《路透早报》--7月15日（更新版）

2014年7月9日，在纽交所拍摄到的花期集团公司标识。 REUTERS/Brendan McDermid

(新增大中华地区看点)

[今日看点]

经济数据：

--中国商务部公布6月FDI

--台湾央行公布6月底人民币存款量

--澳洲6月新车销售

--瑞士6月生产者/进口物价

--意大利6月消费者物价指数(CPI)终值

--英国6月CPI(较前月)、生产者物价指数(PPI)投入物价指数

--德国7月ZEW经济景气判断指数

--美国7月12日当周ICSC/高盛连锁店销售、7月纽约联邦储备银行制造业指数、6月进口价格、6月零售销售、7月12日当周Redbook连锁店销售、5月企业库存

重大事件及官员讲话：

--中国国家主席习近平7月15日至16日出席在巴西举行的金砖国家领导人第六次会晤

--美联储主席叶伦就半年货币政策报告对参议院金融委员会作证。

--金融政策委员会(FPC)委员英国央行总裁卡尼、副总裁贝利等就6月金融稳定报告列席财政委员会会议。

--法国央行总裁诺亚就信用卡安全年度报告召开新闻发布会。

--澳洲央行发布7月货币政策会议记录。

以下为7月14日下午5:00至7月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

花旗业绩优于市场预期，同意支付70亿美元罚金

--美国花旗集团周一公布好于预期的经调整后季度获利，因固定收益业务表现超出预期，冲淡了该公司以70亿美元与美国司法部达成和解的影响；之前美国司法部就该行兜售劣质抵押支持证券(MBS)进行了调查。

将与和解费用相关的38亿美元费用计算在内，花旗第二季获利下滑96%至1.81亿美元。但是不计和解费用以及该行债券价值部分变化的调整后净利为39.3亿美元，合每股盈余(EPS)1.24美元，上年同期分别为38.9亿美元和1.25美元。分析师此前平均预计EPS为1.05美元。

欧洲央行总裁称，欧元升值是经济持续复苏面临的风险

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧元汇率上涨是欧元区经济持续复苏面临的一个风险，同时强调他无意离开该央行。德拉吉再次表明立场，称欧元汇率不是央行政策目标，但表示这确实是未来推动欧元区通胀形势的一个重要因素。被记者询及他可能离职返回意大利时，德拉吉时表示，他没有离开欧洲央行的计画。

IMF警告称若出现更多冲击，欧元区经济恐将停止复苏

--国际货币基金组织(IMF)周一警告称，出现任何新的冲击都可能令欧元区经济复苏止步，并破坏正在改善的市场信心，最终致使欧元区陷入通缩。

IMF表示，尽管欧元区各国政府尝试进行改革、欧洲央行采取行动以刺激经济和整顿金融业，但区内经济复苏仍然过于疲弱。IMF敦促欧元区支撑经济需求、完成银行业改革和推进结构性改革。

中国总理：经济保持在合理运行区间，有信心实现中高速增长

--中国国务院总理李克强周一强调，中国经济运行保持在合理区间，市场预期向好，深化改革、调整结构、改善民生都有新的进展，显示了中国经济的巨大韧性、增长潜力和回旋余地，对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。

ESPIRITO SANTO家族放松对葡萄牙圣灵银行的控制

--陷入财务麻烦的葡萄牙Espirito Santo家族放松了对该国最大上市银行圣灵银行(BES)的控制，在央行敦促下宣布售股和加快改组管理层。葡萄牙央行正在努力安抚紧张的投资者。

在周一发表的一份声明中，圣灵银行的主要股东--圣灵金融集团(ESFG)表示出售了4.99%的股份，以偿还该行在5月增资时借入的一笔贷款。售股后，圣灵金融集团在该银行的持股降到了20.1%。该集团未说明把股份出售给了何人。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上涨，道指盘中刷下纪录新高，受花旗集团强劲业绩和医疗保健企业更多并购交易消息提振。道琼工业指数收高111.61点，或0.66%，至17,055.42点；标准普尔500指数上涨9.53点，或0.48%，至1,977.10点；Nasdaq指数收高24.93点，或0.56%，至4,440.42点。

--欧洲股市上涨，在上周录得四个月来最大跌幅后从约两个月低位反弹，由银行股领涨，之前花旗集团公布强劲业绩。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.8%，报1,363.49点。该指数上周下挫3%，为3月来最大周度跌幅。

英国富时100指数收高0.84%，收报6,746.14点；德股DAX指数上涨1.21%，报9,783.01点；法股CAC指数上涨0.78%，收报4,350.04点。

汇市:

--美元兑日圆小涨，但兑其他主要货币变动不大，因投资人静待美联储主席叶伦就美国货币政策的国会证词。美元兑日圆升0.2%，报101.58日圆。欧元兑美元一直在1.36美元附近交投，周一纽约尾盘变动不大，报1.3611美元。

债市:

--美国公债价格小跌，因预期美联储主席叶伦周二国会作证时对利率的立场宽松度降低。分析师和投资人表示，周二将在参议院金融委员会作证的叶伦可能因应强劲的6月就业数据而对升息采取强硬的立场。

指标10年期公债价格跌6/32，收益率报2.54%，上周五尾盘报2.52%。30年期公债跌11/32，收益率由3.34%升至3.36%。

--葡萄牙公债收益率进一步走低，因该国最大的上市银行采取行动缓解投资者对其稳定性的担忧。欧元区债市在上周因年内首次风险扩散而走疲。

葡萄牙10年期公债收益率回落6个基点，报3.83%，从上周触及的超过4%的六周高位回落。10年期希腊公债收益率下跌5个基点，报6.25%。10年期西班牙和意大利公债收益率持平至小跌。

油市:

--原油期货微幅收高，因在全球原油市场供应充足的较广泛迹象下，交易商权衡利比亚再次爆发暴力冲突对油市的影响。布兰特原油上涨0.32美元，收报每桶106.98美元，稍早一度挫跌至4月来最低的106.21美元。美国原油期货上升0.08美元，收报每桶100.91美元。

金属市场:

--金价重挫2.4%，录得12月初来最大单日跌幅，因对葡萄牙银行业的担忧减弱，且美股上涨促使投资人对上周金价升至三个半月高位的升势获利了结。交易员表示，美国期金跌穿1,330和1,310美元的关键支撑位时遭遇一波波强劲卖盘，引发大量止损单。

1806 GMT，现货金大跌2.4%，报1,305.50美元，可能录得12月2日来最大单日跌幅，稍早金价一度跌至6月19日来最低的1,302.90美元。

--期铜走低，期锌从近三年最高位回落，因投资者担忧在近期上涨后，锌价涨势可能过度。

6月中旬至7月8日，铜价累积上涨9%，并在7月8日触及四个半月高位。但之后未能继续大幅上行。LME三个月指标期铜收盘时没有成交，最后买入价回落0.5%，报每吨7,120美元。

期锌收盘小涨。LME三个月期锌收涨0.2%，报每吨2,307美元，盘中触及2011年8月以来最高2,325.50美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

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