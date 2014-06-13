《路透早报》--6月13日

[今日看点]

经济数据：

--中国国家统计局公布1-5月固定资产投资、5月工业增加值和社会消费品零售总额，以及5月房地产投资和销售情况月度报告

--日本4月工业生产

--法国第一季非农就业岗位修正值

--德国5月消费者物价指数(CPI)终值

--意大利5月CPI终值

--欧元区第一季就业人口

--欧元区4月贸易收支

--加拿大4月制造业销售

--美国5月生产者物价指数(PPI)终值

--美国路透/密西根大学6月消费者信心指数初值

--美国ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)在国家房屋协会第42届年会的政策研讨会中讲话。

--克罗地亚央行举办第20届杜布罗夫尼克经济会议。欧洲央行执委科尔在会上发表讲话。

--国际货币基金组织(IMF)召开新闻发布会，同时公布对瑞典经济形势的年度评估报告。

[重大数据或新闻]

--美国零售销售不及预期且初请失业金人口增加，但无碍成长大局

美国5月零售销售增幅不及预期，上周初请失业金人口增加，但并不影响经济成长重拾动能的看法。美国商务部周四称，5月零售销售增长0.3%。尽管数据低于分析师增长0.6%的预期，但4月零售销售数据被上修至增长0.5%，前值为增长0.1%。零售销售占消费者支出的三分之一。另一项数据显示，劳工部报告称，截至6月7日当周，初请失业金人口增加4,000人，经季节性调整后为31.7万人。

--中国5月新增信贷创逾10年同期新高，定向放松基调料延续

中国5月新增人民币贷款意外创下逾10年同期新高，M2增速亦优于预期升至年内高点，显示监管层此前一系列"定向发力"的刺激政策初现成效，政策全面宽松必要性再降，唯社会融资规模环比继续回落，尚难言实体经济需求已显有效回升。

--英国央行总裁卡尼表明可能更早升息，然步伐仍为渐进式

英国央行总裁卡尼周四表示，英国利率可能比金融市场的预期更早调升，意外地严词警告货币政策可能在几个月内就开始紧缩。卡尼同时指出，央行下周将谨慎评估应对楼市风险的功过，包括不为人所乐见的放宽抵押贷款承作标准。然而，卡尼对于升息时间点的谈话最令人感到震憾。原本只有极少数分析师预期央行会在明年第二季之前升息。

--欧洲央行官员魏德曼：对政府而言，资产购买像是“裹着糖衣的毒药”

欧洲央行管委魏德曼强调其反对购债政府公债的立场，称购债行动“对政府而言就像是裹着糖衣的毒药”，会损及央行执行政策职能的能力。“尽管购买主权债是种被广泛使用的政策工具，但并非没有风险，”他说，“它使货币政策非常接近政府货币融资，这可能损及央行实现保持物价稳定政策职能的能力。”

另一位欧央行管委Bostjan Jazbec则称央行正评估是否需要追加经济刺激措施，他支持在必要时买入大量资产。他并对重犯过往的错误，导致金融危机重演发出警告，敦促央行采取政策行动。

--OPEC预期2014年下半年石油市场供需平衡

石油输出国组织(OPEC)表示，今年下半年石油市场料呈现平衡，增加的产出应能满足上升的需求，暗示尽管有供应减少的忧虑，但油价可能相当稳定。OPEC表示，全球库存水准良好。美国库存较高，而大型发达经济体4月底的商用原油库存足以满足两个月的消费量。OPEC报告称，来自美国、加拿大和其他非OPEC成员国今年的日产量将增加144万桶，将较先前预估高出6万桶。这将超越全球需求预估的每日114万桶增幅，且意味着今年对于OPEC石油的整体需求较少。

--加拿大央行担心楼市过热，关注中国方面的风险

加拿大央行表示，尽管对国内楼市过热的担忧持续不散，但加拿大的金融体系依然稳健，该央行同时指出，来自中国的外在风险已经变得更大。该央行称，中国方面的风险上升，表现为“银行业和影子银行领域、地方政府财政，以及房地产市场的脆弱性增强。”

