《路透早报》--6月9日

2014年2月11日，上海自贸区一港口的集装箱。 REUTERS/Aly Song

6月9日 - [今日看点]

经济数据：

--台湾５月贸易数据

--日本5月银行放贷

--日本4月未经季节调整经常账

--日本第一季国内生产总值(GDP)修正值

--日本5月消费者信心指数、服务业景气判断指数

--欧元区6月Sentix投资者信心指数

--加拿大5月房屋开工年率

--美国5月就业趋势指数

--英国5月零售业联盟(BRC)零售销售

--新西兰第一季制造业销售

[重大数据或新闻]

--美国经济已全数回补衰退期间丧失的就业岗位

美国雇主5月维持了强劲的聘雇速度，让就业重回衰退前的水准，也确认了经济已摆脱受冬季气候影响的颓势。美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加21.7万个，大致符合市场预期。3月和4月修正数据显示，就业岗位增加数量较先前公布的少6,000个。

--中国5月进口意外下滑顺差创逾五年新高，稳增长政策仍需发力

中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计，随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。

中国海关周日公布，5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；路透调查预估中值分别为增长6.6%和增长6.1%。5月贸易顺差359.2亿美元；路透调查中值为顺差226亿美元。

--ECB副总裁称年底才能确定刺激效果，形势恶化时或购买资产

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，该央行或许要到年底才能知道其最新政策举措是否有效。届时银行业者均已有机会接受廉价贷款。冈斯坦西欧表示，目前要退后一步让各种举措有机会发挥作用，但如果欧元区经济未获提振，像美国、英国和日本那样的广泛资产购买计划仍是欧元区的一个选择。

欧洲央行执委科尔周六表示，未来数年欧元区利率将偏离美国和英国利率。科尔表示，欧洲央行将在较长一段时间内维持利率在纪录低位附近，而美国和英国的央行将在某个时点开始加息。

--标普确认美国评级，调升爱尔兰评级

标准普尔确认美国AA+/A-1+评级，展望为稳定。标普对美国经济力道予以肯定，指其经济多元化并具有韧性，经济政策普遍较为灵活。标普同时指出，两极分化的政策制定环境和政府总体债务高企，以及预算赤字等因素限制了对美国的评级。

标普将爱尔兰长期外币和本币评级从BBB+上调至A-，称因经济状况不断改善；展望为正面。标普是金融危机以来三大评级机构中首个给予爱尔兰“A”类评级的机构。

--加拿大就业报告和劳动生产率均欠佳，显示经济复苏艰难

加拿大周五公布的悲观就业和生产率数据显示，该国经济仍难以实现全面复苏，尽管美国复苏势头日益强劲。加拿大统计局称，该国5月净增2.58万个就业岗位，不过全部为兼职。全职就业岗位减少2.91万个，使得过去两月全职岗位累计减少约6万个。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数再次创下纪录收盘新高，因5月非农就业报告是显示美国经济状况不断改善的最新证据。今日上涨后，标普500指数在过去七个交易日中六次刷新纪录收盘高位。

道琼工业指数收高88.17点，或0.52%，至16,924.28点；标准普尔500指数升8.98点，或0.46%，至1,949.44点；Nasdaq指数收高25.17点，或0.59%，至4,321.40点。本周，美股道指上涨1.2%，标普500指数上升1.3%，Nasdaq指数上涨1.9%。

--欧洲股市连续第二日受欧洲央行提振经济复苏的新举措刺激上涨，欧元区绩优股指也创六年高位。二线欧元区股市表现出色，西班牙IBEX指数劲升1.7%，意大利FTSE MIB指数大涨1.5%，由诸如Banco Santander和Intesa SanPaolo等银行股领涨，因投资者押注欧元区银行在欧洲央行的新举措中得益最大。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上升0.6%，收报1,388.48点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数涨0.8%，收报3,294.28点，至2008年来首见的水平。英国富时100指数上涨0.66%，收报6,858.21点。德国DAX指数升0.4%，收报9,987.19点。法股CAC-40指数上扬0.71%，报4,581.12点。

汇市:

--美元收复失地，因在美国公布稳健的就业数据后，美联储加快收紧货币政策的机会不大，投资人增加借入美元购买较高收益货币的老套交易。

美国就业数据公布后，欧元兑美元走势反复，一度下跌，但随即短暂反弹，触及两周高位1.3677美元，自那之后又回软，纽约尾盘跌0.13%，报1.3641美元，略低于200日移动均线切入位。美元兑日圆升0.15%，报102.53日圆，欧元兑日圆跌0.04%，报139.84日圆。

债市:

--美国公债价格走低，下周财政部将标售620亿美元新附息公债，但跌幅受限，因欧债收益率回落，使美债相比之下更具吸引力。指标10年期公债价格尾盘下跌3/32，收益率报2.60%，稍早跌至2.53%。

--欧元区较低评级国家政府公债收益率跌至纪录新低，因欧洲央行祭出新一波刺激举措，对抗通缩威胁并支撑欧元区脆弱的经济复苏，使市场受到鼓舞。

意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率均大跌20个基点，分别创下2.73%和2.62%的纪录新低。爱尔兰10年期公债收益率跌14个基点，报2.45%的新低。希腊10年期公债收益率急挫45个基点，报5.80%，跌向4月触及的四年低点。德国10年期公债收益率跌6个基点，报1.30%。美国公布就业数据后，德债收益率的跌势动能增强。

油市:

--美国原油期货小涨，因稳健的美国就业数据直指经济表现强劲，且全球最大石油消费国美国的石油需求不断增加。美国原油期货上扬0.18美元，收报每桶102.66美元，美国就业数据公布后，一度触及103.07美元的高位。但布兰特原油期货下跌0.18美元，收报每桶108.61美元。布兰特较美国原油期货价差周五收窄至5.95美元。

金属市场:

--金价小幅下跌，因倍受关注的美国5月非农就业报告增强了对经济稳定增长的预期，令美元上涨。铂金系金属（PGMs）价格攀升，受罢工消息提振。在1917 GMT，现货金下挫0.08%，报每盎司1,252.26美元，脱离稍早触及的1,246.5美元的低位。美国8月期金小跌0.06%，收报每盎司1,252.5美元。

现货铂金触及2011年8月来新高，上涨0.5%，报每盎司1,444美元。现货钯金升0.8%，报每盎司842.00美元，可望第四周连升。现货银跌0.11%，报每盎司18.98美元，但本周表现为3月中来最好。

--期铜跌至一个月低位，且有望录得近三个月来最大周度跌幅，因对青岛港金属融资交易的调查引发市场臆测中国政府打击金属融资骗贷行为可能会损及金属交易。伦敦金属交易所(LME)三个月指标期铜盘中触及5月8日以来最低6,640美元，后缩减跌幅，收盘下跌1.39%，报每吨6,686美元。本周可能下跌2.5%，录得3月中以来最大单周跌幅。(完)

(整理 利棣儿/戴素萍; 审校 母红/白云)

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