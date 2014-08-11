《路透早报》--8月11日

[今日看点]

经济数据：

日本7月消费者信心指数

瑞士6月零售销售

加拿大7月房屋开工年率

暂无重大经济事件及官员讲话

以下为8月8日下午5:00至8月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--伊拉克指责伊斯兰国对雅兹迪族裔的暴行，美国再次发起空袭

伊拉克人权部长周日表示，伊斯兰国武装势力已经杀害数百名少数族裔雅兹迪人。此消息尚未得到独立证实。这一行为可能加大西方国家的压力，他们需要作出更多努力来帮助数以万计逃避伊斯兰国迫害的难民，其中包括许多宗教人士和少数民族族裔。

美国总统奥巴马周六表示，美国空袭行动已摧毁伊斯兰国武装势力可用于攻击库尔德族的武器，但奥巴马警告称，要解决这场可能导致伊拉克分裂的危机，并没有快速捷径。

--以色列和巴勒斯坦达成最新的72小时停火协议

来自交战双方的官员表示，以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。埃及外交部在声明中督促“交战双方充分利用此次停火立即恢复间接会谈，并努力达成一个全面和持久的停火协议。”

--乌克兰政府军包围叛军堡垒，停火谈判破裂

乌克兰顿涅茨克市城郊周日遭炮击，因乌克兰政府军加紧对此遭反叛势力占据的地区发动攻势，并且呼吁亲俄分离主义者投降。政府军和分离主义份子的武装在涅茨克市东部争夺Krasny Luch镇的控制权，政府军称反叛份子就是在此接收俄罗斯供应的武器设备。

周六乌克兰叛军曾表示愿意进行停火谈判，但随着政府军继续展开打击，谈判的可能性随之破灭。

--美国第二季非农生产率回升，然薪资通胀仍不兴

美国第二季非农生产率强劲反弹，令薪资压力受限，让美国联邦储备理事会(FED/美联储)有余裕可以将利率维持于低档一段时间。劳工部周五表示，第二季非农生产率环比年率初值为增长2.5%；第一季修正后为下降4.5%，此为1981年第四季以来最大降幅。

--中国7月通胀保持平稳，为货币政策继续定向发力创造空间

中国国家统计局周六公布，7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，较上月持稳；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅缩窄至0.9%，均符合路透调查预估中值。

分析师认为，虽然未来猪肉等食品价格可能推动物价呈上行趋势，但整体通胀仍属平稳，从 而为货币政策进一步定向调控，降低社会融资成本创造了空间。

--台湾行政院周日表示，在极力慰留无效后，已批准经济部部长张家祝的请辞，并由经济部政务次长杜紫军接任。

--周五公布的其他重要经济数据：

* 美国商务部公布，美国6月趸售库存较前月增长0.3%，预估为增长0.6%，5月经修正后为增长0.3%，前值为增长0.5 %。

* 加拿大统计局公布，7月就业岗位仅增加200个，增幅低于预估，因全职就业岗位减少，抵销兼职岗位的增幅。7月失业率自上月的7.1%降至7.0%，因寻找工作的人数减少。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，道指和标普500指数录得3月初来最大单日百份比升幅，此前俄罗斯称在同乌克兰接壤边境附近的军演结束，而投资人摆脱美国空袭伊拉克的影响。道琼工业指数收高185.66点，或1.13%，至16,553.93点。标准普尔500指数上涨22.02点，或1.15%，至1,931.59点；Nasdaq指数收升35.932点，或0.83%，至4,370.898点。本周，道指上涨0.4%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数上涨0.4%。

--欧洲股市下跌，过去八个交易日中第七日收低，因美国自2011年从伊拉克撤军后首次对伊拉克进行空袭，令投资者的忧虑加重。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下滑0.65%，报1,305.75点，此为3月24日来最低收位。法股CAC指数收跌0.05%，收报4,147.81点，英国富时100指数收跌0.45%，收报6,567.36点。德国股市DAX指数下跌0.33%，报9,009.32点。

汇市:

--美元指数触及一周低点，地缘政治紧张局势不断升级，促使交易商对近期强劲的美元获利了结。纽约尾盘，美元指数跌0.16%，报81.395，从盘中稍早触及的一周低点81.261小幅反弹。欧元兑美元升0.36%，报1.3408美元。美元兑日圆微跌0.03%，报102.06日圆，盘中触及逾两周低点101.49日圆。美元兑瑞郎尾盘跌0.4%，报0.9053瑞郎。

债市:

--美国公债收益率触及14个月低点，因美国空袭伊拉克的伊斯兰武装分子令投资人不安，带动对公债的买盘，但俄罗斯结束在同乌克兰接壤边境附近军演的消息令美国公债价格升势消退。指标10年期公债收益率周五低见2.349%，之后公债价格升势消退，尾盘升2/32，收益率报2.42%。30年期公债也上涨，收益率一度跌至去年6月来最低的3.178%，尾盘价格升4/32，收益率报3.23%。

--德债收益率连续第三日刷新纪录低点，进一步跌至前所未见的区域，因中东及乌克兰紧张局势升级令投资者谨慎。德国10年期公债收益率跌2.4个基点，报1.048%，稍早触及纪录低位1.024%。西班牙10年期公债收益率跌2个基点，报2.59%。意大利10年期公债收益率跌2个基点，报2.84%，稍早最高报2.91%。

油市:

--布兰特原油逼近105美元，因分析师认为美国空袭伊拉克的行动将可能降低伊拉克原油供应受扰的风险。美国原油上涨，从美股反弹中得到支撑。布兰特原油稍早触及一周高位106.85美元，但很快转至平盘下方，收低0.42美元，报每桶105.02美元。美国原油上升0.31美元，收报每桶97.65美元，日高在98.45美元。

金属市场:

--金价下跌，因市场缺乏实货买家，且美股上涨，但美国空袭伊拉克和中东局势紧张，支撑金价保持在1,300美元以上。本周金价上涨约1%。在1814 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,309.66美元，早盘升至7月14日来最高的1,322.60美元。美国12月期金跌1.50美元，报每盎司1,311美元。现货银跌0.2%，报每盎司19.88美元。现货铂金升0.1%，报每盎司1,473美元。现货钯金涨1.2%，报860.50美元。

--期铜价格持稳，但仍接近五周低点，因供应增加及主要消费国－中国需求乏善可陈。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,995美元，周四收报6,970美元。(完)

(整理 利棣儿/李婷仪; 审校 李军/张荻)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。