《路透早报》--6月17日

[今日看点]

经济数据：

--中国商务部公布5月外商直接投资（FDI）

--香港政府公布3-5月失业率

--瑞士5月生产者/进口物价

--意大利4月对欧盟贸易收支

--英国5月消费者物价指数(CPI);5月PPI投入指数

--欧元区第一季劳工成本

--德国6月ZEW经济景气判断指数

--美国5月CPI;5月实质所得；5月房屋开工年率

重大事件及官员讲话：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的议息会议(至6月18日)

--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在一个大会上做主题讲话

--欧洲央行管理委员会会议，无利率决议宣布(至6月18日)

--澳洲央行公布6月政策会议记录。

以下为6月16日下午5:00至6月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--强劲的制造业数据突显美国经济的亮丽前景

美国5月制造业产出取得增长，纽约州6月制造业活动大幅加速，巩固了本季经济成长强劲反弹的期望。亦有消息表明，美国6月住宅建筑商信心指数上升，对陷于困境中的房地产市场而言是个很好的预兆，也让美国经济成长前景更趋光明。

美联储周一公布，5月制造业产出增长0.6%，众多行业生产全面成长。美联储还公布，4月制造业产出上修为下滑0.3%。此外，纽约联邦储备银行6月制造业指数从5月的19.01升至19.28，为2010年6月以来高位。

--IMF下调美国成长预期，称2017年底前无法实现充分就业

国际货币基金组织(IMF)下调美国经济成长预期，并称在2017年底之前无法实现充分就业，使利率得以在较金融市场预期更长的时间内保持在近零水平。IMF在美国经济年度评估报告中将2014年成长预期从4月预估的2.8%调降至2%，维持2015年成长预估在3%不变。

--美国官员证实与伊朗就伊拉克形势进行会谈

美国官员证实与伊朗就伊拉克形势进行会谈，表示美-伊接触不会包括军事合作。

过去一周，逊尼派伊斯兰武装份子加强了对伊拉克北部的控制，试图推翻什叶派领导的伊拉克政府。

美国称，可能会进行空袭，并不排除同伊朗合作以支持伊拉克政府。据消息人士称，美国和伊朗官员在维也纳就伊朗核计划进行磋商的间隙，讨论了伊拉克危机。一名官员周日称，奥巴马政府正考虑可能与伊朗磋商伊拉克危机事宜，这将标志着美国与伊朗关系的重要进展。

--阿里巴巴公布27名合伙人名单，并透露公司增长放慢

中国电子商务巨头阿里巴巴公布了集团27名合伙人身份以及董事会成员名单，同时还披露，该公司迅猛成长的脚步在最近一季有所放慢。

受邀在IPO之后加入集团董事会的四名独立董事中，包括香港特区首任行政长官董建华、雅虎创始人杨致远和前高盛副总裁J. Michael Evans。

阿里巴巴在夏末上市后，筹资规模料将超越Facebook于2012年IPO时创下的150亿美元。不过投资者和公司治理专家已经对阿里巴巴信息披露不足，以及马云旗下神秘的第三方交易网提出质疑。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一微幅上涨，受一轮企业并购消息提振，但伊拉克局势动荡导致油价攀升，令市场交投震荡。能源股今日表现出众，标普能源指数 上涨0.5%。标普金融指数是跌幅最大的板块，录得0.4%的跌幅。

道琼工业指数收升5.27点，或0.03%，至16,781.01点；标准普尔500指数收高1.62点，或0.08%，至1,937.78点；Nasdaq指数收涨10.45点，或0.24%，至4,321.11点。

--欧洲股市小跌，延续上周的回落走势，因从伊拉克到肯尼亚的暴力冲突不断升级，打压休旅股，促使投资人对近期表现出众的个股获利了结。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，收报1,383.95点，进一步远离上周触及的六年半高位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌0.7%，报3,261.42点。

英国富时100指数收低0.34%，报6,754.64点，德国DAX指数收跌0.29%，报9,883.98点。法股CAC-40指数下滑0.73%，报4,510.05点。

汇市:

--日圆和瑞郎上涨，日圆兑欧元一度触及四个月高位，因伊拉克暴力冲突恶化和俄罗斯与乌克兰天气然纠纷引发避险买盘。

英镑兑美元攀升至1.70美元以上，为约五年来首次，因投资者押注英国央行将在本年底前收紧货币政策。美元兑日圆下跌0.23%，报101.82日圆。欧元兑日圆一度挫跌至四个月低位，之后反弹至138.16日圆。欧元兑美元升0.2%，报1.3569美元，高于本月稍早欧洲央行减息时触及的四个月低位1.3503美元。

债市:

--美国公债价格大多持平，因美国公布的经济数据强劲，抵消稍早因伊拉克和乌克兰紧张局势带动的避险买盘。

指标10年期公债升1/32，收益率报2.60%，稍早一度跌至2.58%。30年期长债升9/32，收益率报3.40%，稍早低见3.35%。

尽管长债上涨，但短债仍小幅走软，因担心央行可能比一些投资人原本预期的更接近升息。

--德国和荷兰进行的三到六个月国库券标售的收益率降至负值，伊拉克紧张局势升级引发的忧虑提振了对欧元区最高评等公债的需求。欧洲央行最新的宽松措施也扶助全面压低短期利率。

两年期德债收益率一度跌至逾一年最低的0.03%，一些分析师预计该收益率可能在未来几天内降至负值。

油市:

--布兰特原油期货上涨，伊拉克逊尼派叛乱活动助燃了对伊拉克石油出口可能受扰的担忧。伊拉克是石油输出国组织(OPEC)第二大产油国。美国原油期货下滑，因交易商在油价触及107.54美元日高后获利了结。

8月布兰特原油期货上涨0.48美元，收报112.94美元，盘中升至113.28美元日高。美国7月原油期货微跌0.01美元，收报每桶106.90美元，盘中在106.61-107.54美元之间波动。

金属市场:

--金价走低，因投资者在金价稍早触及近三周高位后锁定获利。伊拉克战乱稍早提振黄金的避险吸引力。铂金价格在上周急跌后攀升，投资者静待南非铂金矿业劳资双方的薪资磋商结果。

1922GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,272.41美元，稍早触及5月27日以来最高1,284.85美元。美国COMEX-8月期金收涨1.20美元，报每盎司1,275.30美元，表现强于现货金。

现货铂金上扬0.6%，报每盎司1,432.30美元。

--期铜在上周触及一个月低位后反弹，因中国遏制成长放缓的努力鼓舞投资者，且对该国调查金属融资欺诈的忧虑缓解。

LME三个月期铜收涨0.5%，报每吨6,690美元，延续之前一日的小涨之势。铜价过去三周连跌。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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