（修正）《路透早报》--4月10日

图中为纽交所内的交易员，摄于2014年4月8日。 REUTERS/Brendan McDermid

(修正重大数据或新闻中第一条美联储首次升息时间的措辞)

经济数据：

--中国海关发布3月份贸易数据

--日本3月银行放贷

--日本2月机械订单

--澳洲3月就业数据

--法国2月工业生产

--法国3月消费者物价指数

--意大利2月工业生产

--美国3月ICSC连锁店销售

--美国3月进出口价格

--美国一周初请失业金人数

--美国3月联邦预算

--加拿大2月新屋价格

--新西兰3月食品价格指数

重大事件及官员讲话：

--韩国央行利率决议

--英国央行利率决议

--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月11日)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、印度央行总裁拉詹、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加小组讨论会，题为“大衰退后的中央银行”。

--贝塔斯曼基金会举行会议，主题为“失衡的世界：政治太多，点子太少”(至4月10日)。发言嘉宾包括世界银行行长金镛、墨西哥央行总裁卡斯滕斯、荷兰财长迪塞尔布洛姆和白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)等。

--英国央行委员霍尔丹在多伦多新经济思维研究所会议上发表演说。

--日本央行审议委员宫尾龙藏会见冈山当地企业领袖。

以下为欧美市场时段(4月9日下午5:00至4月10日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

美联储官员担心投资者对决策层的利率预期反应过度--会议记录

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。已公布的美联储当前16位决策官员的利率预估，即“点阵图”(dotchart)表明，2016年底时联邦基金利率将达到2.25%，比美联储官员12月时的预期高0.5个百分点。美联储3月18-19日会议结束并公布点阵图结果后公债下跌，因投资者预期加息幅度会略大些。但周三公布的会议记录显示，几位与会者称，点阵图“夸大了预期的转变，”表明美联储收紧政策的意愿没有点阵图所暗示的那样强烈。

会议记录公布后美股上扬，三大股指均收涨逾1%，美元则疲软。利率期货交易显示，交易员将美联储首次加息时间的预期推迟到2015年7月。

美国2月趸售库存增速放慢，第一季经济成长料受冲击

--美国2月趸售库存增速放缓，这增强了库存补充将打压第一季经济成长的观点。商务部周三公布，2月趸售库存较前月增长0.5%，1月为增长0.8%。2月库存增幅符合分析师的预估。库存是国内生产总值(GDP)变化的一个关键成分。这个用于计算GDP的成分指标--不计汽车的趸售库存--在2月增长了0.5%。

希腊将在周四重返债市融资

--两年前频临退出欧元区险境的希腊周四将时隔四年后首次发行主权债，发出了强烈的政治和经济信号其正在走出债务危机。该国财政部声明称，国际银行业者将负责承销一宗五年期欧元债券，销售将在“近期”完毕。消息人士向汤森路透旗下IFR表示，希腊初步将本次标债的收益率定在5-5.25%之间，已经吸引到超过110亿欧元。一位希腊官员表示，“我们的目标是筹资25亿欧元。若票息在低于5.3%，将是非常成功。”

美国敦促德国等欧洲国家认真对待通缩风险

--美国周三敦促德国和其它欧洲国家认真对待欧洲可能陷入薪资物价螺旋式下滑的风险。”通缩风险得到很多人的关切，“美国财长雅各布·卢对CNBC电视台表示，他敦促欧洲依赖出口的国家采取更多措施提振内需。雅各布·卢还表示，中国必须回归实现汇率市场化承诺的道路。

中国商务部长助理：中国有兴趣加入TPP谈判

--中国商务部部长助理王受文表示，很关注TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)谈判进程，也有兴趣加入。他在博鳌论坛上并称，无论是多边还是双边的自贸协定都很重要，各有特点；不能让世贸组织(WTO)死掉，其有助于从环保、脱贫等方面为世界提供福祉。美国前商务部部长芭芭拉则在同一场合回应称，非常欢迎中国加入TPP,不过这需要当前12个缔约国共同通过；不好断言中国离TPP标准差距有多远，但应还没完全准备好。

股市：

--美国股市周三大幅收高，此前美联储发布的会议记录显示联储支撑经济的立场要比原先预期的要强。美股三大股指均收高超过1%，标普500指数10大类股中有八种收高，网络和生物科技股今日涨幅居前。道琼工业指数收高181.04点，或1.11%，至16,437.18点；标准普尔500指数收涨20.22点，或1.09%，至1,872.18点；Nasdaq指数上涨70.914点，或1.72%，至4,183.90点。

--欧洲股市反弹，汽车股领跑，但一些交易商表示，在欧洲业绩期前的谨慎情绪可能限制近期升势。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收高0.4%，报1,338.12点。在昨日跌至逾一周低点后反弹。欧元区绩优股Euro STOXX50指数升0.2%，报3,182.79点。英国富时100指数收高0.68%，报6,635.61点；德国DAX指数升0.16%，报9,506.35点；法国CAC-40指数收高0.4%，报4,442.68点。

汇市：

--美元兑欧元和瑞郎下跌至逾两周低位，因最新的美联储会议记录显示美联储可能不会很快升息。在下午早段的交易中，欧元兑美元高见1.3856美元，此为3月24日来最高水平，最新升0.4%，报1.3848美元。美元兑瑞郎下挫至0.8795瑞郎，为逾两周最低。 美元兑日圆在大部份交易时间上涨，美联储会议记录公布后一度下滑，最新持平。

债市：

--美国中短期公债价格上涨，因美联储公布的3月会议记录部分缓和了联储可能在明年上半年加息的担忧。二级市场中，两年期公债升1/32，收益率报0.371%，较周二尾盘跌3个基点。五年期公债升4/32，收益率报1.636%，跌3个基点。指标10年期公债跌6/32，收益率较周二尾盘升2个基点，报2.704%，30年期长债跌22/32，收益率升4个基点，报3.580%。

--希腊10年期公债收益率跌穿6%，为四年来首见，因投资人准备好吸纳该国违约两年后的首次公债发售。其他欧元区二线国家公债收益率也大多下滑，葡萄牙10年期公债收益率跌2个基点，报3.92%，爱尔兰10年期公债收益率跌2个基点，报2.95%。意大利10年期公债收益率跌2个基点，报3.20%。西班牙10年期公债收益率持稳在3.21%。

油市：

--美国原油期货上涨超过1美元，受助于技术因素和汽油需求意外急增，且俄罗斯和西方的紧张关系支撑布兰特原油价格。美国原油盘中升最多1.21美元，至每桶103.77美元的日内高位，收报每桶103.60美元，上涨1.04美元。布兰特原油收高0.31美元，报每桶107.98美元。

金属市场：

--金价上扬，受助于美元走软，以及美联储公布的最新会议记录缓解了联储将在今年晚些时候结束大规模货币刺激计划后不久升息的忧虑。1837GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,312.26美元。美国COMEX-6月期金收跌3.20美元，报每盎司1,305.90美元，根据路透数据，成交量较30日均值低约35%。

--期镍急升至逾一年高位，因对印尼矿石出口禁令将导致供应短缺的担忧持续；期铜下挫，因忧虑中国经济增长。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍盘中触及2013年3月28日来最高16,718美元，收报每吨16,695美元，上涨1.46美元。不过，期铜收低0.8%，报每吨6,617美元，周二触及一周高位6,710美元。(完)

(整理 张荻；审校 王冠中)

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