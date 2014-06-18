《路透早报》--6月19日

[今日看点]

经济数据：

--英国5月零售销售

--英国工业联盟(CBI)6月总工业订单差值

--欧元区6月消费者信心

--美国6月14日当周初请失业金人数

--美国5月领先指标

--美国6月费城联邦储备银行制造业指数

--国际半导体设备暨材料协会(SEMI)5月北美半导体设备订单出货比

重大事件及官员讲话：

--日本央行审议委员森本宜久在秋田市对商界领袖发表演说

--美国财政部长杰克卢访问德国

--欧元集团会议。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂出席一个午餐会

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个研讨会发表“危机后的货币政策挑战”讲话(1115)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)和日本央行副总裁中曾宏也将讲话。

--瑞士央行举行货币政策评估会议。

以下为6月18日下午5:00至6月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储仍对复苏充满信心，暗示未来升息步伐会略微加快

美国联邦储备委员会(美联储，FED)周三表示对美国经济正在稳步复苏充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。

与此同时，美联储官员降低对长期目标利率的预期，一如预期继续推进缩减一项主要的刺激计划，从7月开始将每月购债规模由450亿美元降至350亿美元。

股市对美联储声明反应平静，但在叶伦讲话后上扬。标准普尔500指数收在纪录高位，10年期美国公债上升，收益率(殖利率)降至2.59%。

--伊拉克请求美国对逊尼派穆斯林叛军实施空袭

美国一高级将领称，伊拉克已请求美国对逊尼派穆斯林叛军实施空袭，但没有正面回答美国是否会接受请求。

上周以来，逊尼派武装分子迅速推进，击溃什叶派政府领导的政府军，占领了伊拉克北部主要的城市。Baiji炼油厂是逊尼派武装分子当前的目标，该厂是伊拉克最大的炼油厂。该厂周二关闭，外国员工乘直升机离开。

之前，美国财政部长杰克卢表示，美国并不寻求军事途径解决伊拉克问题。

--人行行长称有信心中国能维持平稳的经济成长

中国人行行长周小川称，”我们已做了让人民币国际化所需的工作，但工作尚未完成“。他表示将支持并允许外国企业在国内市场发行人民币计价债券，有信心中国可以维持平稳的经济成长和金融稳定。

此外，总理李克强在伦敦称中国经济"不会"硬着陆，最低经济增速预计在7.5%，CPI涨幅最大不会超过3.5%。

--建行伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行--央行

中国央行宣布，授权中国建设银行伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。这将是亚洲时区以外首个官方指定的人民币清算行，料将有助于强化伦敦的离岸中心地位。

另，中国外汇交易中心宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易。英国财政大臣欧思邦称，英国应透过增进离岸人民币的使用，并研究与中国股票交易所建立联系，来深化和中国的经济关系。

中国总理李克强本周对英国进行访问，两国于周二签署了价值超过140亿英镑(235亿美元)的经贸协议，主要集中在能源和金融领域。

[市场摘要]:

股市:

-- 美国股市周三上升，标普500指数创下最高纪录收位，此前美联储暗示明年开始升息后，升息步伐略快于之前的预期，但美联储调降了对长期利率的预估。

道琼工业指数收升98.13点，或0.58%，至16,906.62点；标准普尔500指数收高14.99点，或0.77%，至1,956.98点；Nasdaq指数收涨25.602点，或0.59%，至4,362.836点。

--欧股持稳，徘徊在上周触及的数年高位附近，因伊拉克暴力冲突推高油价，带动主要油股上涨。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收升0.1%，报3,279.20点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收平在1,387.44点，但伸手可及上周创下的六年半高位1,398.65点。

英国富时100指数收升0.17%，报6,778.56点。德国DAX指数小升0.1%，收报9,930.33点。法股CAC-40指数下跌0.13%，收报4,530.37点。

汇市:

--美元兑欧元和日圆走软，因美联储政策声明基调温和，投资者之前预期美联储将上调美国经济成长预估，因之前公布了一系列强于预期的经济数据。但事与愿违，美联储将2014年成长预估从之前预估的约2.9%调降至2.1%-2.3%。

美元兑日圆小跌，报102.12日圆。欧元兑美元上扬0.1%，报1.3562美元。英镑兑美元纽约尾盘上扬0.1%，报1.6974美元。欧元兑英镑攀升0.1%，报0.7994英镑。

债市:

--美国公债价格上扬，此前美联储发布6月货币政策会议声明，对通胀的立场较部分市场人士原本预期的要温和。但美联储并没有强调通胀上升，声明同上次会议变动不大，扶助公债价格上扬。

指标10年期公债升12/32，收益率报2.61%，略低于声明发布前水准。

五年期公债升7/32，收益率报1.71%，较声明发布前变动不大。

--塞浦路斯在获得国际救助一年多后重返债市融资，投资人对其五年期公债需求踊跃，该公债收益率在欧元区可比公债内是最高的。塞浦路斯财长表示，原本寻求筹资5亿欧元，但由于需求强劲，遂上调至7.5亿欧元。

欧元区还有多个国家进行了公债发售，西班牙标售31亿欧元三年期和五年期公债，得标利率为纪录低点。德国发售41.08亿欧元10年期公债。

油市:

--布兰特原油升至九个月高位，因投资者担心伊拉克石油出口，而美国原油下滑，之前政府数据显示，上周美国原油库存降幅较一份行业报告小很多。

布兰特原油上涨0.81美元，收报每桶114.26美元，为9月6日来最高水平。美国原油下滑0.39美元，收报每桶105.97美元，此为6月11日来最低。

金属市场:

--金价上涨，之前美联储暗示明年升息步伐略为加快，但美联储下调今年美国经济增长预估，提振黄金的避险吸引力。

1834GMT，现货金上升0.2%，报每盎司1,273.40美元，日内交投在9美元的狭窄区间内。

美国COMEX-8月期金收涨0.70美元，报每盎司1,272.70美元。

--期镍价格下滑，因库存跳增至纪录高位，提醒投资者，今年期镍价格的涨势超过了因印尼出口禁令导致供应短缺的预期影响。

三个月期镍收报每吨18,740美元，周二收报19,120美元。

LME期铜在两周最高位每吨6,735美元附近交投，受助于中国当局承诺将支持经济增长，以及短期供应不足。（完）

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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