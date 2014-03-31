《路透早报》--3月31日

经济数据：

--日本2月工业生产(周日2350)

--澳洲2月民间信贷

--德国2月实质零售销售

--法国第四季国内生产总值(GDP)修正值

--瑞士3月KOF领先指标

--英国2月消费者信贷

--欧元区3月通胀率

--意大利3月消费者物价指数(CPI)

--加拿大1月GDP

--美国3月芝加哥采购经理人指数

--韩国3月CPI

重大事件及官员讲话：

--英国央行总裁卡尼将出席金融稳定委员会全体会议。

以下为欧美市场时段(3月28日下午5:00至3月31日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美国消费者支出增长但信心下滑，通胀仍疲弱

美国消费者支出2月增长0.3%，1月下修至上升0.2%，因个人所得连续第二个月上升，在遭遇异常寒冷的严冬打击后，这让人寄望美国经济在站稳脚跟。但另一份报告显示，汤森路透/密西根大学3月消费者信心指数终值由2月的81.6降至80.0。分析师称，他们预计随着春季天气变暖，家庭信心将上升。

美国金融市场几乎没有受到上述数据的影响，因为投资者消化中国国务院总理李克强的讲话。

其他数据包括：

* 表格：美国2月工业生产修正后仍为增长0.6%，产能利用率下修为78.4%

--美国务卿与俄外长商谈缓和乌克兰危机的各种提议

美国国务卿克里周日晚间表示，他与俄罗斯外长拉夫罗夫在巴黎进行了四个小时的会谈，讨论缓和乌克兰危机的各种建议。克里在记者会上称，美国方面清楚表明，仍认为俄罗斯在克里米亚的行动“非法”。

--穆迪将俄公债置于降评观察名单，因忧其经济前景

穆迪将俄罗斯“Baa1”的公债评等置于降评观察名单，因与乌克兰的冲突影响俄罗斯经济前景。穆迪称，乌克兰危机可能严重损及投资者信心，并进一步削弱俄罗斯中期成长前景。另一促使穆迪做出这一决定的原因是，穆迪担心俄罗斯“越来越容易受到政治和金融事件风险的冲击，主要是受敌对状态升级的风险推动”。

--FED官员乔治支持缩减购债，称超低利率过久有风险

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治警告道，维持超低利率过久有风险，她表示希望在制定升息路径前先考量联储缩减购债的实施情况。乔治对记者表示，由于美联储购债措施还持续到今年第四季，现在就设定升息时间表为时还过早。

--德国通胀数据疲弱，欧洲央行需慧眼辨识通缩压力

德国3月消费者物价调和指数(HICP)显示，年通胀下滑至0.9%，路透对经济学家的调查预估为持稳在1.0%。该指标意外回落，加大了欧洲央行面临的防止欧元区滑向通缩的压力。

但分析师称4月通胀可能反弹，还不是恐慌的时候。欧洲央行认为，到目前为止欧元区的通缩风险有限，但已开始更密切地关注欧元汇率及其对物价走向的影响。

--企业业绩

*按市值计中国第二大银行--中国建设银行公布，去年净利同比增长11.12%，优于此前市场预期。建行年报显示，去年实现净利润2,146.57亿元人民币，前年净利则为1,931.79亿元。汤森路透I/B/E/S综合多名分析师对其去年度净利预测为2,138.6亿元。

*以资产计中国第五大银行--中国交通银行公布，2013年实现净利润622.95亿元人民币，同比增幅6.73%。按中国财务报告准则口径，去年该行实现每股收益0.84元，公司分配预案为每10股拟派现金红利2.6元。:

股市:

--美国股市周五收升，但脱离日内高位，因生物科技股尾盘被抛售拖低整体市场。道琼工业指数收高58.83点，或0.36%，至16,323.06点；标准普尔500指数收升8.58点，或0.46%，至1,857.62点；Nasdaq指数上涨4.526点，或0.11%，至4,155.759点。本周，道指小升0.1%，但标普500指数下跌0.5%，Nasdaq指数大跌2.8%，为2012年10月来最大周度跌幅。

--欧洲股市上扬，意大利指标股指触及近三年高位，因对欧洲央行下周可能放宽政策，支撑欧元区脆弱经济复苏的预期升温。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收升0.8%，报1,332.29点。意大利FTSEMIB指数升1.5%，触及2011年5月来最高水准。英国富时100指数收高0.41%，报6,615.58点；德国DAX指数上涨1.44%，报9,587.19点；法国CAC-40指数收高0.74%，报4,411.26点。

汇市:

--美元兑欧元小跌，但兑日圆上涨，因在中国官员暗示政府可能进一步实施刺激措施后，投资人风险意愿增强。欧元兑美元纽约尾盘升0.07%，从稍早触及的三周低点反弹，报1.375美元，欧元兑日圆升0.71%，报141.32日圆。美元兑日圆尾盘升0.61%，报102.79日圆，稍早触及约两周高位102.98日圆。美元指数尾盘升0.1%，报80.195。

债市:

--美国公债收益率上涨，跟随股市升势，中期公债收益率接近两个月高位，因许多分析师和交易商预计中期公债将继续跑输较长期公债。五年期公债收益率尾盘报1.74%，低于周一触及的两个月高位1.77%，叶伦讲话前报约1.54%。30年期长债收益率报3.54%，周四一度跌至3.49%的7月来最低。

--二线欧元区国家公债收益率跌至多年新低，因西班牙和德国通胀数据迟滞，令对欧洲央行将进一步放宽政策的预期增强。意大利10年期公债收益率跌至八年半最低的3.261%，之后反弹至3.32%。西班牙10年期公债收益率也跌至八年低位3.2%。路透数据显示，爱尔兰公债收益率跌至纪录低位2.974%。

油市:

--布兰特原油连涨第四日，为2月来首周上升，因为美国经济数据良好，且忧虑一旦西方对俄罗斯能源行业实施制裁，将可能扰乱全球供应。布兰特原油升0.24美元，收报每桶108.07美元。美国原油上升0.39美元，收报每桶101.67美元。本周美国原油上升2.1%。布兰特原油本周上涨约1.1%，之前四周连跌。

金属市场:

--金价在触及1,300美元之下的六周低位后反弹收涨，因美国经济前景改善推高美元，并提振风险意愿。现货金稍早跌至2月12日以来最低1,285.34美元，后反弹，1840GMT，上扬0.3%，报每盎司1,294.16美元。金价本周下跌3%。美国COMEX-4月期金收跌0.90美元，或0.07%，报每盎司1,293.80美元。现货银上涨0.5%，报每盎司19.77美元。现货铂金上扬0.86%，报每盎司1,403.75美元。现货钯金急升2.5%，报每盎司771.75美元。

--期铝攀升，此前美国铝业在市场供应过剩的情况下进一步缩减产能，期铜触及两周半来最高，因对中国可能刺激经济的臆测升温。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收涨1.15%，报每吨1,758美元。期铜收升1.52%，报6,660美元，此为3月11日来最高，本周上涨2.8%，为六个月来最大周度升幅。(完)

(整理 利棣儿/孙茉莉; 审校 母红/戴素萍)

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