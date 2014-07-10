《路透早报》--7月11日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲5月房屋融资

--德国6月消费者物价指数(CPI)和消费者调和物价指数(HICP)终值

--德国6月趸售物价

--法国5月经常帐收支

--加拿大6月就业报告

--美国一周ECRI经济领先指标

--美国6月联邦预算

重大事件及官员讲话：

--第六届落基山经济峰会。发言者包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、亚特兰大联储银行总裁洛克哈特以及费城联储银行总裁普洛瑟。

以下为7月10日下午5:00至7月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人口减少，表明就业市场正在逐步复苏

美国上周初请失业金人口减少1.1万人，经季节性调整后为30.4万人；初请失业金人口四周均值下降3,500人，至31.15万人，是2007年8月以来第二低移动均值。该数据显示就业市场状况不断改善。另一项数据显示，5月企业库存增加，巩固了经济在首季萎缩后反弹的的预期。数据对金融市场影响甚微。

* 表格：美国7月5日当周初请失业金人数为30.4万人，预估为31.5万

* 表格: 美国5月趸售库存较上月增长0.5%，预估为增长0.6%

--英国央行维持指标利率在0.5%不变，同时维持量化宽松规模不变

英国央行宣布利率在0.5%的纪录低位不变，不过该国的经济复苏步伐似乎很快就会让政策制定者在何时开始撤出刺激举措的问题上产生分歧。在几乎没有迹象表明英国强劲的复苏放缓的情况下，一些央行政策制定者预计将开始投票在未来几个月加息。目前市场基本上认为首次加息要么是在今年年底，要么是2015年初，可能会先于美联储。不过也有一些观点认为，英国经济距离能够支撑长期增长的速度还有很长一段路要走。

--葡萄牙必利胜银行股东财务状况堪忧，波及全球市场

拥有葡萄牙必利胜银行(Banco Espirito Santo,BES) 25%股份的家族控股企业Espirito Santo金融集团决定暂停公司的股票和债券交易，由于后者的最大股东Espirito Santo International(ESI)出现“实质性困难”。ESI是葡萄牙极具影响力的Espirito Santo家族的控股公司。受此影响，必利胜银行股票遭遇抛售，在大跌19%后，该国股市监管机构暂停其交易。葡萄牙央行表示，必利胜银行的偿债能力较强，央行已采取措施确保Espirito Santo家族企业的问题不会牵连该行。由于投资者担心葡萄牙最大上市银行背后的家族控股企业的财务状况，全球市场受到波及。周四欧洲和美国股市下跌，南欧国家公债收益率(殖利率)上扬。

--OPEC月报称2015年OPEC市场份额料出现连续第三年下滑

石油输出国组织(OPEC)公布月报称，全球油市份额料在2015年出现连续第三年萎缩，部分是受美国页岩油大爆发影响，从而使得全球需求增长没有给该组织带来任何慰藉。在月度报告中OPEC首度给出2015年的预估，称2015年全球对该组织的石油日需求预估平均料为2,937万桶，较2014年下滑31万桶。该报告指出明年供应充沛，特别是若利比亚、伊拉克和伊朗等国解决断供问题取得进展的话。这些国家2014年的产量受到抑制。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四走低，因担忧葡萄牙最大上市银行的财务状况，投资者对近期升势获利了结。由于道指和标普500指数接近纪录高位，欧洲市场受金融股跌势拖累下挫，令跌势迅速在美股市场蔓延开来。

道琼工业指数收跌70.54点，或0.42%，至16,915.07点；标准普尔500指数收跌8.15点，或0.41%，至1,964.68点；Nasdaq指数下跌22.83点，或0.52%，至4,369.20点。

--欧洲投资者全面降低在银行业的敞口，因愈发担忧葡萄牙最大市值的银行必利胜的体质，一泛欧绩优股指下滑至两个月低位。葡萄牙PSI指数大跌4.2%，至九个月低位，跑输其他欧洲股市。金融股跌幅最猛。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%，至1,349.89点，盘中跌至5月初来最低的1,342.68点。英国富时100指数下滑0.68%，收报6,672.37点；法股CAC指数下跌1.34%，收报4,301.26点。德国DAX指数下挫1.52%，报9,659.13点。

汇市:

--日圆兑欧元触及五个月高位，兑美元升至约两个月高位，此前投资人对葡萄牙最大上市银行的担忧以及意大利疲弱的经济数据拖累欧股下挫。

纽约尾盘，日圆兑欧元升0.67%，报137.71日圆。日圆兑美元升0.38%，报101.25日圆。美元兑欧元升0.33%，报1.3601美元，美元指数升0.16%。至80.023。

债市:

--美国公债价格大多上涨，指标公债收益率降至五周低点，因投资人担心涉及葡萄牙最大上市银行的问题可能重燃该地区金融业忧虑，匆忙在低风险公债市场中避险。

指标10年期公债升1/32，收益率尾盘报2.539%，较周三尾盘回落0.6个基点。30年期公债跌6/32，收益率升1个基点，报3.372%。

--对葡萄牙最大银行必利胜银行(BES)母公司体质的担忧殃及欧元区二线国家公债，限制了对希腊自2012年违约后第二次发售公债的需求。这是今年欧元区二线公债市场首次出现重大的忧虑蔓延。

葡萄牙10年期公债收益率一度大涨21个基点，报4.01%，拖累其他二线公债表现。希腊10年期公债收益率升17个基点，报6.28%。西班牙10年期公债和意大利10年期公债收益率均升6个基点，分别报2.82%和2.94%。

油市:

--油价上扬，结束数年来最长跌势，因交易商押注持续数周的跌势过度。

布兰特原油期货上扬0.39美元，结算价报每桶108.67美元。美国原油期货涨0.64美元，结算价报每桶102.93美元。

金属市场:

--金价触及三个半月高位，因对葡萄牙最大上市银行财务问题的忧虑刺激避险买盘，且印度保持黄金进口关税在纪录高位，亦支持金价。

2100 GMT，现货金上扬0.7 %，报每盎司1,334.91美元。交投最活跃的美国8月期金上扬1.1%，结算价报每盎司1,339.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍下滑，因库存增加，这提醒投资人尽管印尼颁布出口禁令，镍供应方面仍有不利因素。在美国公布初请失业金数据，带动对工业金属需求增加的预期后，铜价反弹。

LME三个月期镍下滑1.4%，收报19,250美元。LME三个月期铜收高0.5%，报7,162美元。(完)

(整理 李爽 审校 许娜)

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