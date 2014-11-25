《路透早报》--11月25日

[今日看点]

经济数据：

--台湾10月M2年增率

--香港10月进出口数据

--德国、美国第三季国内生产总值(GDP)修正值

--法国11月企业景气指数

--意大利、加拿大9月零售销售

--美国第三季企业获利初值

--美国CaseShiller 20个城市、联邦住房金融局(FHFA)9月房价指数

--美国11月消费者信心指数、里奇蒙联邦储备银行11月综合制造业指数

--韩国11月消费者信心指数

重大经济事件及官员讲话：

--欧洲央行管理委员会委员诺亚及法国经济部长马克龙在东京欧洲金融论坛发表讲话

--日本央行总裁黑田东彦在名古屋发表讲话并召开记者会(0100GMT)

--经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望报告(1030GMT)

--澳洲央行副总裁洛威在一晚宴上发表讲话(0905GMT)

以下为11月24日下午5:00至11月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国央行总裁魏德曼称，欧洲央行公债购买计划将面对“法律障碍”

德国央行总裁魏德曼周一向欧洲央行发出警告，称后者印钞以购买公债的计划将面对法律障碍，凸显出德国央行不赞成这一举措。“我们应当聚焦在如何推动经济成长，而非公债购买计划上，”魏德曼警告称，此类举措难以推升偏低的通胀率。

魏德曼此番表态令外界进一步质疑，欧洲央行总裁德拉吉是否有能力实施进一步举措推动欧元区经济成长。德拉吉上周五打开大胆行动的大门，他说必须采取一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现状。

--欧洲央行管委诺沃特尼称，ECB若明年前三个月采取行动则太早

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，中期通胀预期仍然稳固，但该行关注与目标之间的偏离。他支持稳定的欧洲央行政策，应当关注已经采取措施的效果。他认为，如果欧洲央行明年前三个月采取进一步措施以提振欧元区经济，就太早了。他称，“我们已采取一系列措施，应该先看看这些措施的效果。”

--美国初步决定对中国进口轿车和轻型卡车轮胎征收反补贴关税

美国商务部周一认定，从中国进口的轮胎享受不公平的政府补贴，因此即将对中国进口轮胎征收反补贴关税。商务部初步决定，对从中国进口的轿车和轻型卡车轮胎征收最高达81.29%的反补贴关税。最高税率将用于山东永盛橡胶集团有限公司的产品。商务部定于4月对此案作出最终裁定，美国国际贸易委员会(ITC)将在5月作出裁决。

--德国11月企业信心反弹，打破连续六个月下降局面

德国11月企业信心反弹，打破持续六个月的下降趋势，显示该国第三季勉强躲过衰退后，正在恢复一些活力。智库Ifo对约7,000家企业进行的月度调查显示，11月企业景气判断指数升至104.7，前月为103.2。路透调查的预估为降至103.0。11月Ifo指数显示，德国制造业、趸售(批发)和零售业改善，但建筑业小幅下滑。fo经济学家沃拉博向路透表示，欧元兑美元跌至两年低点，以及油价下滑，都有助于德国企业景气转好。他说，“现在谈论趋势发生转变为时过早。这是乐观信号，但我们需要观察是否能延续至12月。”

--美国11月MARKIT服务业PMI初值降为56.3，综合PMI初值降至56.1

行业报告显示，因新业务放缓，美国11月服务业扩张速度较上月放慢。11月MARKIT服务业PMI初值为56.3，略低于预估的56.8，且为4月来最低，10月终值为57.1。自6月触及今年峰值61后，服务业PMI数据稳步下滑，但仍高于50的枯荣分水岭。由制造业和服务业指数加权平均的MARKIT综合采购经理人指数(PMI)11月初值为56.1，10月终值为57.2，就业分项指数也有改善。

--本田汽车承认2003年以来漏报逾1,700宗美国伤亡事故

日本本田汽车周一承认，自2003年以来有1,729宗与该公司汽车有关的伤亡事故，未报告给美国安全监管机构。本田称导致漏报的原因在于“与数据登录有关的多种错误”，并表示该公司对法定报告要求的“解读过于狭窄”。该公司称，正就此采取补救措施。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)11月3日责令本田美国分支解释，为何该公司未能充分履行报告死亡与受伤案例的法律义务，尤其是与安全气囊有关的事故。

[市场摘要]:

股市:

--美股周一上涨，因预期中国将在必要时进一步采取宽松货币政策举措，且并购交易让交易员持续关注，即便成交量低于平均水准。

道琼工业指数收高7.84点，或0.04%，至17,817.90点；标准普尔500指数升5.91点，或0.29%，至2,069.41点；Nasdaq指数上扬41.92点，或0.89%，至4,754.89点。

--欧元区股市收高，因预期欧洲央行进一步实施货币刺激政策，且德国公布的经济数据强劲，提振了市场人气。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高0.6%，报3,211.70点；自上周四收盘以来大涨3.5%，为去年6月来最大两日升幅。

英国富时100指数下滑0.31%，收报6,729.79点；德国DAX指数收涨0.54%，报9,785.54点；法国CAC指数攀升0.49%，收报4,368.44点。

汇市:

--欧元兑美元和日圆上涨，因德国企业调查数据令人鼓舞，且欧洲央行管委魏德曼的讲话，令市场质疑是否欧洲央行短期内会采取激进的刺激措施。

欧元兑美元升0.4%，报1.2437美元。欧元兑日圆升0.8%，报147.08日圆。美元指数触及2010年6月来最高88.440，尾盘报88.131，较上周五尾盘跌0.2%。美元兑日圆升0.4%，报118.27日圆，上周创下七年高位118.98日圆。

债市:

--美国公债价格小涨，今日标售的两年期公债获得强劲认购，且月底前有需求，但成交低迷及鲜有影响市场的经济数据限制了升幅。

指标10年期公债价格尾盘上扬3/32，收益率跌至2.30%，上周五报2.32%。30年期公债上扬4/32，收益率从上周五的3.02%回落至3.01%。两年期公债基本持平，收益率报0.5%。

--西班牙10年期公债收益率首次跌破2%，因投资人押注欧洲央行会将公债纳入资产购买计划。意大利、爱尔兰、法国和奥地利公债收益率均降至纪录新低，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，需要以各种必要的方法快速提升“极低”的通胀率。

西班牙10年期公债收益率日内下跌4个基点，报1.97%。意大利10年期公债收益率也下跌4个基点报2.16%。德债收益率升1个基点，报0.78%。

油市:

--原油价格收低，布兰特原油跌破每桶80美元。盘中走势波动，因俄罗斯提出随石油输出国组织(OPEC)一同削减石油产量，让一些人押注OPEC本周会议上达成的减产幅度会大于原先预期。

指标布兰特原油期货近月合约收低0.68美元，报每桶79.68美元。美国近月原油期货合约结算价跌0.73美元，盘中交投于75.48至77.02美元。

金属市场:

--金价小幅回落，因上周五推升金价至三周高位的买盘消退。

2028 GMT，现货金回落0.2%，报每盎司1,199.65美元。美国期金收报每盎司1,195.70美元，下跌2美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，扭转上周五在中国意外降息后的大涨走势，因投资人关注中国金属需求前景不明朗的因素。LME三个月期铜收低0.74%，报6,675美元，从上周五中国降息后触及的三周高位6,772.50回落。

三个月期镍升至16,770美元的日高，为逾六周最高，得益于预计矿石供应短缺。期镍收报16,650，升0.12%。(完)

(整理 龚芳；审校 李爽)

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