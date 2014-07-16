《路透早报》--7月17日

[今日看点]

经济数据：

--香港公布4-6月失业率

--欧元区6月通胀率终值

--美国6月房屋开工及建筑许可、7月12日当周初请失业金人数、7月费城联邦储备银行制造业指数

重大事件及官员讲话：

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在当地一会议上发言，主题为美国经济与货币政策。

--英国央行副总裁康利夫在金融报告会议上讲话。

--欧洲央行管理委员会会议。计划中无利率声明公布。

--澳洲央行助理总裁艾迪参加国际金融与监管中心一会议的小组讨论。

--欧洲央行管委会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为芬兰经济。

以下为7月16日下午5:00至7月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

叶伦力保美联储独立性，与众院共和党议员舌战

--美联储主席叶伦周三在一场国会听证会中力保她所属机构的独立性，遭逢那些希望插手美联储权限的共和党议员严格拷问。

叶伦预先准备的经济及美联储政策的讲稿，与周二在参议院金融委员会的说法完全一致，她仍认为尽管经济正在复苏，仍需要宽松的货币政策。叶伦对经济持乐观态度，称货币政策报告中已经反映了这些预期。

达拉斯联储总裁费希尔：美联储“可能”在明年初升息

--达拉斯联储总裁费希尔表示，美联储“可能”在明年初开始逐步升息，并且应让资产负债表从10月起缩减，以体现联储对经济复苏的信心。费希尔说，如果失业率下滑速度仍快于预期，并且通胀率回升到美联储的2%目标水平，美联储甚至可能提早加息。

美国制造业产出第二季激增，楼市复苏重回正轨

--美国制造业产出第二季度增速为逾两年来最快，表明美国经济正在重拾动能，足以推动经济在年底前持续增长。其他数据则显示，生产者物价通胀攀升，楼市复苏在去年底停滞后，重新走上正轨。

> 表格：美国6月PPI终值较前月上升0.4%，预估为增长0.2%

> 表格：美国6月工业生产较前月增长0.2%，增幅低于预估

> 美国数据：7月NAHB房屋市场指数升至53，为六个月高位

中国总理李克强：必须保证完成今年经济社会发展主要目标任务

--中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，会议强调，今年政府工作报告确定的经济社会发展主要目标任务必须保证完成。要在落实定向调控措施上持续发力，加快金融支持实体经济特别是小微企业和“三农”(农业、农村和农民)有关政策落实。

加拿大央行维持利率不变，警告经济成长动能不足

--加拿大央行指出，最近通胀上升只是暂时性的，并警告称，该国经济成长动能尚不足，无法保证经济在没有央行支持的情况下继续成长。该央行表示，降息加息都很有可能。

加拿大央行一如预期，维持利率在1%的低位不变，利率在该水准已经持续46个月。但央行总裁波洛兹明确表示，由于近年来全球经济成长形势“持续令人失望”，他担心加国经济面临下行风险。

美国因乌克兰问题对俄罗斯进行迄今最严苛的制裁

--美国总统奥巴马周三宣布对俄罗斯进行迄今范围最广的一次经济制裁，目标为Gazprombank和Rosneft Oil等主要机构，以及其他能源和国防企业。遭到制裁的企业还包括俄罗斯第二大天然气生产商Novatek、作为俄罗斯政府付款代理人的国有银行Vnesheconombank，以及另外八家军工企业。

美国银行第二季获利大降43%，受诉讼费用飙升打击

--按资产计美国第二大银行美国银行公布第二季获利大降43%，因抵押业务营收下降且诉讼费用飙升。截至6月30日的三个月，可归属股东的获利为20.4亿美元，合每股盈余(EPS)0.19美元，上年同期分别为35.8亿美元和0.32美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为每股盈余0.29美元。尚不清楚该预估是否与公布的数据有可比性。美国银行股价收盘挫跌1.9%至15.51美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上扬，道指收在纪录高位，受助于最新的并购消息，以及部分企业强劲的获利。标普500指数科技股分项指数升1%，为今日标普500指数中表现最佳的板块。

道琼工业指数收高77.52点，或0.45%，至17,138.20点。标准普尔500指数上涨8.29点，或0.42%，至1,981.57点；Nasdaq指数收升9.581点，或0.22%，至4,425.968点。道指刷新了7月3日触及纪录高位，今日稍早再创纪录新高17,139.35点。

-- 欧洲股市从昨日跌势中回升，因葡萄牙圣灵银行和矿业股反弹提振地区股指。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.3%，报1,376.32点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大涨1.6%，报3,202.94点。

圣灵银行在周二该股创下纪录低点后今日急升约20%，扶助葡萄牙指标股指PSI-20指数升3.1%。

英国富时100指数收高1.11%，收报6,784.67点；德股DAX指数收高1.44%，报9,859.27点；法股CAC指数升1.48%，收报4,369.06点。

汇市:

--美元普涨，市场臆测美联储主席叶伦倾向收紧货币政策。汇市策略师表示，欧洲经济数据令人失望、叶伦周二和周三在国会的证词暗示美国可能较预期提前升息带动了美元的买盘。

美元指数升0.2%，报80.565，盘中触及一个月高位。

欧元兑美元跌0.35%，报1.3525美元，跌至一个月最低，而美元兑日圆小涨至101.71日圆，盘中触及一周高位101.79日圆。

债市:

--美国指标10年期公债收益率小跌，从稍早升势中回落。此前数据显示美国经济根基扎实，一度提振公债收益率。

指标10年期公债升4/32，收益率在午后降至2.53%，30年期长债升13/32，收益率降至3.34%。

--葡萄牙公债收益率(殖利率)下跌，投资者更为乐观地认为该国最大上市银行--圣灵银行(BES)有能力应对创始家族面临的财务问题，但不确定性仍然较大。

葡萄牙10年期公债收益率下跌11个基点至3.73%。过去一周该收益率日常波动幅度超过10个基点，曾经短暂突破4%。

油市:

--美国原油期货上涨逾1美元，从最近的深跌中反弹，此前政府数据显示上周美国原油库存大幅减少。

美国8月原油上涨1.24美元，收报每桶101.20美元，为7月10日来最高。布兰特8月原油在周三到期，下跌0.17美元，收报每桶105.85美元。9月布兰特原油将在周四成为近月合约。该合约上涨0.29美元，收报107.17美元。

金属市场:

--金价在连续两日大跌后反弹，但美国经济前景强劲以及担忧美联储可能升息限制黄金涨幅。1816 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,296.94美元，过去两日累计下跌3.3%，为10月1日以来最大两日跌幅。

--期铝触及16个月来最高，因数据显示中国经济成长增强，且铝商减产和铝库存下降。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝盘中升至2013年3月13日来最高的1,993美元，收报每吨1,972美元，上涨0.6%。现货铝较三个月期铝贴水收窄至19.50美元，为2012年底来最小，反应市场趋紧。

指标期铜收报每吨7,078美元，下跌0.7%。期锌收升0.2%，报每吨2,303美元，周一曾触及2,325.50美元的约三年高位。（完）

(整理 张明钧; 审校 白云)

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