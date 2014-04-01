《路透早报》--4月2日

经济数据：

--澳洲2月建筑许可

--英国3月Nationwide房价指数

--英国3月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)

--欧元区2月生产者物价指数(PPI)

--美国3月ADP就业报告

--美国3月纽约ISM企业活动指数

--美国2月工厂订单

--韩国3月外汇储备

重大事件及官员讲话：

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在Homer Jones纪念活动上致开幕词

--前美国财长萨默斯参加美国预算与政策优先中心(Center on Budget and Policy Priorities)主办的“通往充分就业之路：让就业成为国家优先事项”的小组会并发表讲话

--第四届欧盟-非洲峰会(至4月3日)

以下为欧美市场时段(4月1日下午5:00至4月2日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美国3月制造业回升，随着冬季结束料进一步增长

美国3月制造业活动升温，产出创衰退结束后的最大增幅，暗示经济在经历寒冬考验后站稳了脚跟。

美国供应管理协会(ISM)公布3月制造业指数升至53.7，2月为53.2。尽管这低于分析师预估的54.0，但3月为连续第二个月上升。

上述制造业数据公布后美股上扬，标普500指数收在纪录高位。美国公债价格下跌，美元指数几乎持平。

* 其他数据包括：

表格：美国2月建筑支出增加0.1%，预估为上升0.1%--商务部

--美国3月汽车销量随着气温回暖，4月表现有望更上一层楼

美国五家主要汽车生产商表示3月销量增长，表现好于市场预期，点燃漫长冬季过后汽车销售可能将在4月更加强劲反弹的预期。

3月汽车销量折合成年率为1,640万辆，增幅达5.7%，远高于汤森路透访问的40名分析师的预期。这些分析师平均预计，3月汽车销量折合成年率为1,580万辆，增幅为2%。汽车销量是衡量美国消费者对大宗商品需求的早期指标，在每个月初发布。

--美众议院通过援乌议案；北约中止与俄所有合作

美国众议院周二以压倒性投票通过了援助乌克兰议案，同意对其提供10亿美元贷款担保，同时并通过制裁俄罗斯议案。

此外，北大西洋公约组织(NATO)宣布中止与俄罗斯的所有合作，以抗议俄罗斯吞并克里米亚，并命令军方起草强化防务的措施，安抚紧张不安的东欧国家。自俄罗斯占领乌克兰克里米亚地区后，美国为首的北约首次召开外长会议。

--冈斯坦西欧称低通胀令人担忧，但未见通缩风险

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧元区低通胀令人担忧，可能拖累经济复苏。但他补充说，欧元区不存在通缩风险。冈斯坦西欧表示，预计4月通胀率将从3月低位反弹。3月欧元区通胀率从2月的0.7%降至0.5%。

冈斯坦西欧预计欧元区经济将在今年首季继续增长，他表示，复苏将提振物价增长。

股市：

--美国股市周二连续第三日上涨，标普500指数触及纪录收盘高位，因制造业数据强劲显示美国经济增长在严冬后逐步累积动能。

道琼工业指数收高74.95点，或0.46%，至16,532.61点；标准普尔500指数收升13.18点，或0.7%，至1,885.52点；Nasdaq指数上涨69.05点，或1.64%，至4,268.040点。

--欧洲股市延续持续两周的涨势，受助于企业并购消息，以及法国和美国制造业数据强劲。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收升0.6%，报1,340.96点，连涨第六日。该指数在今年第一季上扬1.3%，自3月中来大涨约5%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上升0.8%，至3,186.34点，触及2008年9月来首见水平。

英国富时100指数收高0.82%，报6,652.61点；德国DAX指数收涨0.5%，报9,603.71点。法国股市触及五年半高位，上涨0.8%，报4,426.72点。

汇市：

--美元下滑，因汇市交易商关注周五将公布关键的美国非农就业报告，且对美国制造业增长加速的数据没有作反应。美元指数下跌0.02%，至80.086，低于周一触及的两周高位80.296。欧元兑美元连续第三日上升，在纽约交易时段攀升0.17%，报1.3793美元。美元兑日圆触及103.71日圆的高位，此为1月23日来最高。

债市：

--美国长期公债收益率攀升，因美国制造业数据强劲，而中期公债收益率持稳，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦近期的讲话力挺联储宽松货币政策。30年期公债价格跌24/32，收益率报3.6%，周一尾盘收益率为3.56%。指标10年期公债价格跌9/32，收益率报2.76%，周一尾盘为2.72%。五年期公债价格基本持稳，收益率报1.74%，周一尾盘为1.73%。两年期公债价格尾盘基本持平，收益率为0.43%。

--欧元区二线公债收益率徘徊在数年低位附近，因欧洲央行升息的希望不大，投资者继续买入评级较低的二线公债寻求较高回报。意大利和西班牙10年期公债收益率均持平，分别报3.29%和3.25%，距离逾八年最低不远。

油市：

--布兰特原油结算价跌至约五个月最低，因中国和欧洲制造业数据不佳令布兰特原油受压，而美国原油期货下跌，因预计上周美国原油库存增加。布兰特5月原油期货下跌2.14美元，结算价报每桶105.62美元，此为11月8日来最低结算价。美国5月原油合约跌1.84美元，结算价报每桶99.74美元。

金属市场：

--金价跌至七周低位，因强劲的美国制造业数据提振股市，但来自亚洲的强劲实货买需预计将支撑金价。2043GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,279.76美元，稍早触及2月11日以来最低1,277.29美元。COMEX-6月期金收跌3.80美元，报每盎司1,280美元。

--期铜持稳，因最大金属消费国中国的制造业数据疲弱，使该国政府可能采取行动刺激不断放缓的经济，并提振对工业金属的需求的预期升温。LME三个月期铜收报每吨6,660美元，较周一收盘价上扬0.3%。铜价周一盘中触及近三周最高6,686美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 王冠中)

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