--英特尔因需求强劲而上调财测，股价跳涨逾4%

晶片巨擘英特尔上调第二季和全年财测，称因企业个人电脑需求强于预期。上调财测后，英特尔在周四盘后交易中跳涨逾4%，常规交易时段在Nasdaq市场收高0.11%，报27.96美元。英特尔现预计，第二季营收为137亿美元，加减3亿美元，之前的预期为130亿美元，加减5亿美元。全年营收预计“有所”增长，之前预期为持平。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计英特尔第二季营收为130.2亿美元。全年营收为530.6亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四下跌，因担忧伊拉克紧张局势升级，且稍早公布的美国零售销售和就业市场数据令人失望。

道琼工业指数收跌109.69点，或0.65%，至16,734.19点；标准普尔500指数收低13.78点，或0.71%，至1,930.11点；Nasdaq指数收跌34.30点，或0.79%，至4,297.63点。

--欧洲股市收位接近近期触及的数年高位，因法国电信业合并的希望提振部份电信股表现，但矿业股下跌，因担忧全球经济增长。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微升0.03%，收报1,392.02点，略低于本周触及的六年半高位。英国富时100指数上涨0.06%，收报6,843.11点。德国DAX指数收跌0.11%，报9,938.70点。法股CAC-40指数下滑0.02%，报4,554.40点。。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币连跌第二日，此前美国公布的零售销售和初请失业金数据显示了经济疲弱的一面，抑制了美联储对通胀强硬政策立场的臆测。

美元指数纽约尾盘跌0.28%，报80.565，欧元兑美元升0.18%，报1.3554美元。美元兑日圆尾盘跌0.43%，报101.63日圆，美元兑瑞郎跌0.22%，报0.8982瑞郎。新西兰元兑美元大涨1.48%，报0.8692美元。

债市:

--美国公债价格大涨，因30年期公债标售获强劲需求，在一定程度上缓解了对长期公债需求正逐步减弱的担忧。对30年期公债标售的需求总体强劲，盖过了本周稍早三年期和10年期公债标售需求平平对市场造成的拖累，扶助债市延续涨势。美国30年期公债价格上扬逾1个大点，收益率报3.408%，盘中触及一周低位3.404%。

--西班牙公债收益率上升，因该国准备把在危机高潮期间发行的高价债务转换成新的10年期公债，以减轻即将到来的偿债负担。这将是西班牙最近八年来首次采取这种做法。据汤森路透数据，西班牙的9,140亿欧元(1.26万亿美元)债务中，半数以上将在四年内到期。西班牙10年期公债收益率上涨2个基点，报2.67%。

油市:

--原油价格跳升至九个月高位，因对伊拉克不断升级的暴力冲突将可能干扰该国原油供应的忧虑加剧。伊拉克是OPEC第二大产油国。布兰特原油劲涨3.07美元，收报每桶113.02美元，为9月9日以来最高水平。美国原油上升2.13美元，收报每桶106.53美元，根据路透数据，此为9月18日以来最高收位。

金属市场:

--铂金和钯金录得约一年来最大单日跌幅，之前南非矿商和工会达成协议，将结束为期五个月的罢工，而伊拉克的战乱加强黄金的避险地位。现货钯金一度重挫约5%，至每盎司814.70美元的三周低位。1819GMT，现货钯金重挫4.2%，报821.13美元，录得约一年来最大单日跌幅。现货铂金大跌超过3%，至每盎司1,427.80美元的一周低位。最新下挫2.3%，报1.441.70美元。现货金上涨1%，至每盎司1,272.90美元。纽约商品期货交易所(COMEX)8月期金收高12.80美元，报每盎司1,274美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍跌至约两个月低点，因在印尼1月对矿石出口实施禁令带动期镍连升数月后，近日有持续的获利了结。期铜跌至一个半月低点，因担心中国对金属融资的调查可能影响金属贸易，并将金属释放入市场。

LME三个月期镍日低报17,700美元，为4月16日来最低，之后缩减跌幅，收报18,000美元，跌1.7%。三个月期铜跌至5月1日来最低的6,614.75美元，之后缩减跌幅，收报6,620美元，跌1.1%。(完)

(整理 戴素萍 审校 白云)

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