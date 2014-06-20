《路透早报》--6月20日

[今日看点]

经济数据：

--台湾5月外销订单

--日本政府月度经济报告

--德国5月生产者物价指数(PPI)

--欧元区4月经常账收支

--意大利4月工业订单

--英国5月公共部门净借款

--加拿大5月消费者物价指数(CPI)

--加拿大4月零售销售

--美国6月13日当周ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--欧洲经济暨财政事务理事会会议

--欧洲央行执委会成员莫尔许参加一次会议的小组讨论，主题为“欧洲货币联盟需要何种财政能力？我们是否需要在自动稳定性和可实施的结构性改革间进行大妥协？”。

--日本央行总裁黑田东彦在信金银行(信贷合作社)全国联合会年会上讲话。

以下为6月19日下午5:00至6月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金与制造业数据良好，表明经济继续转强

美国上周初请失业金人数下降，而且大西洋沿岸中部地区6月制造业活动加速。这些证据进一步显示经济在第一季的糟糕表现之后，正在转强。

劳工部周四表示，6月14日当周经季节调整的初请失业金人数减少6,000人，降至31.2万人。初请失业金人数四周均值减少3,750人至31.175万人，距离5月触及的七年低点不远。

另外，费城联邦储备银行公布，费城联储制造业指数6月从上月的15.4跳增至17.8，为去年9月以来最高。这些报告加上就业以及制造业和服务业数据，在经济第一季萎缩后描绘了一幅乐观图景。

美国金融市场对经济数据反应不大，交易商继续消化美联储周三的政策声明。

--美向伊拉克派遣军事顾问，政府军与叛军激战争夺最大炼厂

美国总统奥巴马表示，他向伊拉克派出了多达300位美国军事顾问，但他强调需要一个政治方案来解决伊拉克危机。当天伊政府军与逊尼派叛军激烈交战，争夺对国内最大炼油厂的控制权。

奥巴马表示，若有必要准备晚些时候采取“定向”军事行动，美国对伊拉克暴动武装分子发动空中打击的前景因此延后，但仍有可能发生。不过奥巴马明确表示，美国军队不会重返伊拉克作战。

--苹果智能手表将从7月起由台湾广达量产-消息人士

据消息人士透露，苹果智能手表将从7月开始由台湾广达批量生产，以证明其创新能力不输对手三星电子。此款手表目前尚未命名，但公司内部已将其称作iWatch。

消息人士称，苹果将推出一款略显长方形的智能手表，显示屏尺寸为2.5英寸，手表表面呈拱形，配备有触摸界面和无线充电功能，苹果预计产品推出第一年付运量为5,000万只，但这只是初步预估，可能进行调整。此款手表将从7月开始量产，最早在今年10月上市。

--建行亚洲将在瑞士发行首支人民币债券--消息

消息人士透露，按市值计中国第二大银行----建设银行旗下香港子公司建行（亚洲）周四在瑞士苏黎世启动了一支人民币债券发行计划，这是瑞士市场开展以来首支人民币债券，亦是苏黎世寻求成为人民币离岸交易中心的新举措。

建行（亚洲）此次发行的人民币债券期限为三年期，初始规模10亿元人民币左右，试水意义较浓，亦为全球最大的离岸金融中心之一--苏黎世人民币业务开了先河。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周四再度刷新收盘纪录，涨势延续至第五日，因投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在一段长持间维持低利率感到乐观。

道琼工业指数收升14.84点，或0.09%，至16,921.46点；标准普尔500指数收高2.50点，或0.13%，至1,959.48点；Nasdaq指数收低3.51点，或0.08%，至4,359.33点。

--欧股上涨，一项绩优股指攀升至近六年高位，此前美联储下调长期利率预估。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%，报1,395.58点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高1.1%，报3,314.80点，此为2008年中来首见的水平。

英国富时100指数收升0.44%，报6,808.11点。德国DAX指数升0.74%，收报10,004.00点。法股CAC-40指数收涨0.72%，收报4,563.04点。

汇市:

--美元下滑，昨日美联储暗示将坚持近零利率政策以支持全球最大经济体，令原本预计联储会暗示收紧货币政策的交易商失望。

美元兑日圆纽约尾盘变动不大，报101.92日圆，欧元兑美元微升0.07%，报1.3607美元，盘中稍早触及上周一来最高的1.3630美元。英镑兑美元攀升至2008年10月来最高水准，尾盘报1.7042美元。

债市:

--美国公债价格下滑，此前美国财政部标售的70亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)需求疲弱。美联储6月货币政策会议声明对通胀的基调较预期温和，投资人调整仓位也令公债价格走软。

指标10年期公债跌11/32，收益率报2.63%，稍早低见2.57%。五年期公债下滑2/32，收益率报1.69%，稍早报1.65%。30年期长债重挫1-6/32，收益率由3.40%升至3.47%。

--欧元区二线公债收益率跌向纪录低位，因美联储暗示，尽管通胀持续攀升，但不会促使联储在短期内升息，推动区内公债市场全线攀升。

10年期意大利和西班牙公债收益率下跌5个基点，分别报2.80%和2.71%，逼近上周触及的纪录低位。10年期希腊公债收益率回落6个基点，报5.89%。最高评等的欧元区公债收益率则下跌5-7个基点。

油市:

--布兰特原油期货触及115美元之上的九个月高位，因美国表示，可能向伊拉克派遣军事顾问，引发市场担忧该国冲突可能升级。

布兰特原油期货攀升0.75美元，收报每桶115.01美元，为去年9月9日以来最高收位，盘中触及115.71美元的高位。

美国7月原油期货上扬0.46美元，收报每桶106.43美元，该合约将在周五到期。

金属市场:

--金价大涨3%以上，为八个月来最大单日涨幅，因美联储缺乏升息决心，且中东局势动荡促发空头回补。

黄金创下逾两个月来最高。白银升最多5%，而铂金和钯金也攀升，因南非矿工罢工和解出现新的阻力。

1952GMT，现货金涨3%，报每盎司1,315.90美元，稍早触及1,321.70, 创两个月最高。

8月美国COMEX期金结算价涨41.40美元，报每盎司1,314.10。

--期锌价格触及16个月高位，近期数据显示锌市供应短缺日益严重，投资人预计随着大型矿场关闭，问题会进一步恶化。其他金属中，期铜和期铝小涨，受美元跌至三周低点带动。期镍价格承压，因矿库存增加。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌放量升至2,155美元高位，为去年2月20日来首见，收盘报2,153美元，升0.84%。

三个月期铜收高0.22%，报6,725美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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