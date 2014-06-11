《路透早报》--6月11日

6月11日 - [今日看点]

经济数据：

--日本5月企业物价指数、第二季企业调查指数

--澳洲6月消费者信心指数

--英国5月请领失业金人数

--韩国4月L货供额

--美国6月6日当周抵押贷款市场指数

--美国5月联邦预算

--韩国5月进出口物价

--英国5月皇家测量师学会(RICS)房价差值

重大事件及官员讲话：

--美国财长杰克卢在纽约经济俱乐部的早餐会上发表讲话

--德国总理梅克尔会见欧洲央行总裁德拉吉

--德国财政部长朔伊布勒会见希腊财政部长Yiannis Stournaras。

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在网络管理会议中讲话

--欧洲央行执委会成员莫尔许在欧洲金融市场协会(AFME)组织的全球有资产担保的证券(ABS)会议上发表主旨讲话

--新西兰央行利率决定

[重大数据或新闻]

--世界银行调降今年增长预估，因乌克兰危机等因素带来冲击

世界银行周二调降对全球经济增长率的预估，表示从乌克兰危机到美国冬季异常严寒等一系列事件，遏制了今年上半年的经济扩张势头。世行预期，今年全球经济将增长2.8%，低于1月时预估的3.2%；不过其相信经济活动的基础已经变得更加坚实。

世行在全球经济前景半年度报告中表示，乌俄紧张情势对全球市场信心造成冲击。该行还将美国经济增长率预估从2.8%调降至2.1%，以反映年初时恶劣天气因素对经济增长造成的影响。

--小企业信心与就业数据再为美国经济成长图景增色

美国5月小企业信心升至逾六年半高位，4月职缺数量增至此轮衰退前的水准，明确显示经济走出低谷。另一份报告显示，趸售(批发)库存增幅大于预期，进一步表明经济成长势头明朗。新的数据以及就业、汽车销售、制造业和服务业数据均说明，美国经济的扩张势头如今已站稳脚跟。

当日公布的美国数据：

美国4月趸售库存较上月增长1.1%，预估为增长0.5%

5月NFIB小型企业信心指数升至逾六年半高点

--欧央行决策者纷纷喊话，必要时将采取进一步行动

欧洲央行(ECB)决策者周二强调他们还有更多措施来支撑欧元区经济，上周欧央行宣布一揽子措施来抗击通缩威胁。芬兰央行总裁利卡宁和斯洛伐克央行总裁斯马库赫均表示，若有必要欧央行还会祭出更多措施。

德国财政部长朔伊布勒则表示，由于欧元区通胀处于低位，欧洲央行近期的货币政策行动是合适的，但他补充说，央行保持利率在纪录低位的时间不应超过必要的长度。

--OECD领先指标显示，发展中国家经济增长势头放缓

周二公布的经济合作暨发展组织(OECD)月度领先指标显示，主要发展中国家的经济增长势头在放缓，不过印度除外，同时多数发达国家的经济前景稳定。OECD称其涵盖33个成员国的领先指标达在4月为100.6，连续六个月持平，且高过长期均值100。美国前景展望稳定，领先指标数月来持于100.5未变。OECD称欧元区的动能出现积极改变，指标从3月来便一直稳定在101.1，并高于之前的月份。

--中国坚持区间调控中更注重定向调控，确保完成今年目标

中国国务院总理李克强表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。中国政府网引述他在两院院士大会所作报告称，中国经济下行压力仍然较大，各地发展不平衡，制约发展的不利因素依然较多。要做好政策预调微调，未雨绸缪、远近结合、防范风险，保持经济运行在合理区间。坚持向改革要动力，发挥政策叠加效应。

--路透专访：投行黑马投中资本冀在中国并购大潮中掘金，并设美国分支

中国近年来并购市场的突飞猛进，给各路资本及中介机构带来发展良机。正式成立仅两年的投中资本已成为国内并购市场投行业的一匹“黑马”，今年公司参与并购及融资项目的金额及带来的佣金收入预计将增长10倍以上。

公司创始人兼首席执行官陈颉周二在接受路透专访时指出，公司今年来已完成逾10个并购项目，目标是今年全年完成近30单。另外，近期公司已在美国矽谷设立分支机构，希望能收集美国科技领域的领先信息和资源，为公司未来跨境业务打基础。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二基本收平，道指再次刷新收盘纪录，而标普500指数微跌，受累于公用事业板块下跌，因美国10年期公债收益率触及一个月最高水平。

道琼工业指数收升2.82点，或0.02%，至16,945.92点的纪录收盘新高；标准普尔500指数微幅下滑0.48点，或0.02%，至1,950.79点；Nasdaq指数收高1.75点，或0.04%，至4,338点。

--欧洲股市上涨，延续三周升势，由诺华制药和食品集团雀巢(Nestle)等防御性瑞士绩优股领涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.3%，报1,398.18点。瑞士SMI指数升1.1%，触及六年半高位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高0.3%，报3,313.80点。英国富时100指数下跌0.02%，收报6,873.55点。德国DAX指数收涨0.2%，报10,028.80点。法股CAC-40指数上扬0.13%，报4,595.00点。

汇市:

--美元兑欧元延续升势，因预期美联储可能较之前预期提前升息，但美元兑日圆下滑，因日圆有避险需求。

美元指数纽约尾盘升0.18%，报80.799，进一步远离上周五所创的近两周低点80.240。欧元兑美元尾盘跌0.35%，报1.3545美元，美元兑日圆跌0.18%，报102.32日圆，交易商表示，日股下滑带动了对日圆的避险需求。

债市:

--指标美国10年期公债收益率升至一个月高位，因近期美国经济数据强劲和美联储官员发表对通胀态度强硬的言论后，投资者开始消化美国升息前景。纽约尾盘，10年期公债下跌3/32，收益率报2.634%，盘中触及2.651%的一个月高位，该收益率在周一尾盘报2.603%。

--欧元区隔夜银行间拆款利率降至纪录低位，短债表现优于较长期公债，这是欧洲央行使货币市场利率受控的努力可能奏效的迹象。欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia) 周一市场收盘后报0.053%，创下历史新低。

两年期德债收益率小跌至0.06%，10年期德债收益率升2个基点，报1.40%。

油市:

--布兰特原油期货在110美元下方进一步走软，而美国原油期货也下滑，受到美元走强和周一大涨后的获利了结拖累。布兰特原油期货收低0.47美元，收报每桶109.52美元，日高报110.32美元。美国原油期货微跌0.06美元，收报每桶104.35美元。周一美国原油期货大涨1.7%，为4月来最大单日升幅。

金属市场:

--钯金跳涨至约三年半最高，而铂金也上涨，之前南非为解决为期五个月的罢工而进行的谈判破裂。现货钯金盘中触及每盎司854美元，为2011年2月来最高，在2010GMT，上涨1.7%，报852.18美元。现货铂金劲涨2.2%，报每盎司1,475.75美元，之前触及5月26日来最高的1,481.50美元。现货金上升0.7%，至每盎司1,260.30美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金收高6.20美元，报1,260.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跌至一个月低点，因中国对金属融资活动的调查促使投资人担心可能拖累铜贸易，而期铝和期锌也从数月高位回软，因交易商对近期升势获利了结。

LME三个月期铜触及日低6,628美元，为5月7日来最低，收报6,675美元，较昨日收盘水准微升0.07%。三个月期锌微升0.05%，报2,132美元，昨日触及15个月高位2,145美元。三个月期铝收报1,900美元，当日跌0.58%。（完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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