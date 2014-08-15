《路透早报》--8月15日

[今日看点]

经济数据：

--香港第二季GDP

--台湾第二季GDP

--英国第二季GDP修正值

--加拿大7月就业数据、6月制造业销售

--美国8月纽约联储制造业指数

--美国7月生产者物价指数(PPI)和核心PPI、6月整体净资本流动、7月工业生产、路透/密西根大学消费者信心指数8月初值

重大经济事件及官员讲话：

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在明尼苏达州独立社区银行人士年度大会中发表演说。

--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)出席活动。

今日将公布业绩的主要企业有雅诗兰黛。

以下为8月14日下午5:00至8月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--普京讲话显示立场缓和，称俄罗斯不希望战争或对抗

俄罗斯总统普京周四表示，俄罗斯将维护自己的利益，但不想因此而与外部世界对抗。普京数月来一直对乌克兰危机持强硬立场，上述讲话显示出和解倾向。

普京在克里米亚向俄罗斯部长们与国会议员讲话，许多人以为他会就乌克兰问题发表重大声明。但普京讲话非常低调，并且避免使用危机期间针对西方的冷嘲热讽。“我们必须冷静、有尊严而且有效地建设我们的国家，而非与外部世界隔绝，”普京表示。他还指出，俄罗斯将竭尽所能，尽快结束乌克兰的冲突和流血。

--马利基重压之下无奈下台，表示支持新总理

伊拉克现任总理马利基在国内外压力之下最终决定下台，为建立新的联合政府铺平道路。外界希望新政府能够平息已威胁到巴格达的逊尼派武装分子叛乱。马利基统治伊拉克长达八年，其政策经常导致教派不和。他在电视讲话中对同属什叶派的新总理阿巴迪表示支持。稍早逊尼派的一位重要人士对路透表示，他已得到承诺，美国将帮助抗击伊斯兰国极端分子。尽管华盛顿没有立即评论逊尼派大本营安巴尔省省长的上述说法，但此类行动可能恢复逊尼派部落、什叶派领导的政府以及美军之间的合作。

--美国初请失业金人数增加，但趋势仍显示就业市场强劲

美国上周初请失业金人数增幅高于预期，但尚不足以改变人们对就业市场正在改善的看法。美国劳工部公布，8月9日止当周，美国经季调的初请失业金人数增加2.1万人，至31.1万人。初请失业金人数四周均值增加2,000人，至295,750人。不过，这种程度的增幅仍符合就业岗位稳步增加的趋势。

浏览美国重要数据：

表格：美国一周初请失业金人数为31.1万人，高于预估

表格：美国7月出口物价较前月持平，进口物价较前月下降0.2%

--欧元区经济成长呈现停滞，俄罗斯制裁效应尚未发威

欧元区第二季经济成长呈现停滞，因德国经济萎缩及法国经济迟滞。欧盟统计局周四公布经济零成长，为欧元区18国敲响警钟，其经济并将面临对俄罗斯制裁所带来的冲击。欧洲最大经济体德国，第二季经济下滑0.2%，低于德国央行预估的持平。德国联邦统计局称，海外贸易和投资最明显疲弱的环节。

法国的情况也没好到哪儿去；其GDP连续第二季未有成长。这迫使法国政府正视现实情况，称今年可能不会实现预算赤字目标，并将2014年经济成长率料为1%的预估砍半。欧元区第三大经济体意大利，第二季经济则是萎缩0.2%，为2008年以来第三次陷入衰退。

--沃尔玛调降财测，医保支出及网购投资扩张

全球最大零售商沃尔玛调降全年获利预估，因员工医保支出增加，且公司扩大投资网路事业。一如外界预期，该公司公布美国第二季排除燃油销售的同店销售持平，此为连续第六季下滑或持平。执行长Doug McMillon将同店销售迟滞归因于竞争加剧，且消费者支出疲弱。

