《路透早报》--7月14日

[今日看点]

经济数据:

--日本5月工业生产修正值、产能利用率指

--欧元区5月工业生产

--英国零售业联盟(BRC)6月零售销售

重大事件及官员讲话:

--欧洲央行总裁德拉吉出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会。

--日本央行货币政策会议(至7月15日)

以下为7月11日下午5:00至7月14日早上7:00重大新闻与市场摘要:

[重大数据或新闻]

美联储官员就升息时间的争论日益激烈

* 华尔街日报报导称,由于美国就业市场改善,地区联邦储备银行总裁之间针对是否较原计划提早升息的争论越发激烈。该报周五晚间发表的一篇文章称,6月政策会议上多数美联储官员认为2015年之前不可能升息,作为依据的预估是在7月3日劳工部宣布6月失业率降至6.1%之前作出的。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯对该报表示,“我们在达成就业目标方面取得的进展要超过”今年稍早的预期。他补充说,这样的进展“表明货币政策顺利开始正常化进程,可以比”之前预期的稍早一点。

* 亚特兰大联储总裁洛克哈特称,明年下半年前近零利率可能仍适合,需更多数据来确认通胀的确在升向目标。[nL4S0PM3WF]洛克哈特说,美国就业市场仍存在闲置劳动力,且通胀不可能加速攀升,打消了近期强劲的就业数据和其他指标可能促使美联储较预期提前升息的想法。他还表示,联储可能在今秋前最终敲定退出计划,敲定退出计划并不意味着会提前升息。

葡萄牙总理力图安抚投资者,必利胜银行称可消化损失

--葡萄牙政府和央行周五安抚投资者,称该国金融体系情况理想,希望以此减轻有关Espirito Santo商业帝国危机可能波及更大范围的担忧。

必利胜银行周四晚间发布声明,称该行在Espirito Santo系企业方面面临11.5亿欧元风险敞口,即便发生损失,也不会令银行处于危险境地。该行表示,截至3月31日,除了监管要求的最低资本之外,银行还有额外的21亿欧元资金,不过其中计入了6月通过供股进一步筹集的10亿美元资本。

花旗将于周一宣布以70亿美元了结抵押支持证券调查

--消息人士称,花旗集团同意支付70亿美元了结在美国受到的一宗调查。该调查涉及花旗在金融危机前夕向投资者兜售劣质抵押贷款支持证券,和解的消息将在周一宣布。

了解谈判情况的消息人士称,这70亿美元当中包括,向司法部支付40亿美元现金,25亿美元用于消费者补偿,逾2亿美元支付给联邦存款保险公司(FDIC)以及向五个州支付略低于3亿美元以结束调查。

库尔德武装分子夺取伊拉克北部两油田,政府敦促其撤出

--库尔德武装分子周五控制了伊拉克北部两个油田,并接管一国有石油公司的运作;同时库尔德族政界人士正式暂停参与总理马利基政府事务。

这让什叶派领导的中央政府和逊尼派反政府分子主导的库尔德自治地区之间的对抗局面升级,在美军撤出伊拉克后,伊拉克有可能出现宗教与种族分裂局面。

两大油田总计日产能力为45万桶,但3月巴格达的基尔库克-杰伊汗(Ceyhan)出口管线被破坏后,就一直没有达到这样的产出水平。

--周五公布的重要经济数据:

* 美国财政部公布,6月预算盈余为710亿美元,较上年同期下降39%。路透调查显示,分析师预期6月盈余800亿美元。2013年6月为盈余1,170亿美元。

* 加拿大统计局公布,6月就业岗位意外减少9,400个,同时6月失业率也从前月的7.0%升至7.1%。与上年同期相比,加拿大就业岗位为增加7.23万个。

富国银行第二季获利增长3%,称因经济状况改善

--美国最大的抵押贷款银行富国银行周五报告第二季度获利增长3%,受助于股市和固定收益市场大涨,该行表示,迹象显示美国经济正在改善。富国银行称,上季度,资本市场、企业银行、商业地产、借记卡和个人贷款等业务均较首季出现增长。但抵押贷款和投资银行业务的营收同比减少,总体贷款增长不大。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市勉力录得小涨,但标普500指数本周百分比跌幅为4月来最大,因投资者看到企业业绩期开局表现后,对股市的热情不高。道琼工业指数收高28.74点,或0.17%,至16,943.81点;标准普尔500指数上涨2.89点,或0.15%,至1,967.57点;Nasdaq指数收高19.287点,或0.44%,至4,415.490点。本周,道指下跌0.7%,标普500指数下滑0.9%,指数跌1.6%。

--欧洲股市持稳,葡萄牙股市微幅反弹,因对葡萄牙最大银行的体质和其对欧元区经济系统的影响的忧虑缓解。葡萄牙PSI 20指数周五上涨0.6%,但本周下跌10%,为2010年最大周度跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数微幅上升0.2%,至1,352.11点,但本周下跌3.5%,为4月来最大周度跌幅。

英国富时100指数收高0.27%,收报6,690.17点;德股DAX指数上涨0.07%,收报9,666.34点;法股CAC指数上涨0.35%,收报4,316.50点。

汇市:

--美元兑日圆和欧元持稳,因葡萄牙最大银行寻求安抚投资人对其财务稳定性的忧虑。纽约尾盘,美元兑日圆持稳在101.33日圆,兑欧元变动不大,报1.3609美元。美元指数升0.07%,报80.185。加元兑美元大跌0.78%,报1.0729加元。

债市:

--美国公债价格上涨,指标公债收益率接近五周最低,因中东冲突加剧和担忧葡萄牙最大上市银行出现的问题,带动避险需求。10年期公债价格升4/32,收益率报2.518%,较周四下跌约2个基点。两年期公债收益率报0.452%,日内下跌近1个基点。

--葡萄牙公债收益率下跌,因该国最大的上市银行必利胜银行(BES)设法安抚投资者对其财务稳定性的不安。对该行母公司财务状况的担忧本周重创金融市场。葡萄牙10年期公债收益率周五下跌12个基点,报3.90%,本周上涨约40个基点,为年内迄今最大周度升幅。

由于市场忧虑有所缓解,意大利得以发售750亿欧元公债,达到目标区间的高端,此次标售获强劲需求。意大利和西班牙10年期公债收益率跌4个基点,分别报2.90%和2.78%。

油市:

--布兰特原油触及三个月低位,将跌势延续至第三周,因对中东和北非供应短缺的忧虑继续减轻。布兰特原油收跌2.01美元,报每桶106.66美元,此为4月7日来最低。本周劲跌约3.7%,是1月初来最大周度跌幅。美国原油收低2.10美元,报每桶100.83美元,此为5月12日来最低。本周大跌约3.2%,是约两个月来最大周度跌幅。两份合约价差收报5.83美元。

金属市场:

--金价持平,投资人对葡萄牙最大上市银行必利胜银行的担忧减轻,但本周金价连升第六周,因许多投资人仍担心中东紧张局势。1920 GMT,现货金升0.2%,报每盎司1,337美元,本周上涨1.3%,连升第六周。美国8月期金小跌1.80美元,报每盎司1,337.40美元。

--铜价走低,因投资者关注仓库库存增加,并重新评估铜价是否会在四个半月高位附近进一步上扬,尤其是预期铜市可能在今年某个时点出现供应过剩的情况下。LME三个月期铜小跌0.1%,收报每吨7,156美元,在本周稍早触及的四个半月高位7,212美元之下游走。(完)

