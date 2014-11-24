（更正）《路透早报》--11月24日

(更正市场报道中现货金报价)

[今日看点]

经济数据：

--台湾10月季调失业率、工业生产指数年增率

--瑞士第三季非农就业岗位

--德国11月Ifo企业景气判断指数

--意大利10月对非欧盟贸易收支

--美国11月Markit服务业采购经理人指数(PMI)、综合PMI、达拉斯联储制造业指数

重大经济事件及官员讲话：

--奥地利央行就欧洲经济一体化举行年会(至11月25日)。

--欧洲央行执委科尔发表讲话(1000)。

--日本央行将公布10月政策会议记录(2350)

以下为11月21日下午5:00至11月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行不对称下调利率，料开启降息周期以提振经济

在中国经济下行压力加大的形势下央行终于决定降息，重启已雪藏逾两年的这一传统货币政策工具。央行决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。虽然央行表示稳健货币政策取向不变，但市场认为降息仍具强烈信号作用，缓解融资成本高已进入攻坚战阶段，新的降息周期料由此开启。

此外，参与政策制定的消息人士透露，中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制，担心物价下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。一位参与内部政策讨论的政府智库资深经济学家表示，“最高领导层已经改变了他们的观点。”这位不愿具名的经济学家称，中国人民银行已经把关注重点转向更广泛的刺激政策，并且不排除进一步调降利率以及存款准备金率的可能，这实际上限制了流入信贷的资本规模。其并表示，央行应当在准备进一步降息，因为中国已经进入降息周期，降准也有可能。

中国央行宣布降息后，欧美股市普遍上涨，欧洲股市FTSEUROFIRST 300指数收涨2.1%，道琼工业指数和标准普尔500指数收盘创纪录，布兰特原油期货上涨至每桶80.36美元的高位，金价周五升至每盎司1,200美元以上。

--欧洲央行总裁德拉吉称将尽力提振通胀，已做好进一步行动准备

欧洲央行总裁德拉吉周五表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。德拉吉说，“如果在当前趋势中，我们的政策效果不足以达到目标，或通胀前景面临的更多风险成为现实，则我们将加大干预力度并拓展干预渠道，必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”欧洲央行表示，已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以此鼓励银行业放贷并使经济恢复活力。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周六表示，欧洲并没有面临陷入“全面通缩”的风险，但目前通胀率低得危险。

--OPEC小组检讨明年油市展望，为供应过剩讨论做准备--消息

石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，各国代表小组本周检讨OPEC的2015年油市展望，为下周政策制定会议做准备，会中将决定如何应对原油可能供应过剩的问题。委员会检讨了OPEC每月市场报告所公布的供需预测，该报告预测2015年OPEC原油需求下降，并称如果OPEC维持当前产量，市场上将供应过剩。但下周OPEC会议中并不一定会就OPEC减产达成一致，尤其是因为主要石油输出国沙特(沙乌地)阿拉伯尚未松口是否支持减产。

--加拿大10月通胀年率跳升，央行维持利率不变的政策承压

加拿大10月通胀年率跳升，因居所及食品价格上涨，这令加拿大央行在一段时间内维持利率在低位的立场承压。统计局周五10月通胀年率上升2.4%，为6月以来最高，超过分析师预期的2.1%；9月则为2.0%。数据带动加元/美元涨至三周高位。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，三大股指连升第五周，之前中国央行减息，欧洲央行表示已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以提振区内经济。道指和标普500指数刷新纪录收盘高位。道琼工业指数收高91.06点，或0.51%，至17,810.06点；标准普尔500指数升10.75点，或0.52%，至2,063.50点；Nasdaq指数上扬11.103点，或0.24%，至4,712.970点。

本周，道指上涨1%，标普500指数升1.2%，NASDAQ指数上涨0.5%。三大股指均连涨第五周。

--欧洲股市上涨，一指标股指触及两个月高位，欧洲央行德拉吉的言论和中国意外减息，提振市场上涨。FTSEurofirst 300指数劲升2.1%，报1,384.91点，为两个月高位。

英国富时100指数上涨1.08%，收报6,750.76点；德国DAX指数收涨2.62%，报9,732.55点；法国CAC指数攀升2.67%，收报4,347.23点。

汇市:

--欧元大跌，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，通胀预期下滑至非常低的水准，为很快进一步放宽货币政策敞开大门。欧元兑美元跌1.19%，报1.2389美元，欧元兑日圆下挫1.58%，报145.89日圆。在中国央行逾两年来首次降息以提振放缓的经济后，澳元等其他高收益货币跳升。澳元兑美元升0.59%，报0.8669美元。

盘中稍早，日圆上涨，因此前日本财政大臣麻生太郎表示，过去一周日圆下跌过快。这是日本自两年前开始大规模货币刺激政策以来，对日圆疲软发出的最严厉警告之一。美元兑日圆降至117.72日圆，麻生太郎讲话前报118日圆。

债市:

--美国长期公债收益率在清淡交投中下滑，跟随欧元区公债走势，因此前欧洲央行总裁德拉吉表示，央行准备采取更多措施提振迟滞的经济。

美国指标10年期公债尾盘升4/32，收益率报2.31%，周四尾盘报2.34%。30年期公债上升17/32，收益率由3.05%降至3.02%。

--欧元区多个国家公债收益率触及纪录低点，因此前欧洲央行总裁德拉吉给出可能离购买公债为时不远的最强烈暗示。

意大利10年期公债收益率低见2.195%，当日下挫约9个基点，西班牙10年期公债收益率大跌8个基点，报2.014%。德国10年期公债收益率报0.77%，离纪录低点不远。

油市:

--油价上扬，两个月来首周收涨，指标布兰特原油期货重返80美元之上，因中国降息以及市场臆测石油输出国组织(OPEC)将减产。

布兰特原油期货上扬1.03美元，收报每桶80.36美元，稍早攀升多达2.28美元，触及日高81.61美元。美国原油期货收涨0.66美元，报每桶76.51美元，日高为77.83美元。

布兰特原油期货本周累积上扬0.95美元，或1.2%，为布兰特原油期货创纪录连跌八周后首周上扬。美国原油期货本周上涨0.69美元，或1%，之前连跌七周。

金属市场:

--金价上升至每盎司1,200美元以上，此为三周最高，因回补空头及中国意外减息，燃点对中国黄金需求将上升的希望。

1920 GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,197.81美元，稍早触及三周高位1,207.70美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金盘中上涨至10月30日来最高1,207.60美元，之后缩减升幅，收高6.80美元，报每盎司1,197.7美元。

现货银升0.7%，报每盎司16.32美元。现货铂金上扬1%，报每盎司1,208.99美元。现货钯金攀升2.7%，报每盎司789美元。

--伦敦金属交易所(LME)基本金属多数上扬至数周高位，此前中国逾两年后重启不对称降息，试图激活经济，而对原材料供应短缺的预期提振期镍触及五周高位。

中国降息声明发布后，LME三个月期铜触及三周高位6,772.50美元，之后缩减升幅，收盘报6,725美元，涨1%。(完)

(整理 龚芳；审校 李爽)

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