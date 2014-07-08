《路透早报》--7月9日

[今日看点]

经济数据：

--中国公布6月CPI及PPI

--韩国5月L货供额

--韩国6月进出口物价

--日本6月企业物价指数

--日本5月机械订单

--澳洲7月消费者信心指数

--新西兰6月制造业活动指数

--英国6月RICS房价指数

--美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数

--加拿大6月房屋开工年率

重大事件及官员讲话：

--中美第六轮战略与经济对话(至7月10日)。美国财政部长杰克卢、国务卿克里、中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪将出席。

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布6月会议记录(1800)。

--美国财政部负责国内金融的次长Mary Miller在消费者金融保护局合办的活动上讲话，该活动关于美国发布国际学生评估项目(PISA)金融知识评测数据。(1430)

--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至7月10日)。

--经济学家会议-与希腊政府举行圆桌会议-欧洲大反思-希腊的巨大转折点(至7月10日)。

--澳洲央行支付政策主管Mark Manning在2014年全球投资者/ISF悉尼会议上发表讲话(2300)。

以下为7月8日下午5:00至7月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国里奇蒙联储总裁认为美国经济将继续温和成长，通胀压力仍受控

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称美联储必须在适当的时候开始撤走刺激性货币政策，以控制通胀，并称最新的数据显示通胀已经触底反弹，朝目标水准行进。拉克尔指出，美国经济成长将继续在2-2.5%的平均水准左右，最近的就业数据远比疲弱的首季GDP数据更能代表经济趋势。而明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔则给最近一些正面经济数据泼冷水，称预计失业率快速回落无法在未来数月持续，通胀攀升是暂时现象。

美国国会官员表示，美联储主席叶伦下周将前往国会，就货币政策做证词陈述。

--中国央行发文规范同业结算账户，直指银行分支同业乱象

为规范同业结算账户，近日，中国央行下发了规范银行业同业银行结算账户的通知（简称178号文）。通知严格规范了同业银行结算账户的开立和管理，并将账户按用途分为结算性和投融资性两类，前者指用于代理现金缴费、代理支付结算等支付结算业务的账户；后者指用于同业存款（结算性存款除外）、同业借款、买入返售（卖出回购业）、同业投资等融资和投资业务的账户。业内人士认为，此举直指商业银行分支行过快扩张同业业务等乱象，即从源头上规范同业银行结算账户的开设和管理。

--中国国家主席强调准确把握改革发展稳定的平衡点及改革发展着力点

中央广播电台晚间新闻援引国家主席习近平主持召开经济形势专家座谈会的讲话称，要加快转变经济发展方式，加快调整经济结构，推动使市场在资源配置中起决定性作用。“准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握近期目标和长期发展的平衡点，准确把握改革发展的着力点，准确把握经济社会发展和改善人民生活的结合点，”他说。与会专家们指出，当前经济运行基本面是好的，要坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，有效实施一些兼顾当前和长期的政策措施，特别是要加大改革落实力度。

--美国制药商艾伯维对英国同业Shire收购报价提高至513亿美元，但分析师仍认为胜算不大

美国制药商艾伯维(AbbVie)将对英国同业Shire的收购报价提高到301亿英镑(513亿美元)，希望达成这笔交易，之前其三次报价均遭否决。最新这笔现金加股票每股51.15英镑的报价比之前46.26英镑的提议提高了11%。Shire表示，公司董事会将开会考虑提高后的报价。业内分析师表示，提高后的报价提高了让Shire进行讨论的机会，但恐不足以使其达成交易。几位分析师对Shire的估价为每股55英镑左右或更高。

--主要企业财报：

* 美国铝业公布第二季录得盈利，且营收胜预期，因公司专注于销售卡车轮毂和飞机机身等下游业务产品。美铝公布第二季净利1.38亿美元，或每股盈利0.12美元，营收持平在58亿美元。公布业绩后，美国铝业股价在盘后大涨2%，报15.15美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二遭遇全面抛售，连续第二日下挫，道指失守17,000点大关，因在企业季报期开锣前，投资者转趋谨慎。

道琼工业指数收低117.59点，或0.69%，至16,906.62点；标准普尔500指数收跌13.94点，或0.7%，至1,963.71点；Nasdaq指数收低60.07点，或1.35%，至4,391.46点。

--欧洲股市走低，银行股领跌，因德国的银行成为最新与美国当局进行和解磋商的银行，可能面临巨额罚款。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.3%，报1,363.46点。英国富时100指数收低1.25%，收报6,738.45点；德股DAX指数大跌1.35%，报9,772.67点；法股CAC指数大跌1.44%，收报4,342.53点。

汇市:

--美元兑日圆下滑，因美国长债收益率连跌第二日。在美国业绩期即将开锣之际，投资人对股市的投资谨慎。美元兑日圆已经回吐上周四美国公布就业报告后录得的升幅。

美元兑日圆跌0.30%，报101.51日圆，周一尾盘报102.82日圆。美元兑欧元微跌0.05%，报1.3610美元。美元指数跌至80.175，周一尾盘报80.218。

债市:

--美国公债价格大涨，因在公司业绩期开锣前股市走低，且海外贸易数据引发对全球经济成长的担忧，促使投资者买入公债。

指标10年期公债收益率尾盘报2.565%，较周一尾盘回落5个基点。30年期公债收益率下跌近6个基点，报3.380%。

--欧元区评级较低公债收益率攀升，因在大量新债入市前市场卖压加剧，之前欧洲央行官员的讲话使短期内实施大规模资产购买计划的可能性降低。

10年期西班牙公债收益率上扬4个基点，报2.72%。10年期意大利公债收益率涨3个基点，报2.84%。葡萄牙和希腊公债收益率也攀升。

油市:

--布兰特原油期货下跌逾1美元，连跌第七日，触及109美元之下的一个月低位，因利比亚石油出口看似可能增加，且对伊拉克原油供应受扰的担忧缓解。

8月布兰特原油期货收跌1.30美元，报每桶108.94美元，日低为108.69美元。美国指标原油期货下跌0. 13美元，收报每桶103.40美元，连跌第八日。

金属市场:

--钯金连续第12日攀升，至逾13年来最高，因汽车行业需求强劲，和持续担心即使南非结束为期数个月的罢工，但供应仍将收紧。尽管美元近期的涨势消退，但金价下跌，投资者正等待美联储升息的进一步线索。

钯金触及2001年2月来最高的每盎司873.75美元，后来缩减升幅，在1915 GMT，上涨0.4%，报869.00美元。现货金下跌0.2%，报每盎司1,317.43美元，美国8月期金跌0.04%，结算价报1,316.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜、期铝和期锌创下高位，随着全球经济前景改善，投机商回补空头。期锌升至三年最高，也受到未来供应短缺的不确定性提振。期铝触及一年高位，期铜则涨至约五个月最高后回落。

LME三个月期锌盘中高见2,318.50美元，为2011年8月5日来最高，之后缩减涨幅，收报2,282美元，升0.84%。三个月期铜日高报7,212美元，为2月19日来最高，之后由升转跌，收低0.1%，报7,130美元。(完)

(整理 李爽 审校 许娜)

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