沃尔玛公布继续营运部门可归属公司获利为每股1.21美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四上涨，此前俄罗斯总统普京发表的讲话反映其在乌克兰问题上的立场有所缓和，扶助缓解对乌克兰局势升级的忧虑，且抵销一些乏善可陈的企业季报的影响。道琼工业指数收高61.78点，或0.37%，至16,713.58点。标准普尔500指数上涨8.46点，或0.43%，至1,955.18点；Nasdaq指数收升18.88点，或0.43%，至4,453.00点。

--欧洲股市小涨，在俄罗斯总统普京发表被视为立场缓和的讲话后，转跌为升，但德法两国经济数据不佳限制涨幅。数据显示，德国经济第二季意外萎缩，为逾一年来首见，法国第二季成长停滞，并下调今明两年成长预期。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，报1,329.14点，延续本周并不强劲的反弹势头。法股CAC指数收涨0.25%，收报4,205.43点，英国富时100指数收高0.43%，收报6,685.26点。德国股市DAX指数上扬0.29%，报9,225.10点。

汇市:

--美元从早盘的跌势中反弹，交投整体清淡，受美股上涨提振，因乌克兰和中东紧张局势缓和。美国30年期公债标售需求强劲支撑公债价格上涨，拉低公债收益率，分析师说，这反过来支撑了美元。“市场普遍的人气是，目前除美国资产外，没有其他选择，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说，“所以看到美国公债价格、美股和美元一起上涨。”

在纽约尾盘，美元兑日圆上涨0.1%，报102.47日圆。美元兑欧元也从跌势中反弹，持平在1.3367美元。

债市:

--美国公债收益率走低，因30年期公债标售需求强劲，以及令人失望的欧元区数据推动10年期德债收益率跌至纪录低位，导致美国公债的吸引力增强。指标10年期公债收益率回落3个基点，报2.400%，较上周触及的14个月低位高约5个基点。30年期公债收益率回落近5个基点，报3.193%，今日的总回报为0.99%。这是今日表现最强劲的公债。

--德国10年期公债收益率一度跌至1%之下，为有史以来首次，因欧元区第二季经济复苏停滞，令欧洲央行将推出新刺激举措的预期升温。西班牙和法国公债收益率也重挫至纪录低位，因欧元区成长前景黯淡，加大了欧洲央行支撑经济的压力，西方与俄罗斯之间以牙还牙的制裁行动可能会给欧元区经济造成冲击。

德国10年期公债收益率一度跌至0.988%的历史低位。据Tradeweb提供的数据，10年期德债收益率尾盘回落1.8个基点，报1.014%。法国和西班牙10年期公债收益率盘中分别触及1.392%和2.367%的纪录低位。

油市:

--布兰特和美国原油期价下跌超过2美元，因疲弱的经济数据暗示原油需求减弱，而市场供应充裕。美国原油期货很快从低位反弹，之后再度走低。该合约收跌2.01美元，报每桶95.58美元。9月布兰特原油期货收跌2.27美分，报每桶102.01美元，盘中跌至去年7月以来最低101.92美元。10月布兰特原油期货跌2.99美元，收报每桶102.07美元。9月布兰特原油合约较10月合约贴水周三收报0.78美元，周四收盘时收窄至0.06美元，为7月7日以来最窄结算价差。

金属市场:

--金价在清淡交投中小涨，但涨幅受限，因美国初请失业金人口数据显示就业市场持续复苏，以及俄罗斯总统普京发表在乌克兰问题上立场温和的讲话。1907 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,313.39美元。美国COMEX-12月期金收涨1.20美元，报每盎司1,315.70美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约35%。

其他贵金属方面，现货银上扬0.2%，报每盎司19.86美元。现货铂金小涨0.1%，报每盎司1,461.93美元。现货钯金上扬0.7%，报每盎司880.25美元。

--铜价挫跌至6月底来最低，因欧元区第二季经济增长停滞和中国房地产活动降温，引发需求忧虑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中低见每吨6,821美元，此为6月23日来最低，收报6,825美元，较周三最后买入价低0.9%。(完)

(整理 李婷仪 审校 张荻)

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