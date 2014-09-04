《路透早报》--9月4日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲7月零售销售、商品和服务贸易收支

--法国第二季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

--德国7月工业订单

--美国8月Challenger企业计划裁员人数

--美国8月ADP民间就业岗位

--美国7月国际贸易收支

--美国一周初请失业金人数

--美国第二季非农生产率环比年率

--美国Markit综合采购经理人指数(PMI)8月终值

--美国供应管理协会(ISM)8月非制造业PMI

--加拿大7月贸易收支

重大经济事件及官员讲话：

--日本央行政策决议

--英国央行政策决议

--欧洲央行政策决议

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在匹兹堡经济俱乐部午餐会上发表讲话

--美联储理事鲍威尔在纽约市货币市场从业人员协会宴会上发表讲话

以下为9月3日下午5:00至9月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--普京向乌克兰提出停火计划，法国暂停向俄交付军舰

俄罗斯总统普京周三提出乌克兰东部停火计划，但乌克兰总理对该提议嗤之以鼻；法国则暂停交付一艘军舰，以此表达对于俄政府支持分离叛军的反对。在同乌克兰总统波罗申科通电话后，普京称他相信乌政府与亲俄分离主义者有可能在计划周五举行的明斯克会谈上达成协议。他还介绍了其提出的危机解决七步计划。

这些步骤包括分离主义者停止进攻、乌政府军撤退、政府军停止空袭、建立人道主义援助通道、重建被损坏的基础设施以及交换战俘。波罗申科指出，他与普京的对话为解决冲突的努力注入了一些动力，称他希望在周五的会谈“将最终开启和平进程”，并表示他与普京在迈向和平的步骤方面“相互理解”。

但乌克兰总理亚采纽克抨击此计划是为了在讨论乌克兰问题的北大西洋公约组织(NATO)峰会召开前“欺骗”西方，并在措辞强硬的声明中称，“普京真正的计划时要摧毁乌克兰，并重建苏联”。

--美国工厂订单及汽车销售数据强劲，点亮经济前景

美国7月工厂新订单创下纪录增幅，并且8月整体汽车销售年率升至八年半最高位，为经济进一步增添了乐观佐证。商务部公布，7月工厂订单较上月大增10.5%，因飞机和汽车需求强劲，6月修正后为增长1.5%。7月扣除运输的工厂订单下降0.8%，但6月为增长1.4%，因此制造业活动仍保持乐观趋势。

--美联储褐皮书称，近几周多数地区经济继续“适度”扩张

美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的褐皮书指出，美国多数地区经济在最近几周继续“适度”扩张，汽车行业显示强劲成长，银行业状况改善。美联储在褐皮书中指出，12个联储地区中，有六个地区称经济“适度”成长。美联储称，从招聘趋势来看，多数地区就业市场状况基本保持不变，多数地区的就业岗位增长速度总体温和。

--苹果在发布新款IPHONE手机前股价大跌

苹果公司股票周三爆量大跌。距离其发布最新iPhone手机仅有几日时间，一家券商警告将下调公司股票评级，除非新产品能够展现出盈利增长的前景。苹果股价重挫4.22%，创1月末以来单日最大百分比跌幅，终场股价下挫4.36美元，收报98.94美元。公司软件安全系统正在接受调查，此前存储在iCloud私人账户的明星私房照被泄露到互联网。

--韩国第二季GDP修正后较前季增长0.5%，略低于前值

韩国央行公布修正数据显示，第二季经济经季节调整后较前季增长0.5%，增幅略低于前值。韩国经济第二季修正后较上年同期增长3.5%，亦低于7月末公布的前值。

--巴西央行维持指标利率在11%不变，忽视放宽政策以提振经济的压力

巴西央行维持指标利率在11%不变，忽视放宽货币政策以协助提振经济的压力。该国经济在距离总统大选数周前陷入衰退。央行称，这一决定考虑了宏观经济状况和通胀前景。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三多数收跌，苹果急挫拖累Nasdaq指数走低，在欧洲央行政策会议前，投资者不愿大举押注。苹果重挫4.2%，报98.94美元，录得1月28日以来最大单日百分比跌幅。道琼工业指数收高10.72点，或0.06%，至17,078.28点；标准普尔500指数收低1.56点，或0.08%，至2,000.72点；Nasdaq指数下滑25.62点，或0.56%，至4,572.57点。

