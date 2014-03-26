《路透早报》--3月26日

经济数据：

--瑞士2月瑞银集团(UBS)消费指

--德国4月GfK消费者信心指数

--意大利1月经季节调整零售销售

--意大利3月消费者信心

--美国2月建筑许可年率

--美国3月21日当周抵押贷款市场指数

--美国2月耐久财订单

--美国3月Markit综合采购经理人指数(PMI)初值

--新西兰2月贸易收支

--韩国3月消费者信心指数

重大事件及官员讲话：

--德国央行理事Andreas Dombret在纽约证券交易所(NYSE)就“欧洲现状--内部观点”讲话

--西班牙央行总裁林德(Luis Maria Linde)在ABC-德勤论坛(ABC-DeloitteForum)讲话。

--澳洲央行公布金融稳定评估报告

--澳洲央行总裁史蒂文斯在香港一场会议上讲话

重要公司公布业绩：

--中国银行

以下为欧美市场时段(3月25日下午5:00至3月26日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--西方与俄罗斯暗示乌克兰危机暂时告一段落

俄罗斯与西方周二暂时为乌克兰危机划上终止符。此前美国总统奥巴马及盟友同意暂不推出更多的破坏性经济制裁措施，除非莫斯科在夺取克里米亚之后还不满足。奥巴马表示，不会采取军事手段把俄军赶出克里米亚，但俄罗斯对该地区的吞并不是“定案”，因为国际社会不会认可。

--消费者信心足房价涨，美国经济成长前景明亮

美国3月消费者信心升至六年高位，1月房价强劲上涨，美国经济在因天气恶劣而表现疲弱之后，有望迎来更强劲的成长。但另一份报告给这种乐观前景蒙上一丝阴影。该报告显示，2月新屋销售较前月下跌3.3%，经季节调整后销售年率为44万户，为2013年9月来最低，部分源于严寒天气。经济谘商会表示，3月消费者信心指数从2月的78.3升至82.3.这是2008年1月以来的最高水平，而且高于分析师预期的78.6。1月标普/CASE-SHILLER20个大都会地区房价指数经季节调整后较前月上涨0.8%，增幅与12月相当。房价较上年同期增长13.2%。

--美联储官员急于澄清何时可能升息

美国联邦储备委员会(美联储/FED)高层纷纷澄清美联储最终会何时收紧货币政策。上周美联储主席叶伦讲话让投资者对这一问题的猜测升温。费城联储总裁普洛瑟表示，叶伦的讲话并不像许多人之前猜测的那样是个“错误”，实际上这个时间框架在金融市场中已经有所预期。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称仍预计美联储将在2015年下半年前升息。他称首次升息与结束购债之间的时间差可能超过六个月，并预计首次升息后，利率将逐步攀升。美国达拉斯联储总裁费希尔接受路透采访时称，美联储将保持利率在近零水平，直至确信美国经济复苏已站稳脚跟。

--欧洲央行管委魏德曼警告采取量化宽松政策可能面临的风险

欧洲央行管委魏德曼对执行量化宽松计划可能面临的风险发出警告。他表示，通过执行所有这些非常规举措，将进入之前从未涉足的领域。这么做，将会引发对这些举措有效性的质疑，并使人怀疑随之会出现怎样的风险和副作用。

央行管委利卡宁则称负存款利率不再是备受争议的问题。他并称，欧洲央行必须意识到极长期通胀偏低的风险。

--中国扩大资本市场开放，促进互联网金融健康发展

中国国务院召开常务会议称，将扩大资本市场开放，便利境内外主体跨境投融资；同时，放宽资本市场业务准入，促进互联网金融健康发展。会议并称，将积极稳妥推进股票发行注册制改革，加快多层次股权市场建设，促进上市公司提高效益，增强持续回报投资者能力。并要培育私募市场，对依法合规的私募发行不设行政审批，鼓励和引导创业投资基金支持中小微企业，创新科技金融产品和服务，促进战略性新兴产业发展。

<市场摘要>

股市：

--美国股市周二收涨，在连跌两日后反弹，因受重创的生物科技股重拾动能，且强劲的消费者信心数据使投资人对经济的乐观看法增强。市场整日交投震荡，Nasdaq指数一度跌至平盘以下。道琼工业指数收涨91.19点，或0.56%，至16,367.88点；标准普尔500指数上升8.18点，或0.44%，至1,865.62点；Nasdaq指数收高7.883点，或0.19%，至4,234.268点。

--欧洲股市反弹，因预期欧洲央行和中国央行将采取经济刺激举措，扶助应对经济成长放缓。矿业股表现最佳，因臆测疲弱的制造业数据可能促使中国政府出台刺激举措，推动矿业股上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收升1.3%，报1,310.83点。英国富时100指数收高1.3%，报6,604.89点；德国DAX指数上涨1.63%，报9,338.40点；法国CAC-40指数收涨1.59%，报4,344.12点。

汇市：

--美元兑一篮子主要货币削减涨幅，但仍然小涨，因交易商淡化了强劲消费者信心数据，以及欧洲央行进一步放宽政策前景所产生的影响。美元指数最新小升0.01%。欧元兑美元最新回落0.09%，报1.3827美元。美元兑日圆最新小涨0.04%，报102.28日圆。

债市：

--美国五年期公债收益率持稳，此前财政部标售320亿美元两年期新债获得强劲需求，尽管初级市场交易商买入规模不大，令人忧虑周三进行的五年期公债标售需求如何。在周二标售后，五年期公债收益率报大约1.72%，低于周一的1.77%，为1月9日来最高。指标10年期公债价格跌1/32，收益率报2.73%，和周一几无变动。

--欧元区公债收益率下跌，因主要经济体的数据低于预期，以及欧洲央行官员谈到央行可能进一步推出刺激举措，这盖过了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)较预期提前升息的忧虑。德债收益率跌1.5个基点，报1.57%，在上周叶伦讲话后一度上升至1.669%的高位。多数欧元区公债收益率周二下跌1-2个基点不等。

油市：

--布兰特原油期货上涨，因俄罗斯地缘政治风险重现，且尼日利亚和利比亚原油供应受扰。美国原油期货受压，因预期上周美国原油库存增加。布兰特原油微幅上涨0.18美元，收报每桶106.99美元。美国原油下跌0.41美元，收报每桶99.19美元.

金属市场：

--金价小涨，因低吸买盘、技术性买入和地缘政治紧张关系等因素合力扶助黄金在上日下跌2%后反弹。在数据显示美国3月消费者信心急升至六年高位和1月房价大幅上涨后，金价盘初挫跌至五周低位，因数据显示经济表现强劲。1757GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,311.26美元，稍早触及1,305.59美元。

--期铜上升至两周最高水平，因大宗商品消费国中国将出台经济刺激措施的前景和市场风险意愿普遍改善，支撑铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收升2.01%，报每吨6,603美元，盘中升至6,623.75美元高位，此为3月11日来最高。(完)

(整理 戴素萍 审校 王冠中)

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