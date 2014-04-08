《路透早报》--4月8日

图中分别为百元面额的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

经济数据：

--日本2月经常帐

--日本3月服务业景气判断指数

--澳洲国民银行(NAB)3月企业现况指数和信心指数

--瑞士3月失业率

--瑞士2月零售销售

--法国2月预算收支

--法国2月贸易收支

--英国2月工业生产

--美国3月NFIB小企业信心指数

--美国ICSC/高盛连锁店销售

--美国Redbook连锁店销售

--加拿大3月房屋开工年率

--加拿大2月建筑许可

--韩国3月失业率

重大事件及官员讲话：

--日本央行货币政策会议

--博鳌亚洲论坛开幕，中国国务院总理李克强做主旨演讲

--美联储理事会举行公开会议，讨论补充杠杆率的规则制定问题

--美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济状况发表讲话

--瑞典央行货币政策会议(至4月9日)

以下为欧美市场时段(4月7日下午5:00至4月8日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

美国对人民币近期贬值发出警告

--美国周一警告北京当局，如果近来人民币贬值是暗示政策从允许市场决定汇率中转向，那么这将会引发“严重的关切”。上月，美国财长雅各布·卢对中国扩大人民币兑美元日浮动区间的决定表示欢迎。不过，美国财政部高级官员周一的讲话暗示，美国并不完全相信中国政府会减少对汇市的干预。“如果近期人民币贬值暗示中国将背离向市场汇率机制转变的政策方向，将引起严重关切，”这位要求匿名的官员在电话中告诉记者。他指出，在人民币汇率回落后，中国政府就宣布放宽人民币浮动区间，这与有关中国当局“大规模”干预汇市的报导相一致。这正是美国政府希望中国政府放弃的行为。

欧洲央行称将为资产购买作准备，但最终落实还遥遥无期

--欧洲央行决策者表示，央行将为大规模购买资产作准备，但距离最终开始执行该计划还有很长一段时间，并且，在开始行动前将先评估通胀前景是否改变。由于通胀率远低于目标，欧洲央行上周暗示将透过所谓的“量化宽松”(QE)举措来提供流动性，以提振欧元区经济。但欧洲央行的高层决策者周一表示，没有必要立即采取行动，他们认为在央行决定效仿美国联邦储备委员会(FED/美联储)等其他国家央行开始实施QE举措前，还有很长一段时间。

乌克兰东部亲俄抗议活动进一步升温，政府担心俄罗斯入侵

--乌克兰东部一个城市的亲俄抗议者夺取了武器，另一个城市的抗议者宣布成为独立共和国，乌克兰周一称此举是俄罗斯精心安排计划的一部分，目的是给入侵并分裂乌克兰寻找理由。乌克兰表示，之前乌克兰东部主要讲俄语的三个工业中心城市发生了抗议者占领政府大楼，这是克里米亚事件的翻版。

俄罗斯天然气巨擘Gazprom周一称，眼看就要逾期(周一2000GMT)，乌克兰仍未向其支付天然气费用。乌克兰欠有该公司22亿美元燃气费。

本周G20会议将就采取更大胆的经济改革以促进增长签署协议

--一位参与20国集团(G20)会议准备工作的官员表示，全球金融领导人本周将就采取更大胆的结构性改革措施，以促进全球经济成长事宜签署一项协议。此前草案计划显示部分国家措施不足。G20财长和央行行长本周四将在华盛顿开会，检讨透过就业市场、贸易、投资改革提振全球经济成长的协议进展。所有20国集团国家都已提交了改革方案，由国际货币基金组织(IMF)和经济合作暨发展组织(OECD)仔细审查。

股市：

--美国股市周一收低，标普500指数录得两个月来最大的三日跌幅，因投资者卖出近期表现较佳的网络股，轮换到防御类股，以防股市进一步下跌。道琼工业指数收低166.84点，或1.02%，至16,245.87点；标准普尔500指数收低20.05点，或1.08%，至1,845.04点；Nasdaq指数劲跌47.973点，或1.16%，至4,079.753点。

--欧洲股市下跌，之前三周上涨。今日由法国企业Iliad和Bouygues领跌，因Bouygues向Vivendi旗下SFR电信分支提出的并购提议落败，预期将损害Iliad和Bouygues企业盈利。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数下挫1.3%，收报1,335.90点，从周五触及的五年半高位回落，且录得一个月来最大单日跌幅。英国富时100指数收跌1.09%，报6,622.84点；德国DAX指数下挫1.91%，报9,510.85点；法国CAC-40指数收低1.08%，报4,436.08点。

汇市：

--美元兑主要货币走软，因上周公布的就业数据略低于预期。而欧洲央行决策者的讲话限制了对央行推出更多刺激举措的预期，提振欧元。美元指数最新回落0.24%，报80.217。欧元兑美元上扬0.27%，报1.3742美元。美元兑日圆跌0.13%，报103.155日圆。美元/日圆盘中触及一周低位。美元兑瑞郎也下跌0.49%，报0.8877瑞郎。

债市：

--美国公债价格上涨，延续上周升势，因美股进一步大跌引发对公债的避险买盘，30年期公债收益率降至一周最低。10年期公债价格涨9/32，收益率报2.692%，较上周五尾盘跌3个基点。五年期公债升5/32，收益率报1.668%，较上周五尾盘跌4个基点。30年期公债价格上扬19/32，收益率报3.553%，较上周五尾盘跌3个基点。

--较低评等欧元区公债收益率从多年低点反弹，此前欧洲央行政策制定者的讲话压制了市场对欧洲央行可能购买资产的期望。西班牙10年期公债收益率升3个基点，报3.19%，其他低评等欧元区公债收益率升2-3个基点。希腊10年期公债收益率也小涨，稍早一度触及四年新低，投资人未受上周五穆迪没有发布评等声明影响。

油市：

--美国原油盘中跌穿100美元，下挫超过1美元，因股市下跌，布兰特原油跌幅更大，因预期利比亚将增加原油供应。布兰特原油盘中一度下挫1.50美元，美国原油挫跌逾1美元，但接近尾盘时两者均缩减跌幅。布兰特原油收报105.82美元，下跌0.90美元。美国原油收报100.44美元，下滑0.70美元。

金属市场：

--黄金在淡静交投中下滑，在上周五就业数据引发空头回补升势后，今日市场缺乏投资兴致。金市投资人原本担心美国就业数据会远超市场预期。1836 GMT，现货金跌0.4%，至每盎司1,297美元。美国6月期金收低5.20美元，报每盎司1,298.30美元。

--伦敦期铜在跌至逾一周低点后反弹，投资人焦急等待全球最大铜消费国-中国政策制定者有关放宽货币政策的迹象。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,675美元，升0.9%，稍早跌至每吨6,585美元，为3月28日以来低点。(完)

(整理 张荻； 审校 王冠中)

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