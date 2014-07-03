《路透早报》--7月4日

7月4日 - [今日看点]

经济数据：

--汇丰公布6月香港采购经理人指数(PMI)

--台湾央行公布6月底外汇存底

--德国5月工业订单

重大事件及官员讲话：

--2014外滩国际金融峰会在上海举行

--“普罗旺斯达沃斯”年会第一天。会议发言者包括：国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、欧洲央行执委科尔、法国央行总裁诺亚以及法国财长萨潘。

以下为7月3日下午5:00至7月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国强劲就业数据一扫经济成长疑虑

--美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。

数据带动美股攀升，道琼工业指数首次升穿17,000点大关。美国公债价格走低，美元对一篮子货币再度走强，交易商押注美联储可能提前升息。

具体数据：

* 美国6月非农就业岗位增加28.8万个，远超预估的增加21.2万个

* 6月28日当周美国初请失业金人数升至31.5万人，高于预估

* 美国5月贸易逆差443.9亿美元，低于预估的450亿美元

* 美国ISM-6月非制造业指数微幅下降至56.0，预估为56.3

* 美国6月服务业PMI终值创四年半最高，就业活动增速创纪录

欧洲央行称上月举措有助于提高通胀率，但仍不排除量化宽松可能

--欧洲央行总裁德拉吉表示，上月出台的一系列举措将有助于推升通胀并支持银行放贷，但央行已做好准备，如有必要将推出量化宽松措施。本次会议上欧洲央行决定维持利率不变。就在上个月，央行将指标利率调降至纪录低位，其中存款利率更是破天荒降至负值。德拉吉称，随着央行采取的举措逐步对经济产生影响，将会帮助通胀率提高至接近2%的水平。他说，欧洲央行密切关注欧元汇率。此外他还表示，欧洲央行从明年起将不再举行月度会议，而是六周开一次会。

但该央行管委魏德曼担心低利率缓解了欧元区各国政府整顿经济的压力，并称欧洲央行不应维持宽松政策过久。魏德曼表示随着时间推移，超宽松货币政策引发威胁金融稳定的风险，如房地产市场涨幅过大。他在一份演讲稿中称，出于对国家财政的考虑，目前明确欧元体系不能拖延必要的货币政策正常化显得更为重要。

中韩双方同意多项措施，刺激人民币使用量扩大

--韩国企划财政部及央行指出，韩国及中国领导人针对一连串措施达成协议，希望促进人民币在境外的使用，以及对中国资本市场的投资。中国同意给予韩国800亿元人民币的RQFII额度，投资中国资本市场，协助展开人民币-韩元的直接交易，以及在韩国建立人民币清算体系。企划财政部和央行联合声明称，这些举措是在中国国家主席习近平和韩国总统朴槿惠在首尔的峰会中达成的协议。

中韩此后发表的联合声明表示，两国领导人达成一致意见，两国应合作在年底前完成自由贸易协议的谈判。

英央行副总裁称，升息是保护金融稳定的最后手段

--英国央行副总裁康利夫表示，对于解决资产价格上涨带来的金融稳定风险，上调利率是有效但是“非常迟钝的”方法。康利夫对企业界人士表示，“使用利率来对付金融稳定风险会带来高成本。这是非常迟钝的工具，会影响整个经济体。所以说虽然它是很有效的防御，但应被视为最后一道屏障。”他称在看到泡沫带来的破坏之后，与金融危机之前相比，央行当前使用利率来控制资产价格的意愿增强。

之前发布的路透调查结果显示，英国央行首次加息时间预计是在2015年第一季；今年加息的机率是40%，高于5月末调查时的30%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四创下数个纪录，道指首次收在17,000点大关以上，之前美国公布的6月非农就业报告远胜预期。周五为美国独立日假期，美股休市，今日提前收盘。道指和标普500指数都是连续第三天刷新收盘高位，Nasdaq指数则收在2000年来最高收位，且为连升第三周。三大股指以大涨为本周作收。

道琼工业指数收高92.02点，或0.54%，至17,068.26点；标准普尔500指数收高10.82点，或0.55%，至1,985.44点；Nasdaq指数上涨28.19点，或0.63%，至4,485.93点。

--欧洲股市向多年高位回升，因美国就业岗位强劲增长，且进一步迹象显示欧洲央行维持宽松政策立场，提振股市表现。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.95%，报1,398.24点，触手可及6月底触及的六年半高位1,399.62点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数升1.2%，报3,289.75点。

德股DAX指数大涨1.19%，报10,029.43点。英国富时100指数收高0.72%，收报6,865.21点。法股CAC指数大涨1.02%，收报4,489.88点。

汇市:

--美元兑日圆攀升至两周高位，此前数据显示美国6月非农就业岗位增幅超预期，缓和了对进入下半年美国经济体质的担忧。而欧元兑美元则跌至一周低点，因欧洲央行总裁德拉吉重申低利率政策。纽约午后，美元兑日圆升0.4%，报102.20日圆。美元指数升至一周高位80.315，尾盘报80.215，升0.3%。

债市:

--美国指标公债收益率从两个月高位回落，仅小幅上涨，此前交易商再度斟酌强劲的美国6月非农就业报告，并对欧洲央行总裁德拉吉的讲话作出反应。分析师还表示，收益率从高位回落，因尚不确定在美联储结束月度购债计划后，美国经济成长是否能达到更强的预期以及受德拉吉的讲话影响。

指标10年期公债价格下滑3/32，收益率报2.64%，周三尾盘报2.63%。美国30年期公债价格微跌1/32，收益率持稳在周三尾盘的3.47%。

--美国公债较可比德债利差升至1999年来最高，因欧洲央行势将加大力度提振迟滞的欧元区经济，而美国数据显示就业市场复苏。美国10年期公债收益率升3个基点，报2.66%，而可比德债收益率基本持平，报1.29%。稍早收益率差扩至137个基点的15年最高。在过去一年，该收益率差扩阔约半个大点。

油市:

--布兰特和美国原油期货走低，因在利比亚宣布导致该国石油出口骤降的石油危机结束后，供应忧虑开始缓解。布兰特原油期货盘中跌至三周低位，因交易商锁定获利，收盘时下跌0.24美元，报每桶111.00美元。美国原油期货回落0.42美元，结算价报每桶104.06美元。

金属市场:

--金价下滑，之前美国公布的6月非农就业岗位增长幅度多于预期，点燃对美国可能提早升息的预期。1804 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,319.15美元。美国COMEX-8月期金收跌10.30美元，报每盎司1,320.60美元。

--期镍飙升至六周峰值，期铜触及逾四个月来最高，受助于基金买盘，因强劲的美国就业数据提振经济复苏将会刺激工业金属需求的希望。

LME三个月期镍是伦敦金属交易所涨幅最大的金属，攀升1.3%，收报每吨19,870美元，盘中触及5月20日以来最高19,990美元。LME三个月期铜急升至2月19日以来最高7,187.50美元，之后缩减涨幅，收报每吨7,175美元，日内涨幅为0.7%。(完)

(整理 徐文焰；审校 于春红)

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