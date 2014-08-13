《路透早报》--8月14日

[今日看点]

经济数据：

--日本6月机械订单、一周资本流动数据

--法国国内生产总值(GDP)第二季初值、第二季非农就业岗位

--德国第二季GDP初值

--欧元区第二季GDP初值、7月通胀率终值

--加拿大6月新屋价格

--美国7月进出口价格、一周请领失业金人报告

重大经济事件及官员讲话：

--韩国央行利率决定

--印尼央行召开管理委员会会议。

--澳洲央行支付系统稳定性高级经理Jenny Hancock参加澳洲风险大会小组讨论

--印度央行总裁拉詹就资本主义、民主和不平等发表讲话

今日将公布业绩的主要企业有安捷伦科技、应用材料、沃尔玛等

以下为8月13日下午5:00至8月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月零售销售意外持平，但未来几月料反弹

美国零售销售增长7月意外停滞，表明第三季初经济动能有些减弱。但分析师指出，由于就业稳步增长，未来几个月销售可能反弹。商务部周三公布，汽车经销商的销售连续第二个月下降，在一定程度上拖累了7月零售销售表现。7月零售销售为1月来最差。6月为增长0.2%。

浏览美国重要经济数据：

表格：美国7月零售销售与前月持平，逊于预估的增长0.2%

表格: 美国6月企业库存较前月增长0.4%，和预估一致

美国数据：8月8日止当周房屋抵押贷款申请和再融资申请均下滑

--英国央行通胀报告大幅下调薪资增长预估，称薪资升速为货币政策关键

英国央行周三大幅下调薪资增长预估，并表示薪资回升速度是判定升息时点和步伐的关键。英国央行将今年薪资增速预估下调一半至1.25%，预计2015年会更为强劲地回升。央行通胀报告公布之前，官方数据显示，英国2014年第二季平均薪资同比下滑。

英国央行还预计失业率下降幅度将高于5月时预测，但除此之外，央行对强劲经济增长和通胀率受控的预估大致不变。

央行通胀报告公布后，英镑全线下跌，投资人将预期升息时间推后至明年初。

--伊拉克现任总理马利基拒不让位；欧洲追随美国向库尔德人提供武器

日益受到孤立的伊拉克现任总理马利基周三再度拒绝让位。他所属的政党以及原来支持他的伊朗领导人都公开表示支持由别人取代他。巴格达的许多民众希望，新总理可以阻止逊尼派武装分子的推进势头。

--巴西总统候选人坎波斯坠机身亡，本地金融市场陷入动荡

巴西总统候选人坎波斯(Eduardo Campos)周三因乘坐的飞机坠毁而丧生，这给10月大选带来不确定性，并让巴西金融市场陷入动荡。近期民调显示他的支持率在10%左右，排名第三。虽然外界预计坎波斯不会赢得10月5日大选，但普遍认为他是巴西最闪亮的年轻政治明星之一，他的去世无疑立即改变了大选形势。

巴西股市收低1.53%，盘中一度下挫2%。巴西雷亚尔下跌0.53%，之后反弹。

--企业面消息：

鸿海第二季净利206.26亿台币，优于预期

全球最大消费电子产品代工商--鸿海精密周三公布，第二季净利206.26亿台币，优于市场预估。根据路透I/B/E/S的13位分析师预估，鸿海第二季净利中值为176.6亿台币。

腾讯控股第二季度净利升59%符预期，受网游增长带动

网络游戏业务增长及付费用户上升带动下，中国互联网巨头--腾讯控股第二季净利按年升59%，符合市场预期。腾讯在周三收盘后公布，截至6月底止的第二季度，腾讯控股的净利为58.36亿元人民币，与分析师平均预估的57.3亿元大致相符，去年同期为36.84亿元。综合上半年腾讯控股的净利为122.9亿元，同比增59%。

上汽集团上半年净利增近两成，斥30亿元设自贸区投资公司

中国最大的汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三稍晚公布中报，上半年公司实现净利135.73亿元人民币，同比增长18.37%；公司还计划斥资30亿元在上海自贸区设立投资公司。

