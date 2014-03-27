《路透早报》--3月27日

经济数据：

--法国3月消费者信心指数

--意大利3月企业信心指数

--英国2月零售销售

--美国第四季企业获利初值

--美国第四季实质国内生产总值(GDP)终值

--美国3月22日当周初请失业金人数

--美国2月成屋待完成销售

--美国3月堪萨斯城联邦储备银行综合指数

--韩国央行4月制造业景气判断指数

--韩国2月工业生产和服务业产出

重大事件及官员讲话：

--台湾央行召开第一季理监事会议

--英国央行金融政策委员会发表季度政策声明。

--瑞士央行官员Fritz Zurbrugg及Dewet Moser在苏黎世货币市场活动发表演讲。

--欧洲央行管理委员会成员诺亚在英国商业经济学家协会发表演说

--芬兰财政部长乌尔皮莱宁和经济部长Jan Vapaavuori在新闻发布会就欧盟的银行业联盟讲话

--挪威央行举行利率会议

重要公司公布业绩：

--中国工商银行

--中信证券

以下为欧美市场时段(3月26日下午5:00至3月27日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--美欧携手准备加大制裁力度，俄罗斯经济前景堪忧

美国和欧盟周三同意，针对俄罗斯在乌克兰的所作所为，将通力合作准备对其实施更加严厉的经济制裁，包括能源领域；它们还将努力让欧洲减少对俄罗斯天然气的依赖。美国总统奥巴马在与欧盟高级官员举行峰会后表示，如果俄罗斯总统普京以为可以分裂西方，或是指望西方对其合并克里米亚无动于衷，那么他就失算了。

俄罗斯克里姆林宫经济顾问Andrei Belousov表示，该国今年资本外流规模可能达到1,000亿美元。

世界银行则表示，如果克里米亚加入俄罗斯引发的危机加深，2014年俄罗斯国内生产总值(GDP)可能会萎缩1.8%。

--美国2月耐久财订单增长，但资本支出前景看来疲弱

美国2月耐久财(耐用品)订单反弹，但一项反映资本支出前景的指标意外下降，预示本季度经济成长乏力。商务部公布，2月耐久财订单较前月增长2.2%，结束连续两个月下降的局面。但是，扣除飞机的非国防资本财订单意外较前月下降1.3%，而1月是上升0.8%。这项核心资本财订单数据备受关注，因其可以反映企业支出计划。

另一份行业报告显示，美国3月民间部门经济活动增长加速，增速高于2月，因服务业升温，不过新业务数据出现警讯。美国3月MARKIT综合采购经理人指数(PMI)初值为55.8，2月终值为54.1。

--美联储拒绝花旗等五家银行的股东支付计划

美国联邦储备委员会(美联储/FED)拒绝了花旗集团回购64亿美元股票及增加股息的计划，称其资本规划过程存在弱点。除了花旗以外，美联储还否决了另外四家银行的股东支付计划，其中三家是欧系银行的美国分支。第五家银行ZionsBancorp的资本计划遭否早在市场预料之中，因为该行是上周唯一一家未能通过美联储压力测试第一阶段的银行。

--新卫星影像显示超过100个疑似马航客机残骸物体

马来西亚代理交通部长HishammuddinHussein表示，新的卫星影像显示在南印度洋有100多个可能是马航失事客机残骸的物体。另新华社报导称，中国派往马来西亚的特使张业遂周三呼吁对马航失联飞机采取不懈的努力。报导指出，中国外交部副部长张业遂早些时候与马来西亚总理纳吉布举行了会面。

--新西兰2月贸易顺差为8.18亿新西兰元，高于预估

周四公布的官方数据显示，新西兰2月录得贸易顺差8.18亿新西兰元(7.039亿美元)，为2011年4月来最大，因新西兰向中国出口的奶制品增加。新西兰统计局公布，截至2月的一年贸易顺差为6.5亿新西兰元。路透调查的分析师此前预计，2月贸易顺差为6亿新西兰元，年度顺差为4.9亿新西兰元。

<市场摘要>

股市：

--美国股市周三下滑，由科技股和材料股领跌，因美国和欧盟同意合作准备可能对俄罗斯实施更严厉的制裁后，地缘政治忧虑加重。股市仍然交投震荡，在美国经济数据直指经济持续改善后，主要股指在早盘多数上涨，但在午后扭转走势，因科技股大幅走低。道琼工业指数收跌98.89点，或0.6%，至16,268.99点；标准普尔500指数下跌13.06点，或0.7%，至1,852.56点；Nasdaq指数收低60.689点，或1.43%，至4,173.579点。

--欧洲股市上涨，因乌克兰紧张局势缓和以及美国经济数据良好，扶助市场延续3月中开始反弹的涨势。西班牙股市表现出色，该国银行股Banco Santander SAN.MC 和BBVA BBVA.MC 均上涨2.1%。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收升0.7%，报1,319.38点。西班牙股市IBEX股指升1.5%，反映投资人预计欧元区二线国家经济正在加速复苏。英国富时100指数收高0.01%，报6,605.30点；德国DAX指数上涨1.18%，报9,448.58点；法国CAC-40指数收涨0.94%，报4,385.15点。

汇市：

--美元兑日圆下滑，此前美国总统奥巴马的讲话，令围绕乌克兰的地缘政治忧虑重燃；而中国可能采取新的刺激措施的揣测，则提振新兴市场货币。奥巴马在布鲁塞尔讲话，称如果俄罗斯不改弦更张，将加大对该国的孤立和制裁。此番言论带动了对避险日圆的需求，昨日西方才刚决定暂时不加大制裁力度，缓和了市场的担忧。美元指数纽约尾盘升0.07%，报80.002。美元兑日圆跌0.22%，报102.035。欧元兑美元跌0.25%，报1.3792美元。

债市：

--美国公债价格延续升势，此前美国财政部发售的350亿美元五年期新债获得基金经理人等投资者的踊跃认购。五年期公债尾盘升8/32，收益率报1.67%，周三稍早报1.74%。美国指标10年期公债升15/32，收益率报2.69%，周二尾盘报2.74%。

--美国两年期公债较可比德债收益率差触及15个月高位，因欧洲央行政策制定者暗示可能采取积极的刺激措施，而美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑收紧政策，这令德债跑赢美债。德国10年期公债收益率跌1个基点，报1.57%，较上周叶伦讲话后触及的两周高位下滑了近10个基点。

油市：

--美国原油上涨逾1美元，因美国原油期货交割地库欣的原油库存连续第八周减少，而布兰特原油持稳，受尼日利亚和利比亚供应受扰和俄罗斯吞并克里米亚的紧张局势支撑。5月布兰特原油到期，录得0.04美元升幅，收报每桶107.03美元。美国原油上涨1.07美元，收报每桶100.26美元。

金属市场：

--黄金价格跌至近每盎司1,300美元，因令人鼓舞的美国制造业数据降低黄金对机构投资者的吸引力，金价挫跌至逾五周低位。美国2月耐久财订单反弹，令金价承压。1832GMT，现货金跌0.6%，报每盎司1,302.31美元，稍早跌至2月中来最低的1,300.09美元。COMEX-4月期金收低8美元，报每盎司1,303.40美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值多约10%。

--期铜从上日触及的两周高位回落，但对中国将推出经济刺激举措的预期继续支撑铜需求前景。伦敦金属交易所(LME)金属全面下跌，期镍进一步回吐其近期升幅，因大量空头头寸浮现。LME三个月期铜收跌1.4%，报每吨6,510美元，周二升2%，为9月中来最大单日涨幅。(完)

(整理 戴素萍 审校 王冠中)

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