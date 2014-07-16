《路透早报》--7月16日

[今日看点]

经济数据：

--中国国家统计局公布二季度GDP与6月工业、消费、投资数据，以及房地产投资和销售情况月度报告

--意大利5月对欧盟及全球贸易收支

--英国6月请领失业金人数、按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

--欧元区5月贸易收支

--瑞士7月ZEW投资者信心指数

--美国7月11日当周抵押贷款市场指数、6月生产者物价指数(PPI)、5月整体资本净流动、6月工业生产及产能利用率、7月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

--加拿大5月制造业销售

--加拿大央行利率决议

重大事件及官员讲话：

-美联储主席叶伦就半年货币政策报告在众议院金融服务委员会进行第二天作证。

--美国财政部长杰克卢在该市阿尔法资产管理会议上讲话。

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在南加州大学讲话，主题为“货币政策与马奇诺防线”。

--美联储公布经济形势褐皮书。

--欧洲央行公布题为“欧元的国际角色”的报告。

--加拿大央行公布关键政策利率声明和货币政策报告。总裁波洛兹就货币政策报告召开新闻发布会。

--瑞典央行公布7月货币政策会议记录。

以下为7月15日下午5:00至7月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

叶伦力挺联储宽松政策，称就业市场仍太过疲弱

--美联储主席叶伦周二表示，美国就业市场状况仍十分疲弱，暗示美联储将保持宽松政策，直至招聘和薪资等数据显示，金融危机的影响“已完全消退”。

尽管近期公布的就业数据强劲，且其他迹象显示经济持续复苏，但叶伦在参议院金融委员作证时强调，在薪资开始增长，且对就业市场失去信心的美国人重返就业大军前，她不会得出经济已经复苏的结论。

美联储并对美国市场部分领域的估值过高表示不安，包括小盘股、生物科技和社交媒体股，同时亦担心杠杆贷款市场。叶伦表示，股市整体估值仍大致符合长期平均水准；但美联储在报告中指出，小盘股、生物科技以及社交媒体类股的预估市盈率看起来“比历史正常水平要高”。

金砖国家联手成立开发银行，抵御西方金融强权

--金砖国家领导人周二发起一家规模1,000亿美元的开发银行，并设立一个储备资金池，这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。这家开发银行的目标是为发展中国家的基础设施项目提供融资，总部将位于上海，前五年将由印度主持该行的运营工作，之后相继由巴西及俄罗斯主持。同时还成立一个1,000亿美元的储备资金池，协助成员国解决短期流动性压力。

美国零售销售及纽约州制造业数据喜人，显示经济延续强劲势头

--一项评估美国消费者支出的指标于6月上扬，成为第二季强势收官的最新证据。这样的动能看来已经延续至第三季，因周二公布的另一项报告显示，纽约州工厂活动在7月大幅扩张。

商务部表示，6月排除汽车、汽油、建筑材料及食品服务的核心销售增长0.6%，5月则是向上修正为成长0.2%。此外，纽约联储7月制造业指数升至25.60，为2010年4月以来高位。

中国央行官员预计今年人民币贷款增约9.5万亿，M2增速13-14%

--中国人民银行调查统计司司长盛松成周二预计，今年人民币贷款增量可能会在9.5万亿元左右，广义货币供应量(M2)增速在13-14%之间，社会融资规模约18.5万亿元。

路透获得的盛松成在金融数据发布本地媒体吹风会上的讲话录音显示，他并强调，下半年稳健的货币政策取向不会改变。在目前货币信贷总量基础上，调控关键在于调整信贷结构、盘活存量，而不是一味的再追求总量上的增长。

摩根大通第二季获利减少8%，受固定收益业务滑坡拖累

--美国以资产记最大的银行摩根大通称，第二季获利下滑8%，因客户股票和债券交易额下降，抵押贷款费用剧减。这一数据不像投资者原先担心的那么糟糕，早盘收市后不久公司股价即上涨3.8%至58.44美元。股价终场收高3.52%，成为58.27美元。

高盛季度获利增长5%，受益于投行部门营收的增长

--高盛公布，季度获利增长5%，因投行部门营收增长，且固定收益交易部门下滑幅度小于市场的预期。截止6月30日的三个月其获利为19.5亿美元，合每股盈余4.10美元，分别高于上年同期的18.6亿美元和3.70美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场分析师平均预计为高盛季度每股盈余3.05美元。高盛股价收盘上涨1.3%至169.17美元。