美国思科计划再裁减6,000岗位，同时预计季度业绩持平

网络设备制造商思科(Cisco System) CSCO.O 预计目前季度业绩表现一般，同时表示计划再裁减6,000个岗位。该公司正处在向新型高端交换机和路由器过渡的时期。这至少是该公司大约三年来的第三次裁员。思科随着互联网的兴起而壮大，但近年来难以维持增长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收高，因生物科技股急升，扶助市场摆脱企业季报疲弱和零售销售数据不振的影响。零售股限制市场涨幅，因商务部公布的数据显示，美国7月零售销售意外持平，为1月以来最低。道琼工业指数收高91.26点，或0.55%，至16,651.80点。标准普尔500指数 上涨12.97点，或0.67%，至1,946.72点；Nasdaq指数收升44.88点，或1.02%，至4,434.13点。

--欧洲股市反弹，因公用事业股E.ON和保险商Swiss Life在公布强于预期的业绩后劲扬。不过，围绕乌克兰问题的经济制裁行动，以及乌克兰政府军与亲俄分离主义者之间的冲突引发的边境风险限制市场在近期大跌后的反弹力度。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.4%，报1,325.46点。法股CAC指数收涨0.78%，收报4,194.79点，英国富时100指数收高0.37%，收报6,656.68点。德国股市DAX指数上扬1.43%，报9,198.88点。

汇市:

--美元兑日圆上涨至一周高位，兑欧元小升，从美股升势中得到支撑，今日地缘政治方面相对淡静。美元稍早下跌，因美国7月零售销售意外持平，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于很快升息。在零售销售数据公布后，美元兑步履蹒跚的欧元跌至一周低位。但之后美元很快反弹，因美股收高。日内交投总体清淡。对一些人来说，疲弱的美国零售销售数据不一定会拖累美元。

美元兑日圆盘中上涨至102.54日圆的一周高位，纽约尾盘升0.2%，报102.42日圆。英镑下跌，之前一英国央行报告预计，未来几个月薪资增长迟滞，令市场将英国升息时机的预期推迟至明年初。英镑兑美元跌至1.67美元以下的四周低点，远低于7月触及2008年底来最高的1.7192美元。

债市:

--美国公债收益率下跌，因美国零售销售数据令人失望，重燃对美联储可能在更长时间保持近零利率以维持经济复苏在轨道上的预期。公债收益率跌幅受限，因担心对本周长债供应的需求。周三标售的240亿美国10年期公债需求强劲。财政部周四将标售160亿美元30年期公债。五年期公债收益率跌3.4个基点，报1.581%，10年期公债收益率跌2.5个基点，报2.417%。

--德债收益率走低，逼近纪录低位，10年期德债标售将结果显示，对德债的潜在需求强劲，因经济成长前景低迷，引发对欧洲央行进一步放宽货币政策的预期。德国10年期公债收益率下跌3个基点，报1.029%，逼近上周触及的纪录低位1.02%。欧元无担保加权平均隔夜利率跌至0.009%的纪录新低，前一日为0.01%。

油市:

--布兰特原油期货在震荡交投中上涨近1美元，在触及13个月低位后反弹，因伊拉克和利比亚动荡局势使市场仍然关注供应可能受扰的忧虑。近月布兰特原油9月合约在周四到期前收涨1.26美元，报每桶104.28美元，日低为102.37美元，为去年7月以来最低。10月布兰特原油合约上涨1.17美元，收报每桶105.06美元。美国原油期货上涨0.22美元，收报每桶97.59美元。美国原油较布兰特原油贴水稍早收窄至近三周最低每桶5.21美元，后扩阔，收报每桶6.69美元。

金属市场:

--金价上扬，因美国疲弱的零售销售数据直指美国经济成长动能有所减弱，缓解了金市投资者对美联储可能较预期提前升息的担忧。不过，金价仍陷于狭窄区间内，因乌克兰和伊拉克紧张局势可能正趋缓和的迹象，扶助欧美股市的表现。1835 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,312.60美元。美国COMEX-12月期金收涨3.90美元，报每盎司1,314.50美元，成交量较30日均值低约40%。

其他贵金属方面，现货银跌0.2%，报每盎司19.81美元。现货铂金跌0.1%，报每盎司1,460.80美元。现货钯金涨0.5%，报每盎司877.20美元。

--期铜跌至七周低位，因中国房地产投资数据令人失望，引发市场担忧铜需求前景。伦敦金属交易所(LME)三个期铜跌至6月25日来最低6,874美元。收盘时没有成交，买盘最后报6,885美元，周二收报6,965美元。[(完)

(整理 李婷仪 审校)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。