《路透早报》--4月3日

经济数据：

--中国公布3月官方非制造业采购经理人指数(PMI)

--汇丰公布3月中国服务业PMI

--台湾央行公布3月末外汇存底

--汇丰公布3月香港PMI

--澳洲2月零售销售；2月商品/服务贸易收支

--法国、德国、欧元区3月Markit服务业PMI

--英国3月Markit/CIPS服务业PMI

--欧元区2月零售销售

--美国3月Challenger企业计划裁员数量；2月国际贸易收支；一周初请失业金人数

--加拿大2月贸易收支

--美国3月Markit服务业PMI；3月ISM非制造业指数

重大事件及官员讲话：

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在该行举办的一次颁奖典礼上发表讲话

--英国财政大臣欧思邦在下议院财政委员会就预算发表讲话

--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲美国商会iiNet企业餐会上讲话

--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)将发表讲话。

--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会

以下为欧美市场时段(4月2日下午5:00至4月3日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美国民间聘雇活动打破严冬低迷状态，经济再添乐观迹象

美国企业聘雇活动3月连续第二个月加速，再显经济重拾动能，从而结束冬季因天气因素导致的低迷状态。民间就业服务机构ADP Employer Services发布报告显示，3月民间就业人数增加19.1万人，2月增加的民间就业人数由13.9万人上修至17.8万人。

另一份商务部报告中亦显示出经济复苏的迹象，2月工厂新订单较上月增长1.6%，创9月以来最大升幅。

美国10年期公债价格下跌，美元指数走高。美股标准普尔500指数温和上扬。

--美联储高层官员称不急于加息，需视经济表现而定

美国联邦储备委员会(美联储/FED)两位高层决策官员周三表示，联储现时不急于加息，要看到美国经济改善才会加息。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，实际利率较低，且将在一段时间内继续保持在低位。他还表示，美联储距离首次升息"仍有相当长的一段"时间。

亚特兰大联储总裁洛克哈特则表示，美联储可能在明年下半年首次升息，美国经济需要持续保持3%左右的年增幅才能为首次升息提供依据。洛克哈特称，成长加速应是促使美联储将利率从当前纪录低位上调的关键因素。

--IMF总裁拉加德呼吁欧洲央行放宽货币政策

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，欧洲央行应该放宽政策以抗击可能拖累欧元区产出和消费者支出的“低通胀＂风险。拉加德称欧元区需要进一步放宽货币政策，包括非常规举措。

拉加德重申，IMF呼吁需要各国央行和金融监管机构加强合作，以限制美联储撤走宽松货币举措带来的影响。

--港交所与内地证交所就建立互联互通的可能性进行洽谈

香港交易及结算所有限公司称，正在与中国内地证交所就内地与香港市场可能建立互联互通进行洽谈。若达成协议将允许投资者通过港交所购买在内地上市的股票。

港交所表示，未能确认有关洽谈将会达致建立市场互联互通的协议。香港交易所股价周三跳涨近6%，创逾一年来最大涨幅。

股市：

--美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，增长势头正逐步增强。

道琼工业指数收高40.39点，或0.24%，至16,573.00点；标准普尔500指数收升5.38点，或0.29%，至1,890.90点，创纪录收盘新高，盘中也创下日内纪录高位1,893.17。Nasdaq指数上涨8.416点，或0.20%，至4,276.456点。

--欧洲股市连涨第七日，受雀巢和德国邮政劲扬提振。对欧洲央行可能很快推出新刺激举措的预期进一步支撑股市。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,343.40点，连涨第七日。欧元区蓝筹股Euro STOXX50指数收盘持平，报3,187.45点。

英国富时100指数收高0.1%，报6,659.04点；德国DAX指数上涨0.2%，报9,623.36点；法国CAC-40指数收高0.09%，报4,430.86点。

汇市：

--美元兑日圆上升至10周高位，因报告显示美国企业招聘活动和工厂订单被严寒天气拖累后反弹。美元指数上升0.18%，至80.236。在民间就业服务机构ADP发布3月就业报告公布前，美元指数一度下跌。纽约尾盘，美元兑日圆上涨0.14%，至103.77日圆，徘徊在1月23日触及的104日圆附近。欧元兑美元下跌0.24%，报1.3760美元。

债市：

--美国公债收益率小升，因数据显示美国2月民间就业岗位被上修，工厂订单大幅增长，支持了周五公布的就业数据可能良好的预期。指标10年期公债价格跌13/32，收益率报2.81%，为3月初以来最高，高于周二尾盘的2.76%。30年期公债价格跌27/32，收益率报3.65%，周二尾盘为3.6%。中期公债也上扬。五年期公债价格跌9/32，收益率报1.8%。

--希腊公债收益率(殖利率)跌至四年新低，反映投资者对希腊正逐步从债务危机中复苏的信心增强。希腊10年期公债收益率跌至6.22%的低位，此为希腊在2010年首次获救助前迄今最低。德国10年期公债收益率 上升3.6个基点，报1.62%。

油市：

--布兰特原油结算价下跌约1美元，至近五个月来最低，拖累美国原油下滑，因预期利比亚示威者控制的石油出口港将在未来几日重开。布兰特原油收低0.83美元，报104.79美元，盘中下挫至11月8日来最低的103.95美元。美国原油合约收低0.12美元，结算价报每桶99.62美元。

金属市场：

--金价上扬约1%，为三周来最大单日涨幅，交易商称，受助于价格连跌两日后出现的低吸买盘。美国强劲的就业和工厂订单数据引发的通胀压力增加的可能性也扶助支撑金价。1815GMT，现货金上扬0.9%，报每盎司1,289.44美元。6月期金结算价上涨0.8%，或10.80美元，报每盎司1,290.80美元。

--伦铜攀升至逾三周最高点，此前智利沿海发生强震，并发布海啸预警，这引发供应忧虑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中触及3月10日以来最高每吨6,734美元，收盘时没有成交，买盘最后报6,675美元。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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