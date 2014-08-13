《路透早报》--8月13日

[今日看点]

经济数据：

--中国公布7月工业增加值,社会消费品零售总额及1-7月固定资产投资

--日本第二季国内生产总值(GDP)

--澳洲8月消费者信心指数、澳洲第二季薪资价格指数

--韩国6月L货供额

--法国7月消费者物价调和指数(HICP)终值

--德国7月CPI及HICP终值、7月趸售(批发)物价

--英国7月请领失业金人数、截至6月按国际劳工组织(ILO)标准计算的三个月失业率

--欧元区6月工业生产

--瑞士8月ZEW投资者信心指数

--美国7月零售销售、6月企业库存、一周抵押贷款市场指数

重大经济事件及官员讲话：

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在批发融资风险研讨会上讲话。

今日将公布业绩的主要企业有思科、梅西百货等

以下为8月12日下午5:00至8月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国数据：8月投资者信心连续第八个月下降，挫至逾一年半低位--ZEW

德国经济智库ZEW周二公布调查显示，8月德国分析师和投资者信心降至逾一年半低位，暗示德国经济第三季将蹒跚而行。

8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。现况指数从7月的61.8降至44.3，亦远低于55.5的分析师预估。

--俄罗斯援助车队上路，乌克兰和西方警告不要暗度陈仓

俄罗斯一支装载人道主义援助物资的卡车车队周二驶向乌克兰东部，但乌克兰称，不会允许该车队入境。在乌克兰东部，政府军正对亲俄反叛势力形成包围之势。

克里姆林宫表示，俄罗斯总统普京周三将与手下高阶安全主管会面，并在隔日向与他一同访问克里米亚的政府及国会成员发表讲话。一俄罗斯护卫队周二携带粮食、饮水及其他援助物品前往东乌克兰，而当地政府军正进逼亲俄国叛乱份子；不过基辅当局表示，不会允许俄国车辆跨入边界。

--伊拉克新总理呼吁政治团结，获得美国和伊朗支持

伊拉克即将上任的新总理阿巴迪(Haidar al-Abadi)周二赢得美国和伊朗的迅速支持，他呼吁政治领袖结束相互争斗。伊斯兰极端分子趁虚而入，已占领伊拉克三分之一的地盘。

西方大国和国际援助机构考虑进一步援助数万名逃离家乡并面临伊斯兰国(Islamic State)逊尼派武装分子威胁的民众。与此同时，美国国务卿克里表示，一旦阿巴迪组建政府统一全国，美国将考虑伊拉克提出的军事和其它援助请求。

--香港金管局称下半年贷款需求减弱，内地信贷风险可控

香港金融管理局(HKMA)总裁陈德霖周二称，预计今年下半年整体贷款需求减弱，而香港银行业对内地信贷风险可控。据金管局的数据，今年3月末银行业的中国内地相关贷款总额28,670亿港元，较去年底上升10.8%，占总资产的比重亦由13.3%升至14.4%。其中，外资分行和中资分行对内地贷款占比分别为26%及17%。

不过，陈德霖以“风险可控”来形容现时银行业对内地信贷情况。他说，“今年首两月银行业对内地贷款年化增长率达40%，上半年的增速回落至19%，经向多数银行了解所得，下半年的贷款需求将会减弱，因此相信内地信贷风险可控。”

阿里巴巴调整与支付宝母公司的协议，并出售小企业贷款业务

--中国电商巨头阿里巴巴集团周二提交的修改后文件显示，该集团调整了与支付宝母公司之间达成的协议内容，若支付宝被出售或上市将有望获得更大收益。阿里巴巴还同意把中小企业贷款业务售予支付宝母公司，即小微金融服务集团，作价5.18亿美元现金。

--其他重要经济数据：

* 美国财政部周二公布，7月预算赤字为950亿美元，较上年同期下降3%。路透调查显示，分析师预期7月赤字960亿美元。

* 美国7月小型企业信心指数上升，令第三季初始的经济展望大受提振。全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，7月小型企业信心指数上升0.7点至95.7点。

* 韩国7月经季节调整后的失业率为3.4%，6月为3.6%

* 韩国7月进口物价同比下跌8.5%，出口物价同比下跌9.4%

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二结束两日涨势小幅下跌，因能源股和原油价格一起下滑。今日市况清淡，是8月中常见的情况。道琼工业指数收跌9.44点，或0.06%，至16,560.54点。标准普尔500指数下滑3.17点，或0.16%，至1,933.75点；Nasdaq指数收低12.08点，或0.27%，至4,389.25点。

--欧洲股市下滑，德股领跌，因德国信心数据疲弱，且消费品集团汉高财测低迷，进一步证实欧元区最大经济体正受到乌克兰冲突的拖累。德股DAX指数大跌1.21%，报9,069.47点，在该地区主要股市中跌幅最大，此前德国ZEW调查显示，德国8月分析师和投资人信心降至逾一年最低。法股CAC指数收挫0.85%，收报4,162.16点，英国富时100指数微跌0.01%，收报6,632.42点。

汇市:

--欧元兑美元连跌第二日，此前德国公布的投资人信心调查结果疲弱，对欧元区经济成长放缓的担忧加重，投资人也愈发担心俄罗斯－乌克兰危机对欧元区经济的冲击。纽约尾盘，欧元跌0.1%，报1.3367美元。欧元兑日圆跌0.1%，报136.61日圆。欧元下挫令美元小涨，美元指数升0.1%，报81.508，总体而言得益于美国经济改善的前景。但美国公债收益率仍较低，限制了美元的升势。

债市:

--美国公债收益率上涨，因交易商在本周稍后400亿美元较长期公债发售前出售一些公债仓位。部分交易商担心因较长期公债收益率较低，可能不会吸引强劲的需求。指标10年期公债收益率尾盘报2.444%，升2.4个基点，30年期公债收益率升3.5个基点，报3.268%。今日成交量低。

--较低评等欧元区公债收益率下滑，此前一调查显示德国投资人信心降低，令对欧元区经济复苏的担忧加重，并提升了欧洲央行将再度放宽政策的预期。意大利和西班牙10年期公债收益率跌5-6个基点，分别报2.74%和2.49%。德国10年期公债收益率小跌至1.06%，离上周触及的纪录低点1.024%不远。

油市:

--布兰特原油下跌至13个月低位，因石油输出国组织(OPEC)产量增加，扶助抑制对伊拉克和利比亚供应可能受扰的忧虑。9月布兰特原油下跌1.66美元，收报每桶103.02美元，日低在102.65美元，此为2013年7月1日来最低。9月布兰特原油将在周四到期。9月美国原油下滑0.71美元，收报每桶97.37美元，稍早跌至96.81美元。

金属市场:

--金价小升，因迹象显示俄罗斯和乌克兰两国关系紧张，令投资者对欧元区经济的信心受挫。在1855 GMT，现货金小升0.1%，报每盎司1,309.30美元。美国12月期金涨0.10美元，报每盎司1,310.60美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。

其他贵金属方面，现货银跌0.5%，报每盎司19.91美元。现货铂金下滑0.1%，报每盎司1,463.60美元。现货钯金涨0.2%，报874.93美元。

--伦敦期铜跌至近六周低点，因供应改善及乌克兰和俄罗斯紧张局势重燃，加之夏季市况沉闷限制投资人对风险资产的兴致。三个月期铜下滑0.4%，报6,965美元，稍早触及6,960美元，离6月30日触及的6,924.50美元低点不远。三个月期铝收高0.9%，报2,052美元，稍早触及2月底来最高的2,056美元。(完)

(整理 李婷仪 审校 张荻)

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