--欧洲股市上扬，一关键股指攀升至两个月高位，因臆测乌克兰东部将达成停火，以及欧洲央行将进一步实施刺激措施。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.7%，报1,385.49点，稍早触及7月7日来最高的1,391.56点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数大涨1.2%，报3,218.84点。德股DAX指数收高1.26%至9,626.49点。法国股市CAC指数升0.99%至4,421.87点。英国富时100指数涨0.65%至6,873.58点。

汇市:

--欧元兑多数主要货币持稳，因市场臆测乌克兰东部可能停火，使遭受乌克兰冲突冲击的欧元区经济面临的压力有所缓解。纽约尾盘，欧元兑美元在电子交易平台EBS微升0.07%，报1.3142美元，从周二触及的1.3110美元的一年低点反弹，但欧元兑日圆尾盘跌0.16%，报137.79日圆，盘中稍早触及八周高位138.28日圆。美元兑俄罗斯卢布因停火磋商而走软。纽约尾盘，美元跌1.6%，报36.844卢布，周一曾触及37.515的纪录高位。

债市:

--美国指标公债收益率从三周高位回落，逆转稍早的涨势，因对俄乌间和平谈判能否成功的疑虑，令对两国采取行动结束在乌克兰东部战事的计划所保存的希望蒙阴。30年期公债领涨公债价格涨势，收益率从两周高位回落。在尾盘交易中，美国10年期公债价格上扬3/32，收益率报2.40%，低于周二尾盘的2.42%。收益率稍早触及8月13日以来最高2.46%。美国30年期公债价格涨12/32，收益率从周二尾盘的3.17%降至3.15%，稍早攀升至两周高位3.21%。

--葡萄牙成功进行救助圣灵银行后的首次公债发售，因预期欧洲央行将再推货币刺激举措，寻求收益的投资者大举买入该国的15年期公债。公债发售结束后，葡萄牙10年期公债收益率从日高回落，日内小涨，报3.26%。葡萄牙公债表现略强于可比德债，10年期德债收益率攀升3个基点，报0.96%，因有消息称，解决乌克兰危机的和平进程即将展开。

油市:

--原油价格跳升逾2美元，脱离数个月低点，因乌克兰和俄罗斯有关在乌克兰东部停火磋商的前景以及美国经济数据强劲，提振需求预期。10月布兰特原油期货大涨2.43美元，至每桶102.77美元，昨日结算价为去年5月1日来最低收位。美国原油期货收高2.66美元至95.54美元，昨日逾3美元的失地几乎尽数收复。

金属市场:

--金价上扬，因乌克兰紧张局势仍在持续，且美元走软引发低吸买盘，且金价在稍早跌至两个半月低位后出现空头回补。1806 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,269.80美元，稍早触及6月17日以来最低1,261.19美元。 美国COMEX-12月期金收涨5.30美元，报每盎司1,270.30美元。现货银小涨0.2%，报每盎司19.14美元。现货铂金攀升0.3%，报每盎司1,406.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍跳升至四周高位，因有消息称一位菲律宾参议员提出议案要求暂停未加工矿石的出口，且镍选择权到期。期铜走软，因交易所库存增加，且投资人看淡乌克兰东部和平进展。期锡跌至八个月低点，因担心供应过剩。LME三个月期镍大涨2.8%，报19,075美元，为8月7日来最高。LME期铜下挫1%，报6,904美元的两周最低。LME期铝大跌1.3%，报2,079美元，远离上周触及的去年2月来最高的2,100美元上方的高位。LME期锡收低0.8%，报21,350美元，为1月来最低 。(完)

(整理 张荻； 审校 张若琪)

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