--其它主要企业业绩：

* 英特尔发布的第三季营收预估超过分析师预期，暗示个人电脑行业萎缩的势头可能已止住。英特尔在声明中称，预计第三季营收为144亿美元，加减5亿美元。汤森路透I/B/E/S统计的分析师预估为140亿美元。

* 雅虎表示，其在中国电商阿里巴巴IPO时的强制售股规模较预期减少，这扶助抵消了第二季营收不及预期对股价造成的拖累。截至6月30日的第二季，扣除支付给合作网站的费用后，雅虎净营收按年减少3%，至10.4亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周二下跌，此前美联储主席叶伦和美联储官员对美股部份板块“估值过高”表示担忧。但美股主要指数收盘远高于日低，道琼工业指数收复稍早所有失地。

道琼工业指数收高5.26点，或0.03%，至17,060.68点，距离7月3日创下的纪录最高收位17,068.26不远。标准普尔500指数下跌3.82点，或0.19%，至1,973.28点，较7月3日纪录最高收位低大约12点。Nasdaq指数收低24.03点，或0.54%，至4,416.39点。

--欧洲股市下滑，投资人士气低落殃及德股DAX指数，对葡萄牙圣灵银行的担忧打压葡萄牙股市。德股和葡萄牙股市下挫令欧元区整体股市周二自6月底所触及的多年高位回落。

德股DAX指数收低0.65%，报9,719.41点，6月底曾创下10,050.98点的纪录高位。葡萄牙股市也受到圣灵银行和葡萄牙电信股价大跌拖累，圣灵银行急挫14.6%，葡萄牙PSI-20指数收低1.1%。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，报1,358.31点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收跌1%，报3,153.75点。

英国富时100指数收低0.53%，收报6,710.45点；法股CAC指数跌1.03%，收报4,305.31点。

汇市:

--美元兑多数其他主要货币攀升，之前美联储主席叶伦称就业市场状况仍然不佳，且薪资增长迟滞为在可预见的未来继续实施宽松货币政策提供依据。

英镑兑美元升至数年高位，因英国通胀数据令对英国将较其他主要经济体更早升息的臆测增强。

纽约尾盘，美元指数升0.24%，至80.382，在美国政府公布6月零售销售增长0.2%前，美元指数微跌0.02%。英镑表现出色，兑美元升0.35%，至1.7145美元，稍早一度追平约六年高位1.7192美元。

债市:

--美国公债市场限于窄幅区间交投，市场还在消化叶伦的讲话。指标10年期公债收益率持稳在2.55%，30年期公债价格升6/32，收益率降至3.36%。

--葡萄牙公债收益率走势反复，因对该国最大上市银行圣灵银行对其创始人家族旗下问题企业敞口的担忧持续。在摩根大通和高盛公布强劲业绩，重燃投资人对较高风险资产兴致后，收益率稍早的升势被逆转。

葡萄牙10年期公债收益率最后升1个基点，报3.84%，盘中在3.80-3.95%区间内波动。西班牙10年期公债收益率大跌6个基点，报2.72%，意大利10年期公债收益率跌3个基点，报2.86%。

油市:

--油价下跌最多2美元，扩大年内跌幅，因利比亚石油供应不断增加和经济数据疲弱，令对全球油市短期内将供过于求的忧虑加重。布兰特原油下跌0.96美元，收报每桶106.02美元，从稍早触及4月2日来最低104.39美元反弹。

美国原油跌0.95美元，收报每桶99.01美元，稍早下跌至99.01美元的日内低位，跌穿200日移动均线切入位99.92美元，此为交易商密切关注的关键技术指标。两份合约价差收报6.06美元。

金属市场:

--金价下挫1%，跌至每盎司1,300美元以下，因投资者将焦点放在美联储报告显示可能在10月结束购债计划。金价在周一和周二累计下跌约3.5%，为10月1日来最大两日跌幅。

1920 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,293.64美元，稍早一度下跌至6月19日来最低的1,291.70美元。

--期铜持稳，因对中国需求感到乐观和联储主席叶伦的温和立场，抵销一些交易商对期铜近期涨势获利了结的卖盘。伦敦金属交易所(LME)三个月指标期铜收报每吨7,130美元，上涨0.14%，从稍早触及的两周低位7,078.25美元反弹。(完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

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