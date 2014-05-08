《路透早报》--5月9日

<今日看点>

经济数据：

--中国国家统计局公布4月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)

--日本3月同时和领先指标

--德国3月贸易收支

--法国截至3月的预算收支

--意大利3月工业生产

--英国3月工业生产和贸易收支

--加拿大4月就业报告

--美国3月批发(趸售)库存及销售

--美国5月2日当周ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--韩国5月央行利率决定

--澳洲央行发布货币政策声明

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次晚宴上发表演讲

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在路易斯安那州银行家协会2014年大会讲话

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁出席赫尔辛基大学的活动

以下为欧美市场时段(5月8日下午5:00至5月9日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--德拉吉称欧洲央行已准备好最早6月行动，欧元汇率令人关切

欧洲央行周四决议维持指标利率在纪录低位0.25%不变。

央行总裁德拉吉表示，央行已经做好准备，如果新公布的通胀预估显示有必要，将在下月采取行动以刺激欧元区经济。他警告外人不要施压迫使央行行动。

他强调欧元升值“令人严重关切”，称必须采取行动应对汇率问题。

在德拉吉讲话期间，欧元兑美元一度触及两年半高点；后来当他表示央行不妨在6月行动时，欧元回落。

此外，英国央行货币政策委员会决定维持指标利率在0.5%不变，尽管有迹象表明英国经济复苏的脚步在加快，以及房价上涨势头强劲。英央行还表示，维持量化宽松规模在3,750亿英镑(6,360亿美元)不变。

--美联储主席叶伦顿促国会应对长期预算的挑战

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦敦促国会应对美国长期预算带来的挑战，她警告称，当前财政轨道不能持续。叶伦与上任美联储主席伯南克在预算问题上持同样的观点。此外，叶伦还称，美联储不急于决定其资产负债表的合适规模，但如果希望它最后能缩小到危机前的水平，这个过程恐怕需要5-8年的时间。

这是叶伦第二天在国会作证，叶伦周三在美国国会联合经济委员会作证词陈述，她表示，美国就业市场存在“大量闲置产能”，美联储将继续在一段时间保持利率近零。

--美国上周初请失业金人数降幅超预期，就业市场形势渐趋好转

美国上周初请失业金人数降幅超过预期，表明就业市场在好转，尽管此前几周申领人数上升。劳工部公布数据显示，5月3日止当周初请失业金人数下降2.6万人，经季节调整后为31.9万人。

这结束了此前连续三周的初请人数上升的势头。分析师原本预计上周初请失业金人数下降至32.5万人。数据公布后，美股上扬，美元兑一篮子货币亦走升。美国公债价格小幅上涨。

--乌克兰亲俄分子宣称公投将如期举行

乌克兰东部亲俄的分裂分子无视俄罗斯总统普京要求其推迟独立公投的呼吁，宣称将在周日举行公投，此举可能引发战争。该决定亦令西方国家惊愕，担心公投将令乌克兰处于分裂。

自称Donetsk人民共和国的一领导人称，亲俄的分裂分子一致投票同意在5月11日于乌克兰东部就独立议题举行全民公投。“我们刚刚在人民委员会投票...一致通过公投日期。将在5月11日举行全民公投。”反对派领袖Denis Pushilin向记者表示。

乌克兰地缘政治紧张局势支撑了金价，备受金融市场关注。

<市场摘要>

股市：

--美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数周四下滑，由能源股和公共事业股领跌，道指收升。Nasdaq指数连续第三日收低，为4月初来最长跌势。

道琼工业指数收高32.43点，或0.2%，至16,550.97点；标准普尔500指数收跌2.58点，或0.14%，至1,875.63点；Nasdaq指数收低16.177点，或0.4%，至4,051.496点。

--欧洲主要股指上涨至近六年高位，由意大利和西班牙银行股领涨，之前欧洲央行为6月推出更多刺激举措开启大门。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数触及2008年6月来最高水平，因臆测欧洲央行将可能在下月降息，为实施诸如资产购买等进一步宽松措施扫平道路。

英国富时100指数收高0.63%，报6,839.25点；德国DAX指数收涨0.9%，报9,607.40点；法国CAC-40指数升1.37%，报4,507.24点。

汇市：

--美元兑欧元走强，因欧洲央行总裁德拉吉表示，欧洲央行可能在6月会议上采取行动，抑制通胀走低，逆转美元/欧元稍早跌至两年半低位的颓势。

欧元兑美元最新回落0.39%，报1.3856美元，稍早升至2011年11月以来最高1.3992美元。美元兑日圆上扬0.40%，报101.45日圆。美元兑瑞郎回落0.30%，报0.8790瑞郎。美元指数攀升0.19%，报79.35。

债市：

--美国30年期公债价格走低，与公债市场普遍小涨的走势背道而驰。30年期公债收益率盘中触及3.438%的高位，后回落至3.4123%，价格下跌4/32。上周五收益率触及去年6月19日以来最低3.34%。其他年期的公债价格多数上扬或持平。10年期公债价格上扬5/32，收益率报2.6035%。“市场已经证实，30年期公债价格可能过高，”FTN Financial的利率策略师Jim Vogel表示。

--欧元区公债收益率触及新低，之前欧洲央行总裁德拉吉发表迄今最明确的欧洲央行将可能在下月放宽政策的信号。

在近期屡次触及纪录低位后，西班牙和意大利10年期公债收益率再创纪录新低，下滑7个基点，分别报2.90%和2.94%。葡萄牙10年期公债下降至八年低点。

德国10年期公债收益率下跌3个基点，至1.45%，离本周触及的11年低位不远。

油市：

--美国原油下跌，之前触及一关键技术阻力位，而布兰特原油也下跌，交易商静观乌克兰局势的发展。利比亚石油出口保持在低水平，且中国石油进口上升，对油市提供一些支持。布兰特原油收低0.09美元，收报每桶108.04美元。美国原油收跌0.51美元，收报每桶100.26美元。

金属市场：

--金价小幅上涨，逆转上日逾1%的跌幅，因投资人消化美联储主席叶伦对美联储不急于降低资产负债表规模的言论。金价也受到地缘政治紧张局势支持，因乌克兰东部亲俄的分离主义者不理会俄罗斯总统普京提出的推迟独立公投的要求，此举将可能触发战争。

1855GMT，现货金小涨0.1%，报每盎司1,290.11美元。COMEX-6月美国期金跌1.20美元，收报每盎司1,287.70美元。

--期镍飙升至逾两年最高，因工业用户纷纷买入以确保供应，且投机客的购买狂潮持续，之前淡水河谷暂停位于新喀里多尼亚的Goro镍矿的营运。

LME三个月期镍盘中飙升6.1%，至2012年3月2日以来最高19,786美元。稍后缩减涨幅，收报每吨19,400美元，较周三收盘价上扬4%。

指标LME三个月期铜收涨1.1%，报每吨6,729美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 王冠中)

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