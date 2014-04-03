《路透早报》--4月4日

图为美国纽交所内工作中的场内交易员，摄于2014年4月3日。 REUTERS/Brendan McDermid

经济数据：

--德国2月工业订单

--美国3月非农就业报告

--加拿大3月就业报告

--加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)

--美国3月28日当周ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--财务大臣麻生太郎及经济财政大臣甘利明在内阁会后举行记者会

--英国央行金融稳定执行理事霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话

以下为欧美市场时段(4月3日下午5:00至4月4日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美国贸易逆差扩大或拖累第一季GDP增速，然服务业活动加速

美国2月贸易逆差意外扩大，因出口触及五个月低位，表明第一季经济成长可能远逊于最初预期，尽管如此但周四公布的其他数据显示，3月服务业活动加速，之前因异常严冬而受挫的情况改善。

商务部数据显示，贸易逆差增加7.7%至423亿美元，为去年9月以来最大。

好坏不一经济数据发布后，美国公债价格走升，美股则小幅下跌。美元兑欧元上扬。

* 其他数据包括：

表格：美国3月29日止当周初请失业金人数为32.6万人，预估为31.7万

美国数据：3月MARKIT服务业PMI终值升至55.3，但招聘步伐继续放缓

--若“低通胀”久治不愈，欧洲央行准备印钞促成长

欧洲央行暗示，可能通过印钞促进欧元区经济成长，并防止通胀保持在过低水平。欧央行保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，但总裁德拉吉在记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。

德拉吉今次讲话的基调较之上月有了重大转变。当时他为采取行动设定了很高的门槛。讲话后，欧元兑美元走软，触及2月28日以来最低水平，但之后反弹。

--中国央行：一季度货币政策例会称继续稳健货币政策

周四刊登在央行网站上的新闻稿援引会议表示，将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。分析师称央行可能会延续去年采用过的再贴现、再贷款等方式，有针对性的支持实体经济。

--俄罗斯将输往乌克兰的天然气价格提高80%

俄罗斯提高对乌克兰出口的天然气价格，这是本周内第二次提价，价格三天内几乎上涨一倍，在克里米亚危机爆发后藉此向濒临破产的乌克兰施压。乌克兰总理Arseny Yatseniuk表示，此举无法接受，并警告称俄罗斯可能会限制对乌克兰的天然气供应，加大对该国施压。

股市：

--美国股市周四下跌，投资人在周五月度就业报告公布前转趋谨慎，生物科技股和动能股大跌，令Nasdaq指数下挫约1%。

道琼工业指数收低0.45点，至16,572.55点，盘中创下16,604.15点历史高位。标准普尔500指数收低2.13点，或0.11%，至1,888.77点，盘中也创下1,893.80历史高位。Nasdaq指数下滑38.716点，或0.91%，至4,237.740点。

--欧洲股市上涨，一些指标股指触及数年高位，此前欧洲央行将可能为抗击通缩风险采取非常规举措开啓大门。泛欧绩优股FTS Eurofirst 300指数收升0.1%，报1,345.18点，连升第八日，为10月来最长的涨势。欧元区绩优股Euro STOXX50指数升0.6%，至3,206.76点，此为五年半来首见水平。

英国富时100指数收低0.15%报6,649.14点；德国DAX指数收升0.06%，报9,628.82点；法国CAC-40指数收涨0.42%报4,449.33点。

汇市：

--欧元下挫，此前欧洲央行维持利率不变，并承诺在必要时使用非传统措施应对欧元区的低通胀。纽约尾盘，欧元兑美元跌0.36%，报1.3716美元，欧元兑英镑跌0.18%，欧元兑日圆跌0.33%。欧元下滑扶助美元，美元指数升0.33%，报80.83。美元兑日圆也上涨，报103.96日圆，盘中触及104.11日圆的1月23日来最高。

债市：

--较长期美国公债收益率小幅走低，因数据显示，上周初请失业金人口增幅超预期，使市场在周五月度就业数据公布前出现些许不安情绪，从而引发对公债的避险买需。30年期公债价格上扬14/32，收益率报3.62%，周三尾盘为3.65%。10年期公债价格基本持平，收益率报2.79%。

--欧洲央行总裁德拉吉的讲话令较低评等欧元区公债收益率下滑，但市场看来远未确信欧洲央行未来肯定会实施非传统措施提振经济成长。货币市场利率在德拉吉讲话后被推高了1-2个基点，显示市场人士很快放宽货币政策的机率降低。10年期德债收益率跌1个基点，报1.61%，德拉吉开始讲话前报约1.63%。

油市：

--布兰特原油上涨逾1美元，较美国原油的溢价走宽，因对利比亚即将就重开石油出口港达成协议的疑虑持续，且俄罗斯和乌克兰的紧张关系加剧。布兰特原油上涨1.36美元，收报每桶106.15美元，日高报106.32美元。美国原油上升0.67美元，收报每桶100.29美元。

金属市场：

--金价走低，因欧洲央行保持利率不变并承诺利用非常规举措抗击通胀后，欧元兑美元走软。1806GMT，现货金跌0.5%，报每盎司1,282.70美元，接近周二触及的七周低位1,277.29美元。美国COMEX-4月期金收跌6.20美元，报每盎司1,284.60美元。

--期铝触及四个月高位，因技术性买盘带动，但期铜下滑，此前中国公布的刺激措施令投资人失望。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收高0.3%，报1,834美元，稍早升至11月4日来首见的1,846美元。三个月期铜收低0.5%，报6,642美元，扭转昨日小涨走势。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 戴素萍)

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