《路透早报》--6月12日

[今日看点]

经济数据：

--日本4月机械订单

--澳洲5月就业人数

--新西兰5月采购经理人指数(PMI)

--新西兰5月食品价格指数

--德国5月趸售(批发)物价

--法国4月经常帐

--法国5月消费者物价调和指数(HICP)

--欧元区4月工业生产

--美国5月进出口价、零售销售

--美国6月7日当周初请失业金人数

--加拿大4月新屋价格

--加拿大第一季产能利用率

--美国4月企业库存

重大事件及官员讲话：

--韩国央行利率决定

--中国国家发改委就深化投资审批制度改革召开新闻发布会

--中国政府网访谈：国家外管局解读中国外汇储备经营管理

--欧盟统计局会议演讲嘉宾包括：卢森堡财长Pierre Gramegna、英国央行货币政策委员会委员威尔。

--英国央行总裁卡尼和财政大臣欧思邦在伦敦市长官邸举行的活动上讲话。

--加拿大央行公布半年度金融体系评估，随后召开记者会。

[重大数据或新闻]

--调查忧虑令中国铜融资交易开始停滞，拖累铜价

有交易员周三表示，对中国铜融资交易的担心促使一些银行匆匆结束交易或完全停止此类业务，这种情况并非仅限于身处调查风口浪尖的青岛港口。三位交易界和两位银行业的消息人士指出，关注重点在回购交易上，主要是西方银行比较关心。仅在上海保税仓库中估计就有约50-60万吨铜，占全球总供应的2.5%左右，因此这些融资交易若有一部分被解除，可能对全球铜市的流动性和价格产生巨大影响。

--美国经济正在凝聚动能，收入不均为终极试炼

美国财长杰克卢称美国经济正在凝聚动能，但薪资和就业缺乏改善的情况依然让人失望。他在纽约经济俱乐部发表的演说中称，失业人数众多，有工作的人薪资停涨，这些情况“让人感觉不到经济在复苏。”他指出，薪资增长情况和收入不均是对美国经济的根本试炼。企业现金水准处于纪录水平，因此要有信心并开始进行投资。

当日公布的美国数据：

5月预算赤字收窄至1,300亿美元，预期为赤字1,310亿美元

6月6日止当周房屋抵押贷款申请指数上升10.3%--MBA

--欧洲央行应探讨资产购买的备选方案--央行委员

欧洲央行(ECB)管理委员会委员韩伟森(Ardo Hansson)表示，ECB应探讨大规模购买资产的备选方案，并保持这样的工具在必要时准备就绪。他表示，“我认为我们应该研究这些选项，并且把这些选项实际纳入可能动用之列。”

--中国建设银行将在伦敦提供人民币清算服务--FT

英国金融时报(FT)援引知情消息人士报导，中国建设银行被选中成为首家在伦敦为人民币交易提供清算服务的银行。该报称，中国国家总理李克强预计将在下周到访伦敦参加一年度峰会时宣布这项交易。该报引述的消息人士称，尽管最初外界预期中国银行会被选中，但最后选择的是建行。报导还称，这项决定是由北京而不是伦敦做出的。

--新西兰央行一如预期加息，并预示将会进一步收紧政策

新西兰央行周四上调利率，并表示汇率和数据表现的强劲程度将决定未来进一步升息的速度。央行预示将会稳步而温和的收紧政策。新西兰央行将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场预期，且为连续第三次决定升息。央行表示随着经济强劲增长加剧通胀压力，将需要继续调升利率。新西兰央行是在发达经济体中唯一一个在当前经济周期中加息的央行。

--中国打造长江经济带，通过物流业发展中长期规划--国务院

中国国务院召开常务会议，部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》，并决定简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担。中国政府网引述会议会议内容称，从2014年7月1日起，将自来水、小型水利发电等特定一般纳税人适用的增值税6%、5%、4%、3%四档征收率合并为一档，统一按现行简易计税办法，执行3%的征收率。每年将为相关领域企业减轻税负约240亿元人民币。

