《路透早报》--6月16日

2014年6月14日在巴西拍到的图片。 REUTERS/Eric Gaillard

[今日看点]

经济数据：

--欧元区5月通胀率终值

--美国6月纽约联邦储备银行制造业指数

--美国4月整体资本净流动

--美国5月工业生产

--美国6月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

重大事件及官员讲话：

--国际货币基金组织(IMF)发布美国经济年度评估，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行新闻发布会，讨论该报告。

--欧盟执委会将公布2014年版本的税收趋势报告。

以下为6月13日下午5:00至6月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月生产者物价回落，但预计通胀压力仍将逐步攀升

5月美国生产者物价在连续两个月强劲上涨后回落，但跌幅不足以改变通胀压力正在稳步攀升的观点。

美国劳工部周五公布，美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%，4月为增长0.6%，为一年半最大月度涨幅。

另一份报告显示，6月初消费者信心小幅下滑。汤森路透/密歇根大学6月消费者信心指数初值为81.2，5月终值为81.9。

--伊拉克逊尼派叛军经过激战，攻占西北部城市塔尔阿法尔

伊拉克逊尼派叛乱武装经过激战，周日攻占了伊拉克西北部以土库曼族居民为主的塔尔阿法尔(Tal Afar)市，加强了对北部地区的控制。塔尔阿法尔在摩苏尔以西，相距只有很短的车程。ISIL武装分子上周在战斗开始就攻占了摩苏尔。战争已经让伊拉克陷入了美国撤军以来最严重的危机。

--标准普尔将英国AAA债信评级展望由负面上调为稳定

评级机构标准普尔将英国AAA债信评级展望由负面上调为稳定，但指出，若英国决定离开欧盟，其评级可能受到影响。

标准普尔表示，英国在整顿公共财政方面有不错的进展。标准普尔称，上修英国评级展望，意味着英国未来两年内丧失AAA评级的可能性降至三分之一以下。惠誉周五稍早确认了英国的AA+评级，较最高评级低一个级距。

--OECD预期美国经济未来几个月将加速复苏

经济合作暨发展组织(OECD)表示，美国经济复苏应会在未来几个月加速，因能源荣景、失业率稳步下滑和投资回温，将经济成长步伐推至10年来高点。

OECD在最新的美国经济评估中称，美国今年国内生产总值(GDP)应会扩增2.5%，略低于该组织上月公布的预估。

--本田将因Takata安全气囊瑕疵召回逾100万辆汽车--消息

据知情消息人士透露，本田汽车预计将召回安全气囊可能存在瑕疵的汽车，这使得波及数家公司的安全气囊问题召回数量将再增加逾100万辆。

这次召回涉及的是Takata供应的、存在瑕疵的安全气囊气体发生器，本周早前丰田也进行了类似的召回。据这位要求匿名的消息人士称，本田应该会在6月底宣布召回行动。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市微幅上涨，受科技产业的利好消息提振，但三大股指本周下跌，因伊拉克局势动荡令投资人不安。道琼工业指数收升41.55点，或0.25%，至16,775.74点；标准普尔500指数收高6.05点，或0.31%，至1,936.16点；Nasdaq指数收涨13.02点，或0.3%，至4,310.65点。本周，道指跌0.9%，标准普尔500指数下跌0.7%，Nasdaq指数下滑0.25%。

--欧洲股市主要股指收低，英国股市下滑，因英国央行可能提前升息，而伊拉克战乱推高油价，拖累休旅股领跌。英国富时100指数收低0.95%，报6,777.85点，地产股领跌，此前英国央行总裁卡尼表示，可能较市场预期更早升息，并会考虑控制抵押贷款放贷。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.16%，收报1,389.83点，盘中跌至6月初来最低的1,381.35点。德国DAX指数收跌0.26%，报9,912.87点。法股CAC-40指数下滑0.24%，报4,543.28点。

汇市:

--美元兑一篮子货币小涨，因伊拉克乱局引发对美元的避险买盘，另外，美国公债收益率小幅攀升也支撑美元涨势。美元指数尾盘上扬0.04%，报80.606。欧元兑美元尾盘跌0.08%，报1.354美元。

交易商重新考虑日本央行推出更多刺激举措的可能性，令美元兑日圆走强，尾盘上升0.27%，报101.985日圆。

债市:

--美国公债价格下滑，交投清淡，受英债大跌拖累，此前英国央行总裁卡尼表示可能较预期更早升息，且市场预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能也较之前预期更早升息。纽约尾盘，美国10年期公债跌5/32，收益率报2.604%。美国30年期公债跌3/32，收益率报3.414%。

五年期和七年期公债跌幅较大，五年期公债跌6/32，收益率由1.689%升至1.694%。七年期公债跌6/32，收益率由2.202%升至2.204%。因它们对美联储政策调整更为敏感。

--德债在周五开盘下跌后反弹，因投资者摆脱英国央行料将很快升息可能会对欧元区公债带来影响的担忧。德债期货开盘下跌最多43个跳动点，之前英国央行总裁卡尼暗示英国升息的时间可能早于市场预期。但在周五欧洲尾盘，德债上涨至145.55，日内攀升30个跳动点。

油市:

--原油价格上升至九个月新高，因对伊拉克动乱可能干扰该国石油出口的忧虑持续。布兰特原油期货上涨0.39美元，收报113.41美元，此为9月9日来最高。美国原油收升0.38美元，收报每桶106.91美元，为9月18日来最高。两份合约价差收报6.50美元。

金属市场:

--钯金跌至一个月低位，延续上日录得约一年最大单日跌幅的颓势，投资者正等待南非历史上持续时间最长的矿业罢工即将结束的明确信号。1911 GMT，现货钯金下跌1.2%，报每盎司812美元，之前触及5月16日来最低水平。本周，现货钯金下跌约3.5%，为1月以来最大跌幅。

现货铂金下滑0.4%，至每盎司1,428.50美元。黄金微幅上升，不过升幅受限，因市场预期伊拉克的安全状况将很快改善。现货金涨0.2%，报每盎司1,275.39美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金收高0.10美元，报每盎司1,274.10美元。现货银升0.7%，报每盎司19.63美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜反弹，但期铜本周仍连跌第三周，因担心需求及中国对金属融资的调查。LME三个月期铜收高0.53%，报每吨6,655美元，本周跌0.4%。今年迄今期铜跌近10%。(完)

(整理 利棣儿/孙茉莉; 审校 母红/戴素萍)

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