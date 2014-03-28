《路透早报》--3月28日

经济数据：

--日本2月全国核心消费者物价指数(CPI)、3月东京CPI

--日本2月失业率、零售销售、家庭支出

--英国3月Gfk消费者信心指数

--德国2月进口物价

--法国2月消费者支出

--法国2月生产者物价指数(PPI)

--意大利2月PPI

--英国第四季经常帐收支赤字

--英国第四季国内生产总值(GDP)终值

--欧元区3月企业景气指数

--德国3月消费者物价调和指数(HICP)初值

--美国2月实质个人支出

--路透/密西根大学3月美国消费者信心指数终值

--美国3月21日当周ECRI经济领先指标

--美国2月达拉斯联邦储备银行PCE物价指数

重大事件及官员讲话：

--德国央行总裁魏德曼在市场经济基金会(Market EconomyFoundation)春季会议上，就“货币联盟下市场经济原则”发表讲话

--英国央行金融政策委员会委员Clara Furse在英国特许证券与投资协会(CISI)发表讲话

--芝加哥联储总裁埃文斯在瑞士信贷亚洲投资会议上就当前经济形势和货币政策发表讲话

重要公司公布业绩：

--中海油

以下为欧美市场时段(3月27日下午5:00至3月28日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--乌克兰获IMF救命援款，俄罗斯经济恐遭重挫

乌克兰周四获得270亿美元国际金融援助。同时，俄罗斯经济部长承认，随着资金外流，该国经济增速可能大幅放慢。国际货币基金组织(IMF)宣布已与乌克兰达成一笔140-180亿美元备用贷款协议，以换取该国进行艰难的经济改革。该协议达成之后，欧盟、美国和其他金主将在未来两年进一步提供援助。该协议把乌克兰更加拉近欧洲。

--美国经济潜力不容小觑，但楼市复苏尚需时日

美国第四季经济成长略快于之前估值，上周初请失业金人口降至近四个月低位，显示经济有足够的动能冲破冬季严寒的束缚。但楼市要摆脱近期的颓势可能尚需时日，数据显示2月成屋待完成销售降至近两年半最低。美国商务部周四称，第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长2.6%，高于上月公布的2.4%前值，与分析师的预期基本一致，消费者支出较前值更为强劲。

--中资国有大行年报仍亮丽，不良贷款有远虑无近忧

以资产计全球最大的银行--中国工商银行公布了年报之后，三大国有商业银行去年的业绩答卷已经交出，最高至14.5%的净利增速仍显亮丽，亦显示出中国经济和企业经营的韧性。但随着中国经济下行的压力，分析师普遍预计，今年中资银行盈利增速将继续放缓，或回落至个位数。信用风险有可能出现事件性爆破点，整体风险虽可控，但不良资产增量或明显大于去年。

--美国克利夫兰联储总裁：何时升息不能仅凭一个数据决定

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)最终何时收紧政策不会仅凭一个数据来决定，进一步强调了美联储主席叶伦的说法，即确定政策时会考虑“广泛的”因素。她在一个论坛上表示，美联储“将会考虑很大范围内的信息，来确定在多长时间内维持近零利率”。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示，美联储应在明年年初开始加息，目标在2016年底前将利率恢复到正常水准。布拉德表示，他相信利率在2016年底前回到“正常水准”，他认为正常水准是4%或者4.25%。

--英国央行准备推出消除房市泡沫的政策工具

英国央行周四敦促银行业者在核准抵押贷款时，应考量未来利率急升的风险，同时央行已准备好工具，抑制附带潜在高风险的放款业务。英国央行在金融政策委员会季度会议报告中指出，从6月起希望能够有权制定出银行在核发贷款时必须考量的各种不同利率情境。英国央行还表示，在今年对银行业者实施欧盟范围内的压力测试时，将纳入利率急涨和房价大跌的因素。

<市场摘要>

股市：

--美国股市周四走低，标普500指数抹去年内迄今录得的多数涨幅，银行和科技股领跌。指标标普500指数本周下跌近1%，年内迄今接近持平，因很多最受市场青睐的个股上行动能枯竭。道琼工业指数收跌4.76点，或0.03%，至16,264.23点；标准普尔500指数下跌3.52点，或0.19%，至1,849.04点；Nasdaq指数收低22.346点，或0.54%，至4,151.232点。

--欧洲股市小涨，受电信设备生产商阿尔卡特朗讯和石油集团道达尔升势带动。两家公司都获得中国新的订单。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收升0.2%，报1,322.22点。英国富时100指数收低0.26%，报6,588.32点；德国DAX指数上涨0.03%，报9,451.21点；法国CAC-40指数收低0.14%，报4,379.06点。

汇市：

--美元兑欧元和日圆小涨，此前美国公布的就业数据强劲，而新西兰元兑美元触及逾两年半高位，因新西兰经济数据暗示该国央行可能升息。美元兑日圆也小涨。交易商表示日本央行可能祭出新一轮刺激措施，尽管在去年4月已经宣布了史无前例的1.4万亿美元货币提振措施。更多的货币刺激计划会进一步削弱日圆。

债市：

--美国公债收益率保持在较低水准，此前美国财政部标售290亿美元七年期新债获得强劲需求，这是本周960亿美元新债发售的最后一批。五年期较30年期公债收益率差收窄至179个基点，为五年最窄。自叶伦讲话后，中期公债表现一直不及较长期公债，因投资人在适应提前升息的可能性。

--西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率触及数年低位，因臆测欧洲央行(ECB)将放宽政策，引发投资人在较低评等的资产中寻找回报。根据路透数据，西班牙10年期公债跌4个基点，至八年新低3.25%，意大利10年期公债收益率也下滑4个基点，至八年半低位3.289%。葡萄牙10年期公债收益率滑落至四年新低的4.048%。德债收益率报1.54%，较周三收盘下跌3个基点。希腊公债收益率在欧元区内最高，报6.92%。

油市：

--布兰特和美国原油期货双双上扬，美国原油期货上涨超过1美元，触及三周高位，因强劲的美国经济数据，以及炼厂维护期结束暗示未来原油需求强劲。美国5月原油期货攀升1.02美元，结算价报每桶101.28美元，昨日攀升1.07美元。本周该合约已累计上扬近2%，在过去八个交易日中已有六日走高。5月布兰特原油期货 LCOc1上扬0.80美元，结算价报每桶107.83美元。布兰特较美国原油溢价收窄0.22美元，至每桶6.55美元，盘中触及3月7日以来最窄6.00美元。

金属市场：

--金价下挫约1%，自2月中来首次跌穿1,300美元，因良好的美国第四季经济数据削弱黄金作为对冲工具的吸引力。交易商称，美元上涨和金价跌穿心理支撑位1,300美元和200日移动均线切入位1,296美元，也引发卖盘。1906GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,291.56美元，稍早触及六周低点1,288.80美元。纽约商品期货交易所(COMEX)4月美国期金大跌8.70美元，收报每盎司1,294.70美元。

--期铜反弹，因欧洲和中国需求改善，但美元上涨和持续担忧中国信贷状况限制了期铜涨势。期铝走势震荡，一英国法院否决伦敦金属交易所(LME)仓储改革计划，期铝最初下跌，但之后逆转走势。LME期铜最后买入价上涨0.77%，报每吨6,560美元，周三下挫1.4%。(完)

(整理 戴素萍 审校 王冠中)

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