--美联储比过去五年任何时刻都更接近宏观经济目标

美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，美国宏观经济比过去五年任何时刻都更加接近正常状态，而疲弱劳动市场和低通胀是让货币政策仍维持宽松的原因。他说，“FOMC现在面临着以适当速度将货币政策正常化的典型挑战”。

波士顿联储总裁罗森格伦则表示，美联储可透过可预见和具透明度的方式缩减其庞大的资产负债表，扶助缩减过程顺利展开。

--欧洲央行管委诺亚称通胀持续走低加大了区内通缩风险

欧洲央行管委兼法国央行总裁诺亚周一强调，通胀偏低且不断回落是短期内欧洲面临的主要问题，称这使出现实际通缩的风险加剧，且可能威胁经济复苏。“这阻碍了相对物价调整，这是消除竞争力差距的重要机制，且加大了一旦未来经济遭受负面冲击，出现通缩的风险。”

--中国青岛港口大港保税仓储区金属交割暂停--消息

两位消息人士称，中国青岛港口大港保税仓库已被关闭，该地的金属交割暂停，目前正值当局对铜、铝和氧化铝融资欺诈进行调查。“保税区已经封闭，不准许任何金属交割，”港口一位匿名人士表示。因未获授权接受媒体访问，这名消息人士不愿具名。

--企业面消息：

中国移动周一称，已就认购泰国电讯公司True Corporation的股份达成协议，总对价约68.2亿港元。据汤森路透数据，若交易成功，这将是七年来中移动在中国大陆、香港和台湾以外的首次交易。

俄罗斯第二大移动通信运营商Megafon周一宣布已与中国华为扩大合作，双方签署为期七年的新供应合同。合同价值数百亿卢布，华为将提供2G、3G和LTE网络建设和设备更新，以及软件与维护。

亚洲最大炼油商中石化周一称，旗下南京扬子石化一酸水罐今日中午着火，目前火势已经得到有效控制，并未造成人员伤亡，也无水体污染。中宇资讯随后称，一套硫磺回收装置已受影响而停车。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周一再次创下纪录收盘新高，因更多的并购消息点燃投资人对股市的热情，尽管一项反映投资者担忧程度的指数反弹。

道琼工业指数收高18.82点，或0.11%，至16,943.10点；标准普尔500指数升1.83点，或0.09%，至1,951.27点；Nasdaq指数收高14.84点，或0.34%，至4,336.24点。.NCN

--西班牙、意大利和葡萄牙股市跑赢其他欧洲股市，因投资者押注欧洲央行最新的经济刺激计划对这些市场帮助最大，他们纷纷买入。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上升0.4%，收报1,393.71点，也创下今年新高。德国DAX指数收涨0.21%，报10,008.63点，接近6月5日创下的纪录高位10,013.69点。英国富时100指数上涨0.24%，收报6,875.00点。法股CAC-40指数上扬0.17%，报4,589.12点。.EUCN

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，因在上周美国公布强劲的就业报告后，美国公债收益率上升，巩固了对美元的支撑。

美元指数纽约尾盘升0.29%，报80.644。欧元兑美元跌0.41%，报1.3588美元，但离上周欧洲央行宣布货币刺激措施后触及的四个月低点1.3503美元仍有一段距离。

债市:

--美国公债价格在淡静交投中走低，受累于本周将进行的620亿美元公债标售，以及上周五美国公布强劲的就业数据后，风险胃纳稳定。指标10年期公债价格尾盘跌4/32，收益率报2.613%，上周五尾盘报2.591%。US/NCN

--爱尔兰公债收益率(殖利率)跌至纪录低位，因标准普尔调升爱尔兰债信评等，原已受到欧洲央行新刺激措施提振的欧元区二线国家公债，士气更加强劲。其他欧元区二线国家公债收益率亦纷纷触及历史低档，西班牙10年期公债收益率跌至低于10年期美债收益率的水平，为2010年4月以来首见。

爱尔兰10年期公债收益率一度下滑6个基点，至2.39%，之后略有反弹，收报2.44%。西班牙10年期公债收益率亦跌约6个基点，报2.59%的历史低点。意大利10年期公债收益率跌3个基点，报2.72%。

油市:

--布兰特原油期货攀升超过1美元，至110美元之上，为6月来首次，因强劲的中美数据直指经济成长良好，且全球两大石油消费国的需求增加。布兰特原油期货上扬1.38美元，收报每桶109.99美元，上周收跌0.18美元，或0.7%。美国原油期货攀升1.75美元，收报每桶104.41美元。O/NCN

金属市场:

--铂金价格上涨，南非铂金矿业为解决长达五个月的罢工进行的最新一轮磋商仍未能达成协议，消退提振铂金从日低反弹。金价在非常清淡的交投中小涨，因股市上扬和美元走强影响了投资人对避险黄金的买兴。现货金升0.1%，报1,253.06美元，美国8月期金收高1.40美元，报1,253.90美元。

--期铝升至九个半月高位，因库存继续减少，突破重要技术水准后投机商涌入市场。期锌触及15个半月最高，因需求强劲，但期铜跌至一个月低点，因担心对存放在中国青岛港的金属仓储和相关融资欺诈的调查可能影响投资人买兴。

三个月期铝触及1,918美元日高，为2013年8月22日来首见，之后缩减涨幅，收报1,911美元，当日升1.8%。LME三个月期锌跳升至2,145美元的高位，为2013年2月来最高，收盘报2,131美元，升1.3%。三个月指标期铜盘中触及5月初来最低的6,636美元，之后反弹，收报6,670美元，当日跌0.24%。(完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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