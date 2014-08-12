《路透早报》--8月12日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲国民银行(NAB)7月企业现况指数、企业信心指数

--澳洲第二季房价指数

--日本7月企业物价指数

--日本6月工业生产修正值、6月产能利用率

--英国零售业联盟(BRC)7月零售销售

--法国6月经常账收支

--意大利消费者物价指数(CPI)、消费者物价调和指数(HICP)7月终值

--德国8月ZEW经济景气判断指数、现况指数

--美国7月NFIB小企业信心指数

--美国7月联邦预算

重大经济事件及官员讲话：

--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)举行为期两天的年度政策会议，与实业家和分析师等人士进行研讨。

以下为8月11日下午5:00至8月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--伊拉克总理马利基拒绝下台，在巴格达街头部署特种部队

伊拉克总统周一指派阿巴迪(Haidar al-Abadi)担任新总理，以结束现任总理马利基(Jawad al-Maliki)长达八年的统治。但马利基拒绝下台，并在街道上部署了民兵和特种部队，令巴克达出现危险的政治较量。马利基所在的伊斯兰教义党(Islamist Dawa Party)声称，指派阿巴迪担任总理是非法的，马利基的女婿称将在法院起诉，推翻这项任命。美国严厉警告马利基不要“把水搅浑”，利用军队来抓住权力不放。

--俄将向乌克兰派出救助车队，西方警告不要为入侵创造藉口

俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派出一支救助车队，尽管西方警告其不得利用人道主义帮助作为入侵的藉口。乌克兰称俄罗斯在边境集结了4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)认为俄罗斯军事干涉乌克兰东部地区的“可能性很高”。目前乌克兰政府军正在该地区包围亲俄分裂分子。

--苏格兰皇家银行证实考虑求售旗下私人银行国际分支

苏格兰皇家银行证实，随着英国政府期待该行将更多焦点放在国内放贷，苏皇确实在考虑出售旗下私人银行国际分支。一位消息人士称售价最多可能达10亿美元。

此前路透即独家报导，苏皇欲剥离私人银行国际分支，仅保留国内部门。消息人士称，这家英国银行已经收到许多买家对Coutts International的报价。此举意味着苏格兰皇家银行将保留英国私人银行，该私人银行的客户包括英国女皇。

--多数主要发达国家的经济增长势头稳定，德国经济略显乏力--OECD

经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，多数主要发达国家的经济增长势头稳定，尽管德国和日本双双显略显乏力的迹象。OECD还指出印度经济增长前景转变。OECD称，覆盖33个成员国的领先指标6月读数为100.5，高于长期均值100。主要新兴经济体方面，中国的指标持平，印度和俄罗斯的指标都略见前景改善。

--中投与中航联合洽购爱尔兰飞机租赁公司AVOLON--消息

据熟悉情况的消息人士表示，管理着6,530亿美元资产的中国主权财富基金--中国投资有限责任公司正在洽购爱尔兰飞机租赁公司Avolon，包括债务在内企业估值为40-50亿美元。消息人士称，中投公司与中国航空工业集团公司联合求购Avolon。Avolon是一家向航空公司和飞机投资者提供租赁和租赁管理服务的公司。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上升，延续周五涨势，因投资者希望俄罗斯向乌克兰提供人道救援，将缓和两国的紧张关系。道琼工业指数收高16.05点，或0.10%，至16,569.98点。标准普尔500指数上涨5.33点，或0.28%，至1,936.92点；Nasdaq指数收升30.43点，或0.70%，至4,401.33点。

--欧洲股市从过去两周的跌势中反弹，德国股市DAX指数表现出色，因投资者总结认为俄罗斯不会很快对乌克兰出兵。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨1.3%，报1,323.12点，该指数在过去两周大跌约7%。欧元区绩优股指数升1.4%，报3,047.56点。德国股市DAX指数升1.9%，报9,180.74点。法股CAC指数收高1.2%，收报4,197.70点，英国富时100指数收高1%，收报6,632.82点。

汇市:

--欧元兑美元下滑，回吐上周五升幅，因投资人担心欧洲央行将进一步放宽货币政策，且忧虑俄罗斯和乌克兰的冲突可能冲击欧元区最大经济体德国经济。纽约尾盘，欧元兑美元跌0.2%，报1.3383美元，欧元兑日圆持平至小跌，报136.75日圆。美元指数升0.1%，报81.459，美元兑日圆升0.2%，报102.18日圆。

债市:

--美国公债收益率变动不大，在近期低点附近徘徊，因交易商仍担心中东和乌克兰局势，抓住避险公债仓位不放。指标10年期公债收益率尾盘报2.420%，升0.5个基点，缩减稍早2.5个基点的升幅。上周五，该收益率一度跌至2.349%，为去年6月来最低水准。

--德国公债收益率弹离纪录低位；俄罗斯周五晚间称在乌克兰边境进行的军事演习结束，以色列和巴勒斯坦也同意再度停火。但投资人撤出顶级评等资产的活动温和，因不确定性仍高，投资人认为中东和乌克兰有战火重燃的风险。德债期货跌14个跳动点至149.34，德国10年期公债收益率上涨1个基点至1.06%。上周五该收益率创纪录低位1.024%。西班牙及意大利10年期公债收益率下跌3-4个基点，分别至2.55%及2.79%。

油市:

--美国原油期货微幅上涨，因预期上周美国原油库存将进一步减少，而布兰特原油期货下滑，但多个地缘政治风险犹在。美国原油上升0.43美元，收报每桶98.08美元。布兰特原油下滑0.34美元，收报每桶104.68美元。

金属市场:

--金价几无变动，因全球股市上涨，且乌克兰和中东的紧张局势明显缓和，促使黄金投资者对金价升至1,300美元以上后获利了结。在1823 GMT，现货金跌0.44美元，报每盎司1,308.90美元，从周五触及的三周高位1,322.60美元回落。美国COMEX-12月期金跌0.50美元，报每盎司1,310.50美元。现货银涨0.7%，报每盎司20.05美元。现货铂金跌0.5%，报每盎司1,464.56美元。现货钯金涨1.7%，报873美元。

--伦敦期铜持稳，因俄罗斯宣布军演结束后，围绕乌克兰的紧张情势缓解，对于风险的偏好升温，而关于中国经济前景和金属需求的乐观情绪也抵消了对铜供应不断增加的预期。三个月期铜收报6,995美元，持平于上周五收盘水准，上周期铜连跌第二周，下滑1.1%。(完)

(整理 李婷仪 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。