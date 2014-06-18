《路透早报》--6月18日

2014年6月17日，中国国务院总理李克强与英国首相卡梅伦在伦敦共同出席新闻发布会。 REUTERS/Facundo Arrizabalaga/Pool

[今日看点]

经济数据：

--中国公布70个大中城市住宅销售价格月度报告

--瑞士6月ZEW投资者信心指数

--加拿大4月趸售贸易

--美国第一季经常帐

--韩国5月生产者物价指数(PPI)(2100GMT)

--6月路透短观调查日本制造业景气判断指数(2330GMT)

重大事件及官员讲话：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定，稍后美联储主席叶伦举行季度记者会

--英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果

--英国央行货币政策委员麦卡弗蒂发表讲话，关于英国货币政策在2014年及未来面临的挑战。

--澳洲央行总裁史蒂文斯在Western University大学毕业典礼上讲话

以下为6月17日下午5:00至6月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者物价显示通胀继续攀升，助涨FED提前升息预期

美国5月消费者物价录得逾一年来最大月度涨幅，因一系列商品和服务的成本攀升，数据可能缓解美国联邦储备委员会(FED/美联储)对通胀过低的忧虑。

劳工部称，5月消费者物价较上月上扬0.4%，食品价格涨幅为2011年8月以来最大。此外，商务部称，5月新屋开工减少6.5%，经季节性调整后年率为100万户。建筑许可下降6.4%，至99.1万户。

通胀数据公布后，美国公债价格走低，美元兑一篮子货币走强，美国股市小幅攀升。

--李克强访英签署逾140亿英镑经贸协议，集中在能源和金融领域

中国总理李克强访问英国期间，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。

李克强称，两国间有着广泛的共同利益。这是他上任以来对英国的首次正式访问,此行旨在加深中英两国的商贸往来.

英国首相卡梅伦在记者会上表示：”今天我们签署了价值逾140亿英镑的协议，为英国和中国人民争取到就业机会和长期经济增长。“

--标普将阿根廷主权信用评级从ccc+下调至ccc-

标普将阿根廷主权信用评级从CCC+下调至CCC-，称下调阿根廷评级反映该国外币债务违约的风险很高。

标普称，阿根廷长期评级的展望为负面，因可能暂停支付利息，或被迫进行债务重组。

美国联邦最高法院周一拒绝接受阿根廷的上诉，这一意外举动可能将阿根廷拖入新的违约泥潭。阿根廷上诉是为了对抗对冲基金，后者拒绝参与该国的债务重组。

--卡尼称必要时英国央行将毫不犹豫采取行动节制房市

英国央行总裁卡尼在央行年度报告中写道，若有必要，英国央行将毫不犹豫采取进一步行动以节制英国房市。

“必要时我们将毫不犹豫采取进一步适当且渐进的行动。”卡尼并表示，英国央行的金融政策委员会(FPC)11月已宣布措施，减少对房市的刺激。

路透调查显示，英国央行很可能采取限制抵押贷款/收入比，来试图给英国火热的房市降温。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二上升，显示通胀上升的数据提振金融股，而高成长的科技股再度受到关注。

美联储为期两日的货币政策会议，市场普遍预计周三联储将宣布继续缩减每月购债规模100亿美元。

道琼工业指数收升27.48点，或0.16%，至16,808.49点；标准普尔500指数收高4.21点，或0.22%，至1,941.99点；Nasdaq指数收涨16.13点，或0.37%，至4,337.23点。

--欧股上涨，收复上日失地，因企业并购的新迹象推高大型医疗保健股和制药股。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，报1,387.75点，此前两天下跌，从6月稍早触及的六年半高位1,398.65点滑落。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上升0.4%，收报3,275.33点。

英国富时100指数收升0.18%，报6,766.77点。法股CAC-40指数上涨0..58%，收报4,536.07点。德国DAX指数小升0.37%，收报9,920.32点。

汇市:

--美元走强，因数据显示，美国5月通胀升幅超预期，支持美联储可能较部分交易商的预期提前升息的观点。

分析师称，通胀数据产生的影响被弱于预期的房屋开工数据，以及对伊拉克战乱和俄乌天然气纠纷挥之不去的担忧所抵消，美元升势受限。

美元兑日圆上扬0.28%，报102.14日圆。欧元兑美元回落0.24%，报1.3540美元。英镑兑美元跌0.17%，报1.6955美元。欧元兑英镑小涨0.06%，报0.7988英镑。

债市:

--美国公债价格下滑，此前美国公布的5月CPI显示通胀录得逾一年最大升幅，这可能给美联储更多信心，在本周货币政策会议上采取更强硬的基调。

指标10年期公债跌13/32，收益率报2.65%，周一尾盘报2.60%。30年期长债下挫24/32，收益率报3.44%，周一尾盘报3.40%。对美联储政策高度敏感的两年期公债收益率也升至4月4日来最高的0.48%。

--德国两年期公债收益率接近一年低位，因欧洲央行(ECB)向欧元区银行业提供数以百亿欧元计的流动性，将短期利率控制在零水附近。

德国两年期公债收益率小涨2个基点，报0.047%，距离周一创下的0.027%不远，后者为2013年5月底以来最低。

油市:

--布兰特原油留守在每桶113美元上方，美国原油小幅下跌，因担心伊拉克原油供应受扰和伊朗与西方紧张关系缓和可能令供应增加的两项因素互相抵销。

8月布兰特原油收升0.51美元，或0.45%，收报每桶113.45美元。

美国7月原油下滑0.54美元，或0.51%，收报每桶106.36美元。7月美国原油将在6月20日到期。

金属市场:

--金价下跌，从上日触及的三周高位下滑，因美元上涨，以及中东和西方的紧张关系可能缓和，降低了投资者对避险资产的胃纳。

1800GMT， 现货金价跌1.09美元，报1,270.20，之前触及约一周低位1,258.85美元。

美国COMEX-8月期金结算价跌3.30美元，报每盎司1,272美元。

--伦敦期铜小涨，此前中国领导人重申今年7.5%的经济成长目标，出台进一步刺激措施的憧憬帮助市场摆脱美国楼市数据疲弱的影响。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,705美元，较昨日收盘水准升0.22%。

(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。