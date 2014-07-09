《路透早报》--7月10日

[今日看点]

经济数据：

--中国公布6月进出口贸易数据

--日本6月消费者信心指数

--澳洲6月就业报告

--新西兰6月食品价格指数

--法国5月工业生产

--法国6月消费者调和物价指数(HICP)终值

--意大利5月工业生产

--英国5月贸易收支

--加拿大5月新屋价格

--美国一周初请失业金数据

--美国5月批发(趸售)库存和趸售销售

重大事件及官员讲话：

--韩国央行利率决定

--英国央行将宣布利率决定。

--第六轮中美战略与经济对话

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治参加该行俄克拉荷马城分行主办的商业与社区领袖餐会，并就美国经济与货币政策发表演讲(1715)。

以下为7月9日下午5:00至7月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录显示上次会议讨论了退场计划的细节，拟10月结束购债

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。当时美联储设想利用隔夜回购协议和超额准备金利率，为目标利率设定上下限。尽管未宣布最后决定，但讨论已涉及到具体实施的细节，使联储官员认为超额准备金利率和逆回购利率之间的适当利差为20个基点。会议记录还显示，联储与会官员“普遍同意”月度购债计划在10月结束，将美国公债和抵押支持债券(MBS)月度购买规模最后一次削减150亿美元。美联储官员普遍相信，经济将继续温和成长，失业率和通胀率将逐步迈向联储目标水平。分析师认为，会议记录基本未暗示美联储会提前首度加息的时间。市场目前预计联储将在明年年中首次加息。

会议记录公布后，美国公债收益率触及日高，美元兑欧元和日圆上升，美股小幅缩减升幅。

--独家新闻：消息称欧洲央行将只给银行业48小时检讨压力测试结果

两位了解情况的消息人士对路透表示，欧洲央行在10月银行业资产负债状况检查中将采取严格控制，只给银行48小时来评估测试结果，然后就将公布这些结果。欧洲央行将于11月4日开始负责监管欧元区120家大银行，在此之前将对银行业进行全面评估，检查银行的资产负债情况，并估量其抵御冲击和压力的能力。评估内容包括资产质量审查(AQR)以及压力测试。压力测试考察银行在困难情况下的财务情况，以确定其财务实力。银行业人士担心公布的时间安排过于紧张。

--中国国务院常务会议决定免征新能源汽车购置税，鼓励险资支持城镇化和棚改等

中国国务院周三召开常务会议，决定免征新能源汽车车辆购置税，并部署加快发展现代保险服务业，鼓励险资以多种方式支持城镇化、基建和棚改等，支持股票、债券市场发展。中国政府网网站刊登新闻稿并指出，要推进保险市场准入退出机制改革，把商业保险建成社会保障体制的重要支柱，并逐步建立财政支持下以商业保险为平台、多层次风险分担为保障的巨灾保险制度。

--欧元区金融：德拉吉重申必要时将购买资产，并敦促各国协调改革行动

欧洲央行总裁德拉吉重申，欧洲央行准备在必要时动用“非常规工具”，并敦促欧元区各国遵守统一的财政规定，将合作扩展至经济改革领域。他告诫各国政府，必须“学会在国家治理方面协同行动”。德拉吉称，欧元区物价稳定面临的威胁来自于，能源和食品价格的波动、受压国家的相对物价调整、汇率行动，以及疲弱的需求和高失业率。“这些威胁是真实存在的，为应对这些威胁，欧洲央行管委会决心在较长时间内保持宽松货币政策立场。”

--英国央行新任副总裁夏菲克称，该央行可能在下月调降经济闲置产能估值

即将就任英国央行副总裁的夏菲克表示，央行有可能在下月调低对英国经济闲置产能的估计，这表明加息日益临近。英国央行已经表示正在密切关注闲置产能情况，因其在考虑何时加息。同时该央行亦在计划在闲置产能接近零之前加息。夏菲克指出，英国央行在决定是否加息时将关注民间部门薪资增长速度是否快于历史趋势水准，但薪资增长只是其考虑的数个指标之一。英国央行定于8月13日发布最新的季度通胀报告。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收高，在连续两日大跌后反弹，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，联储决策者开始讨论退出宽松货币政策计划的细节。

道琼工业指数收高78.99点，或0.47%，至16,985.61点；标准普尔500指数收涨9.12点，或0.46%，至1,972.83点；Nasdaq指数上扬27.57点，或0.63%，至4,419.03点。

--葡萄牙股市下跌，表现落后其他欧洲股市，因担忧葡萄牙一大型金融集团的体质，拖累该国股市表现。葡萄牙PSI 20指数急跌2.1%，由金融集团Espirito Santo Financial Group领跌，该股暴跌11%。该集团是以资产计葡萄牙最大的上市银行Banco Espirito Santo(BES)的最大股东，BES股价重挫4.7%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收平在1,363.46点。英国富时100指数收低0.3%，收报6,718.04点；德股DAX指数上涨0.36%，报9,808.20点；法股CAC指数上涨0.4%，收报4,359.84点。

汇市:

--美元兑欧元和日圆走低，因美联储6月会议记录显示出的政策立场与会后声明一样温和，没有任何大的意外。

美元兑欧元从会议记录公布前的1.3624美元跌至1.3643美元。美元兑日圆亦从会议记录公布前的101.75日圆跌至101.57日圆。[FRX/CN]

债市:

--美国公债价格上涨，因美联储在6月货币政策会议记录中承认美国经济近期增强，但暗示不太可能在明年下半年前升息。公债市场在震荡交投中连升第三日，今日进行的210亿美元10年期公债标售需求疲弱。

指标10年期公债升3/32，收益率尾盘报2.5539%。30年期公债升7/32，收益率下跌1个基点，报3.369%。较短期公债中，三年期公债收益率攀升至1%之上，为2011年5月来首见，之后回落至该关口下方，尾盘报0.9783%。

--葡萄牙公债收益率攀升，因市场担忧该国最大的上市银行Banco Espirito Santo的创始家族(BES)对旗下一控股公司提出的债务重组提议。

葡萄牙10年期公债收益率攀升近30个基点，触及日高3.96%，之后回落至3.80%。希腊10年期公债收益率上扬8个基点，至日高6.11%。

油市:

--油价走低，美国原油期价下跌超过1美元，因美国汽油需求疲弱，布兰特原油期货也走低，因利比亚油田恢复生产。

布兰特原油期货回落0.66美元，结算价报每桶108.28美元，美国原油期货下跌1.11美元，结算价报每桶102.29美元。

金属市场:

--金价上涨，留守在1,320美元以上，因美联储今日发布的会议记录没有暗示将很快升息。钯金连续第二日触及13年半新高，铂金也上涨。

1925 GMT，现货金升1%，报每盎司1,330美元，美国8月期金结算价涨7.80美元，报每盎司1,324.30美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌在接近昨日触及的三年高位水准持稳，因投资人认为锌市场将因矿场关闭而面临供应短缺，且目前锌能受益于全球经济成长反弹。铜价徘徊在约五个月高位附近，期铝触及13个月新高。

LME三个月期锌结算价报2,281美元，微跌0.04%。三个月期铜收高0.36%，报7,156美元。(完)

(整理 李爽 审校 许娜)

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