--阿里巴巴在美电商平台11main.com上线，挑战亚马逊和eBay

中国电商巨擘阿里巴巴集团周三在美国推出首个直接面向消费者的购物平台11main.com，在亚马逊和eBay主场向他们发起挑战。11main.com目前处于试运营阶段，将提供种类繁多的商品，对入驻商家采取邀请制。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三下跌，道指结束连续四日刷新纪录收盘高位的走势，此前世界银行下调全球经济增长预估。标普500指数跌0.4%，为5月20日来最大单日百分比跌幅，该指数连跌第二日，之前四日也是连续刷新纪录收盘高位。

道琼工业指数收跌102.04点，或0.60%，至16,843.88点；标准普尔500指数收低6.90点，或0.35%，至1,943.89点；Nasdaq指数收跌6.07点，或0.14%，至4,331.93点。

--欧洲股市从数年高位回落，因德国的汉莎航空(Lufthansa AG)发出盈利警告，拖累旅游股下跌。汉莎航空股价放量暴跌14.2%，此前公司称，将不会实现未来两年的盈利目标，其股价下跌拉低其他的航空股下滑。

德国DAX指数收低0.79%，至9,949.81点，从本周稍早触及10,033.74点的纪录高位回落。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.5%，报1,391.59点，本周稍早曾升至逾六年高位。英国富时100指数收低0.5%，收报6,838.87点。法股CAC-40指数收跌0.87%，报4,555.11点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小幅走低，为四日来首见，因交易商对美联储提前升息的预期降温。日圆上扬，因鲜见日本央行进一步放宽政策的迹象。

美元指数回落0.05%，报80.782。欧元兑美元尾盘下跌0.13%，报1.353美元。美元兑日圆盘中触及逾一周低位，最新回落0.31%，报102.01日圆。欧元兑日圆尾盘下跌0.43%，报138.045日圆，因交易商卖出欧元，买入日圆。

债市:

--美国公债价格持平至小幅下滑，交投清淡，美国10年期公债标售乏善可陈，令人担心市场对美国长期公债的需求减弱。纽约尾盘，10年期公债跌1/32，收益率报2.642%，周二尾盘报2.648%，全球市场稍早该收益率一度触及一个月高位2.662%。

--葡萄牙公债收益率再度跌向纪录低位，因该国在退出救助计划后进行的首次公债标售获投资者强劲需求。10年期葡萄牙公债收益率跌6个基点，至3.31%，距离2005年触及的纪录低位不远，稍后出现获利了结卖盘，使收益率跌幅收窄。

油市:

--布兰特原油期货升向每桶110美元，因伊拉克的暴力冲突令人担忧原油供应前景，而美国原油期货迫近关键阻力水平，难以扩大涨幅。布兰特原油上涨0.43美元，收报每桶109.95美元，稍早触及110.25美元的高位。美国原油上升0.05美元，收报每桶104.40美元，盘中触及104.81高位。

金属市场:

--钯金上涨至2001年初来最高水平，因南非为期五个月的罢工令人继续忧虑供应问题，促使投资者买入。现货钯金触及每盎司862.50美元的峰值，为2001年2月来最高水平。1922 GMT时上涨0.8%，报859.75美元。纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月钯金合约收涨5.60美元，报860.15美元。其他贵金属方面，现货金小跌0.14美元，报每盎司1,260.35美元，仍留守在上周触及的1,240.61美元的四个月低位上方。纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金 表现好于现货金，收高1.10美元，报每盎司1,261.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌徘徊在15个月高位附近，投资人关注库存减少以及明年供应可能出现短缺的情况。铜价持稳，近期在中国港口调查金属融资欺诈后，铜价下挫。LME三个月期锌触及去年2月来最高的2,146美元，但之后由升转跌，收盘没有成交，买盘最后报2,125美元，跌0.3%。LME期铜收高0.2%，报6,990美元，周二一度跌至5月7日来最低的6,628美元。(完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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