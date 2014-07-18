《路透早报》--7月18日

2014年7月18日，马来西亚总理纳吉布在吉隆坡机场与媒体会面。 REUTERS/Samsul Said

【今日看点】

经济数据：

--中国国家统计局公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告

--欧元区5月经常账收支及直接投资/证券投资净流动

--加拿大6月消费者物价指数(CPI)、央行核心CPI(较前月)、5月趸售(批发)贸易

--美国路透/密西根大学7月消费者信心指数初值、6月领先指标、7月11日当周ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--日本央行将发布6月政策会议记录。

--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁参加一小组讨论，主题为房地产。

以下为7月17日下午5:00至7月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

马来西亚航空客机在乌克兰战区坠毁，机上295人罹难

--一架马来西亚航空的客机周四在乌克兰东部遭击落，造成机上295人全部丧生，让乌克兰政府与亲俄叛军的冲突猛然升温。

乌克兰指责亲俄武装份子，在俄罗斯军方情报官员的协助下，发射一枚苏制SA-11地对空远程导弹。叛军顿涅茨克人民共和国领袖否认涉案，并称该国际航班是遭乌克兰空军一架喷气式战机所击落。

不过分离主义者先前曾表示，他们在上个月已经获得这类导弹系统，且已经用于击落一架乌克兰军用运输机；该运输机是在周一遭到摧毁。

受到此消息影响，欧美股市走跌、金价油价窜升、德债及美债收益率骤跌。详情请参见市场摘要。

美国初请失业金人数意外下降表明经济续强，然房市数据低迷

--美国上周初请失业金人数意外减少，显示经济持续展现动能，但6月房屋开工则连续第二个月下滑。费城联邦储备银行7月制造业指数升抵近三年半高位，亦突显经济景况好转。

* 美国7月12日止当周初请失业金人数减少3,000人至30.2万人。分析师原预估将增至31万人。而初请失业金人数四周均值则降至七年低位。

* 美国费城联储制造业指数7月跳增至23.9，为2011年3月来最高，6月为17.8，远高于接受路透调查的分析师预估的16，且超过最高预估值的21.0。

* 美国6月房屋开工下降9.3%，年率为89.3万户，远低于市场预估的101.8万户，且创下2013年9月以来最低。

微软宣布最多裁员18,000人，精简诺基亚业务

--微软周四宣布未来12个月内将最多裁员18,000人，占员工总数的约14%。微软致力于将新收购的诺基亚手机部门精简近一半，并努力转型成为一家云计算和手机优化软件公司。微软表示，未来四个季度将发生11-16亿美元的税前裁员支出。

摩根士丹利第二季获利增逾一倍，投行等业务抢眼

--摩根士丹利季度经调整的获利增长逾一倍，因投资银行和财富管理业务强劲的表现盖过了债券交易营收的下滑。截至6月30日的三个月，摩根士丹利归属于普通股股东的净利增至18.6亿美元，合每股0.94美元，上年同期则分别为8.03亿美元和0.41美元。

其他主要美国企业业绩：

--谷歌公布第二季非GAAP每股盈利为6.08美元，GAAP每股盈利为4.99美元。第二季营收增长22%至159.6亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计谷歌第二季每股盈利为6.24美元，营收为156.1亿美元。

--国际商业机器(IBM)公司软件业务第二季的增长情况逊于预期，导致公司股价下挫，尽管其季度营收高于预期。IBM软件业务第二季营收增长1%至65亿美元，逊于分析师预期的增长3%，因签订的合同数量少于预期。

[市场摘要]:

周四全球金融市场全数受到马航客机坠毁事件冲击，市场避险情绪升高，造成股市下跌、避险资产如黄金及债券价格走升、原油价格跳涨、金价冲高。

股市:

--美国股市周四大跌，标准普尔500指数录得4月10日来最大单日百分比跌幅。道琼工业指数收低161.39点，或0.94%，至16,976.81点。标准普尔500指数下滑23.45点，或1.18%，至1,958.12点；Nasdaq指数劲跌62.52点，或1.41%，至4,363.45点。

CBOE波动率指数暴涨32.2%，至14.54，为4月15日来最高。

--欧洲股市下挫，尾盘受马航消息影响急速扩大跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1%，报1,363.19点。德股DAX指数收跌1.07%，报9,753.88点；法股CAC指数收低1.21%，收报4,316.12点。英国富时100指数收跌0.68%，收报6,738.32点。

Euro STOXX 50波动性指数急升19.2%，至17.65，反映投资者对乌俄紧张局势的忧虑加剧。

汇市:

--俄罗斯卢布兑美元重挫，但美元兑其他主要货币也走软。 美元指数盘中在窄幅区间波动，纽约尾盘跌0.05%，报80.517，但仍接近周三触及的一个月高位。

美元兑卢布大涨1.8%，多数涨幅是在马航客机坠毁的消息发布后录得的。卢布创下去年6月来最大单日跌幅，尾盘美元兑卢布报35.18。

美元也受到美国公债收益率下滑的拖累，兑欧元跌0.02%，兑日圆跌0.4%，报101.28日圆。

债市:

--美国公债价格上涨，拖累指标10年期公债收益率创下2月初来最大单日跌幅。纽约尾盘，10年期公债收益率创下五个半月最大单日跌幅，降至5月中来最低的2.4490%，公债价格升20/32。

30年期公债升约1-1/2个大点，收益率降至3.2660%，追平5月29日所触的去年6月来最低水准。

--德国10年期公债收益率周四降至2012年7月来最低， 1612GMT，德国10年期公债收益率报1.147%。

西班牙公债收益率下跌，之前该国标售公债获得强劲需求，对葡萄牙最大上市银行创始家族的财务问题可能扩散的忧虑减退。

西班牙10年期公债收益率跌4个基点，至2.62%，意大利10年期公债收益率也下跌4个基点，报2.78%，跌向上月触及的纪录低位。葡萄牙10年期公债收益率跌3个基点，报3.71%。

油市:

--美国8月原油期货连升第二日，上涨1.99美元，收报每桶103.19美元，为6月中来最高，且为2013年12月来最大的两天涨幅。该合约在盘后交易中升至103.90美元高位，在2103 GMT，报103.79美元。

9月布兰特原油在周四成为近月合约，该合约上涨0.72美元，收报107.89美元。该合约在盘后交易中继续上升，涨1.33美元，至108.50美元。

金属市场:

--金价急升1.3%，受避险买盘推助。1748 GMT，现货金劲升1.3%，报每盎司1,315.91美元。美国8月期金收涨17.10美元，报每盎司1,316.90美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多约20%。

--期铜价格跌至两周最低水平，因一家中国建筑企业警告称可能出现债务违约，令对中国房地产铜需求的担忧加深。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中触及$7,030.25美元，为7月2日来最低，之后缩减跌幅。收盘时没有成交，买盘最后报7,065美元，下跌0.2%。

其他金属方面，期铝连升第五日，受供应忧虑提振。三个月期铝周四上涨0.9%，收报每吨1,989美元。(完)

(整理 张明钧; 审校 白云)

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