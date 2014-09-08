《路透早报》--9月8日

[今日看点]

经济数据：

--日本第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值

--日本8月银行放款、7月经常帐、8月服务业景气判断指数

--澳洲8月ANZ报纸招聘广告

--瑞士8月失业率、8月消费者物价指数(CPI)、7月零售销售

--德国7月经季节调整进出口

--欧元区9月Sentix投资者信心指数

--英国8月零售业联盟(BRC)零售销售

--加拿大7月建筑许可

--美国8月就业趋势指数、7月消费者信贷

以下为9月5日下午5:00至9月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月非农就业增幅降至八个月最低，劳动力人口减少

--美国雇主8月聘用的员工人数增幅为八个月来最低，越来越多的美国人放弃了寻找工作，这使谨慎的美国联邦储备委员会(美联储/FED)有更多理由等待更长时间才会升息。美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加14.2万个，低于7月增长的21.2万个。失业率下降0.1个百分点，至6.1%，但这部分是因为有人离开求职大军。

--乌东部政府军遭炮击，停火协议遇到挑战

乌克兰政府军周六晚间在乌东部的战略港口马里乌波尔附近遭到炮击，成为首个严重违反30小时左右前宣布的停火协议的事件。俄总统普京和乌总统波罗申科早前曾表示，整个乌东部地区基本维持住了停火状态。乌总统波罗申科在声明中称，他和普京已在电话交谈中同意“实施全面停火”，他们需要找到让停火持续更长时间的办法。

--费城联储总裁普洛瑟警告称，一味等候有延误升息时机的风险

美国费城联储总裁普洛瑟周六继续敦促联储改变有关货币政策的措辞，以反映经济改善的状况，并为央行较预期提前升息铺路。普洛瑟是美联储7月政策会议上唯一持不同意见的决策者。

美国波士顿联储总裁罗森格伦表示，8月就业数据‘有些令人失望’，就业市场仍存在大量闲置劳动力。决策者在撤走刺激性货币政策时必须有耐心。随着美国逐步接近充分就业，联储应停止发布货币政策调整时机的指引。

--欧央行为确保物价稳定必须准备在必要情况下采取更多行动-委员

欧洲央行管委会委员维斯科(Ignazio Visco)周日接受意大利报纸La Repubblica访问时称，欧洲央行应当准备好在必要时实施进一步举措，确保货币环境的稳定。“正如推出新的有担保债券购买计划显示的那样，如果有必要确保货币稳定，我们必须毫不犹豫地采取其他行动，”维斯科对该报表示。

--阿里巴巴预计IPO定价介乎每ADS 60-66美元，筹资约211.3亿美元

中国电商巨擘阿里巴巴集团表示，其首次公开发行(IPO)定价预计在每美国存托股份(ADS)60-66美元，按定价区间高端计算，公司估值约1,626.9亿美元。备受期待的阿里巴巴IPO将筹资约211.3亿美元，成为美国最大的科技企业上市案。阿里巴巴将在未来几天展开全球路演，之后将决定最终的IPO价格。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，标普500指数创下收盘新高，此前疲弱的就业数据提醒投资者，美联储将不会很快开始升息。在美国公布8月非农就业岗位增幅不及预期后，股市下滑。但午后盘初，三大股指由跌转升，公用事业股领涨。美联储官员明确表示，他们认为就业市场仍艰困，这为保持利率在近零水准提供了部分依据。道琼工业指数收高67.78点，或0.4%，至17,137.36点；标准普尔500指数收高10.06点，或0.5%，至2,007.71点；Nasdaq指数上扬20.61点，或0.45%，至4,582.90点。本周，道指和标普500指数上扬0.2%，Nasdaq指数升0.06%。

--欧洲股市走低，因在过去一个月受欧洲央行将再推刺激举措的预期推动大涨后，交易商锁定获利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.4%，报1,396.02点，从昨日触及的六年半高位回落，当日欧洲央行降息并宣布推出新刺激计划。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收跌0.1%，报3,275.25点，相对强弱指标显示，该指数昨日进入“超买”区域。两大指数本周均连涨第四周。德股DAX指数收高0.23%，至9,747.02点。法国股市CAC指数跌0.19%，至4,486.49点。英国富时100指数挫0.33%，至6,855.10点。

汇市:

--美元下滑，此前数据显示美国8月非农就业岗位增幅为八个月最小，打压了对经济的信心，并激活了投资人对美联储可能维持近零利率较预期更长时间的押注。美元兑日圆从稍早触及的近六年高位回软，本周仍升0.9%，为1月来最大周度升幅。欧元兑美元从14个月低点反弹，但仍势将连挫第八周，为欧元1999年1月面世以来最长跌势。美元兑日圆在电子交易平台(EBS)尾盘跌0.21%，报105.035日圆，之前在亚洲交易时段触及近六年高位105.71日圆。美元兑日圆有望连升四周，为今年最长升势。欧元兑美元纽约汇市尾盘升0.1%，报1.2954美元，欧元和日圆反弹将美元指数从周五触及的14个高位83.943拉回，尾盘跌0.1%，报83.740，本周仍大涨1.2%。

债市:

--美国指标公债收益率周五从一个月高位回落，此前数据显示美国8月非农就业岗位增幅逊于预期，巩固了对美联储要等到明年下半年才会加息的观点。但市场人士相信这份就业报告是异常情况，不会改变美国货币政策未来发展的轨迹。尾盘，美国10年期公债转升为跌，收益率由周四尾盘的2.45%降至2.44%，稍早触及8月6日来最高的2.48%。30年期公债跌10/32，收益率由3.20%升至3.22%，稍早攀升至两周高位。

--意大利、爱尔兰和西班牙公债收益率触及历史低位，因欧洲央行降息并为大规模购债计划铺路的行动，推动欧元区公债普涨。10年期西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率回落9-11个基点，分别触及2.05%，2.26%和1.643%的历史低位。欧洲央行的刺激举措令二线公债受益最大，因最高评等公债收益率走低，促使投资者买入二线公债寻求较高回报。两年期德国、荷兰、比利时、奥地利、法国和芬兰公债收益率转为负值。收益率最高的欧元区两年期公债是葡萄牙公债，其收益率为0.59%，2011年欧债危机最严重期间为逾22%。10年期德债收益率回落3个基点，报0.94%。

油市:

--原油期货价格走低，本周收跌超过2%，因令人失望的美国就业数据使全球最大经济体的成长力道受到质疑。布兰特10月原油期货下跌1.01美元，收报每桶100.82美元，盘中跌至100.35美元。美国原油期货回落1.16美元，收报每桶93.29美元。本周，布兰特原油期货连跌第三周，美国原油期货在过去七周中第六周下跌。

金属市场:

--金价上涨，从盘中稍早触及的近三个月低点反弹，此前美国公布的就业数据令人失望，压制了对美联储将很快升息的臆测。不过在乌克兰和亲俄叛军达成停火协议后，金价缩减部分升幅。1821 GMT，现货金上扬0.4%，报每盎司1,266.05美元，稍早触及1,273.45美元的高位。美国COMEX-12月期金收高0.80美元，报每盎司1,267.30美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约10%。

--伦敦期铜小涨，此前美国公布的就业数据逊于预期，令投资人放心的认为美联储不会加快升息计划，但供应不断增加令升幅受限。市场臆测欧洲央行降息的措施将有助于刺激欧元区经济复苏，这对铜价也有支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.65%，报6,975美元，但本周收低0.2%，为六周内第五周下滑。(完)

(整理 母红/戴素萍; 审校 李春喜)

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