《路透早报》--7月8日

[今日看点]

经济数据：

--台湾公布6月消费者物价指数(CPI)

--日本6月服务业景气判断指数

--澳洲国民银行(NAB)6月企业现况指数和企业信心指数

--德国5月经季节调整进出口和贸易收支

--法国5月预算收支、进出口及贸易收支

--瑞士6月消费者物价指数(CPI)

--瑞士5月零售销售

--英国5月工业生产和制造业产出

--美国6月NFIB小企业信心指数

--美国ICSC/高盛连锁店销售和Redbook连锁店销售

--美国5月消费者信贷

重大事件及官员讲话：

--欧元区财长会议。

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特扶轮社的午餐会，并就经济前景发表演讲(1700)。

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“货币政策与经济”发表演讲(1745)。

--巴黎欧洲金融市场协会金融论坛(至7月9日)。

--日本央行副总裁中曾宏就日本的经济与货币政策发表演讲(0345)。

--西班牙央行总裁林德参加Nueva经济论坛组织的餐会(0700)。

以下为7月7日下午5:00至7月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行执委科尔称，该央行需在“很长一段时间内”保持宽松政策

欧洲央行执委科尔周一表示，该央行货币政策可能要在“很长一段时间内”保持宽松。在French BFM Business TV周一播出的访谈中，科尔称各国政府继续削减债务并开展经济改革以确保持续成长，对于欧元区而言至关重要。欧洲央行执委劳滕施莱格称只有在即将出现通缩等紧急情况下才会启动资产购买计划。

--世界贸易组织上诉机构对中美两国有关关税法修订案争端做出裁定

世界贸易组织(WTO)上诉机构周一表示，其没有足够的证据来支持中国对WTO稍早裁决提出的上诉，表明中国未能推翻一项针对不公平贸易补贴的美国法规。中国之前提出，美国总统奥巴马2012年签署的“公法112-99”即GTX法规违反世界贸易规则，但WTO的一个争端解决小组在3月驳回了中国的申诉。上诉机构否决了该小组对此作出的几个法律解释，但表示其没有足够的证据做出其他裁决。然而上诉机构也保留了该争端解决小组的另一部分裁决，即美国在惩罚中国补贴和不公平定价时采取“双重计算”的错误方式。中国商务部在一份声明中称，本案是挑战美国滥用贸易补贴举措的又一次重大胜利。中方称本案涉案产品年出口金额逾72亿美元。

--美农业公司ADM将以30亿美元收购天然配料公司Wild Flavors

美国农业综合企业Archer Daniels Midland(ADM)(ADM.N)同意以23亿欧元(30亿美元)收购瑞士-德国合资的天然配料公司Wild Flavors，以进军香精和健康食品领域。ADM是全球最大的粮食交易商之一和重要的食品加工企业。该公司周一宣布，将成立一个名为Wild Flavors and Specialty Ingredients的新业务部门，预计将在年底前完成这笔交易。这是ADM进入香精市场的首次尝试。Wild Flavors是天然配料方面的专业公司。ADM称此次收购是公司历史上规模最大的一次。

--中国国家电网公司有意竞购意大利能源企业股权--消息人士

知情消息人士透露，中国国家电网公司将竞购意大利能源企业大量股权，但由此可能带来问题，因为中国和意大利都计划购买欧洲资产。意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti (CDP)正出售旗下CDP Reti最多49%股权，作为私有化计划的一部分以削减公共债务。CDP Reti控股燃气管道运营商Snam和电网Terna。消息人士对路透表示，只有中国国家电网公司和澳洲Industry Funds Management (IFM)有意竞购这部分股权，不过他们补充称，CDP还在寻求投资基金来购买少量股权。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一从上周触及的纪录高位回落，因投资者在业绩期开始前不愿大举押注。与经济成长休戚相关的周期性股跌幅居前。小盘股表现不佳。

道琼工业指数收低44.05点，或0.26%，至17,024.21点；标准普尔500指数收跌7.79点，或0.39%，至1,977.65点；Nasdaq指数收低34.40点，或0.77%，至4,451.53点。

--欧洲股市回落，此前德国公布的经济数据疲弱，令原本带动一地区股指向六年半高位回升的涨势消退。一些分析师表示，欧股市场短期内可能盘整，但较长期前景仍正面，因欧洲央行采取措施提振区内经济。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%，报1,381.64点。该指数6月曾触及六年半高位1,399.62点。英国富时100指数收低0.62%，收报6,823.51点。法股CAC指数大跌1.41%，收报4,405.76点。德股DAX指数跌1.03%，报9,906.07点。

汇市:

--美元兑日圆和欧元走软，跟随美国公债收益率的跌势，因投资人继续消化上周出炉的强劲的美国就业报告，并揣摩美联储可能何时开始升息。

美元兑日圆跌0.25%，报101.85日圆，上周五尾盘报102.10日圆。美元兑欧元跌0.10%，报1.3606美元。美元指数小涨至80.253，从稍早触及一周半最高80.359回落。

债市:

--美国长债收益率(殖利率)下降，受买盘支撑，因市场认为近期美国就业增长速度不足以促使美联储较预期提早升息。

在公开市场，10年期公债收益率报2.617%，较周四下跌3个基点，当日一度升至2.692%高位。30年期公债收益率下跌4个基点，报3.440%。

--意大利和西班牙公债收益率小涨，投资者为本周将进行的一系列公债发行作准备，但欧元区二线公债市场的潜在人气仍然坚挺，得益于欧洲央行温和的政策立场。

意大利10年期公债收益率盘中一度攀升3个基点，至2.73%，后涨幅收窄，报2.70%。西班牙10年期公债收益率升1个基点，报2.68%。

油市:

--布兰特和美国原油价格下滑至一个月最低，因利比亚准备恢复关闭近一年的两个港口的石油出口，且伊拉克原油供应仍未受战乱影响。

布兰特原油下跌0.40美元，结算价报每桶110.24美元，为6月11日来最低结算价。美国原油下滑0.53美元，报每桶103.53美元，为6月6日来最低结算价。

金属市场:

--金价下滑，此前美国公布的月度就业数据优于预期，提振提前升息的预期，即便交易商寻找其他因素扶助走势。

1830 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,317.11美元。美国COMEX-8月期金结算价跌0.30%，报每盎司1,317美元。

--伦敦铜价从四个月高位进一步回软，因投资人获利了结及库存连升第二日，但对供应的担忧挥之不去，限制了铜价的跌幅。三个月期铜收低0.2%，报7,135.50美元。期铜上周录得逾九个月最大周度升幅。(完)

(整理 李爽 审校 许娜)

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