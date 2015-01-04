《路透早报》--1月5日

在柏林拍到的欧元现钞。 REUTERS/Tobias Schwarz

[今日看点]

经济数据：

--韩国12月外汇储备

--台湾12月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)

--日本12月制造业PMI

--瑞士12月制造业PMI

--英国12月Markit/CIPS建筑业PMI

--欧元区1月Sentix投资者信心指数

--德国12月消费者物价指数(CPI)

--美国12月ISM纽约企业活动指数、美国国内汽车销售

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--旧金山联储银行总裁威廉姆斯将出席关于住房、失业和货币政策的小组讨论(1300)

以下为1月2日下午5:00至1月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月制造业以六个月来最慢速度扩张，受到全球经济疲态影响

美国制造业12月的扩张步伐为六个月来最慢，表明全球经济疲态在影响美国经济。供应管理协会(ISM)称，12月全国制造业活动指数降至55.5，低于11月的58.7；但指数仍远高于两年平均水准。这意味着减速不太可能损及美国经济整体增强势头。

数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数上涨，美股亦上升。

另一份报告显示，美国11月建筑支出意外下滑，受累于政府支出下降，及企业在房地产以外领域的支出减少。商务部公布，11月建筑支出下滑0.3%，为6月来首次下降，降至年率为9,750亿美元。

--欧元区2014年制造业疲弱收尾，12月PMI产出分项创2013年6月来最低

调查显示，欧元区制造业活动在12月以低迷不振的状态结束了2014年，产出、新订单和就业分项指数俱都增长乏力，这加大了要求欧洲央行采取行动支撑经济的压力。欧元区12月Markit制造业采购经理人指数为50.6，低于初值的50.8，但高于11月的17个月低点50.1。

* 德国12月Markit制造业PMI终值升至51.2，与初值相同，新订单上升协助德国制造业在12月重返成长，升高德国经济温和复苏的希望。11月Markit制造业PMI为49.5，为2013年年中以来最低，且低于荣枯分界线50。

* Markit的调查显示，法国12月制造业PMI终值跌至47.5，低于11月的48.4。12月制造业PMI终值创四个月来最快萎缩速度，显示民间部门拖累2014年第四季经济成长表现。

* 调查显示，英国制造业12月扩张速度远低于预期，暗示在2014年第四季对经济复苏的贡献更加式微。英国12月Markit/CIPS制造业PMI由上月的53.3跌至52.5，创三个月低位，亦逊于路透调查预估的升至53.7。

* 英国央行公布，英国11月消费者信贷增加12.52亿英镑，创2008年2月以来最高，预估为增加10亿英镑。英国11月抵押贷款批准件数为59,029件，预估为58,500件。

--美国克利夫兰联储总裁预计，美联储将在2015年上半年升息--媒体

美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，鉴于经济“根基非常坚实”，她预计美联储将在2015年上半年升息，这比一些人预期的升息时间要早。

“美联储正在让公众和市场做好准备，”梅斯特在Fox Business Network电视频道上表示，“我相信通胀率将逐步回到我们的目标水准，因此可以想像利率将在2015年上半年调高。”

梅斯特表示，货币政策收紧将取决于经济数据，以及通胀和失业率与目标水准的接近程度。她2015年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

--美国决定货币政策时谨慎判断比遵循预设规则重要--柯薛拉柯塔

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周日表示，在作出货币政策决策时最好通过谨慎判断，而非遵循预先设定的规则。

在共和党议员和一些美联储官员敦促联储设定政策路径规则之际，针对美联储如何决定货币政策这个有争议的问题，柯薛拉柯塔发表了上述看法。“在美国，谨慎判断比任何规则都重要”他指出。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五在稍早上涨后基本收平，因在新一年第一个交易日公布的经济数据逊于预期，投资者未能找到理由买入。道琼工业指数收高9.92点，或0.06%，至17,832.99点；标准普尔500指数跌0.70点，或0.03%，至2,058.20点；Nasdaq指数跌9.24点，或0.2%，至4,726.81点。本周，道指下跌1.2%，标普500指数下滑1.5%，NASDAQ指数滑落1.7%。

--疲弱经济数据为欧洲股市2015年第一个交易日构成压力，但由于市场益发预期欧洲央行将出台新措施来振兴欧元区经济，股市跌幅从而得以减轻。

周五公布的欧元区制造业数据下滑，欧洲需要刺激措施的必要性可见一斑。数据也显示法国制造业萎缩、德国制造业活动疲弱。受此数据影响，法国CAC股指跌0.48%，报4,252.29点。德国股市DAX指数跌0.42%，报9,764.73点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%至1,363.16点；英国富时100指数下跌0.3%，报6,547.80点。

汇市:

--美元兑欧元升至四年半最高，兑瑞郎在逾四年来首次触及平价水准，之前欧洲央行总裁的讲话，引发了对于该行将在本月晚些时候采取更大胆举措的预期。欧元兑美元一度跌至1.2005美元，为2010年6月来最低，尾盘跌0.78%，报1.2007美元。欧元区公布的制造业数据令人失望也令欧元承压。美元兑瑞郎升0.7%，报1瑞郎。

美元指数触及近九年高位91.087，尾盘也在该水准附近。美元兑日圆升0.48%，报120.36日圆，盘中触及逾一周高位120.74日圆。英镑兑美元触及17个月低点1.5332美元，此前数据显示12月英国制造业扩张幅度不及预期。

债市:

--美国公债价格上涨，此前美国公布的数据显示12月制造业成长放缓程度较预期严重，且油价触及2009年后以来最低。指标10年期公债收益率低见2.10%，为12月17日来最低。30年期公债收益率低见2.68%，为12月16日来最低。

--欧元区公债收益率全线下跌至纪录新低，因预期欧洲央行为抗击通缩，将在新的一年推出新的经济刺激举措。德国、法国、意大利、西班牙、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、比利时和芬兰公债收益率均触及纪录低位。

德国五年期公债收益率跌至负的收益率，10年期德国公债收益率下跌至0.50%以下，为历来首次。10年期西班牙/德国公债收益率差下跌至100个基点以下，为2010年来首见。

10年期意大利公债和10年期西班牙公债收益率均下跌大约10个基点，分别报1.77%和1.52%。10年期葡萄牙公债收益率下滑23个基点，报2.47%。希腊公债收益率下滑41个基点，报9.23%。德债收益率下跌5个基点，报0.49%。

油市:

--全球指标布兰特原油收低近1美元，盘中交投震荡，尽管预期新的投资将在新的一年入市，但油价午盘的强劲涨势消散。布兰特原油下挫0.91美元，报每桶56.42美元，盘中稍早触及2009年后的低位55.48美元。近月2月美国原油下跌0.58美元，结算价报每桶52.69美元。

金属市场:

--金价从一个月低点反弹，美国制造业数据逊于预期抵销了美元上涨的影响，但黄金本周料将下跌0.9%，连续第三周下滑。现货金盘中一度因美元上涨而跌至12月1日以来最低的每盎司1,168.25美元，但到1733GMT时，金价反弹至1,183.76美元，上升0.2%。美国2月期金上涨0.2%，结算报每盎司1,186.20美元。

白银上涨0.13%至每盎司15.66美元。铂金跌0.7%至每盎司1,194.10美元。钯金上涨0.54%，报每盎司792.72美元。

--期铜价格下滑至四年半低位，受累于美元走强和中国经济增长不断放慢的迹象。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,255美元，之前触及2010年6月来最低的6,218美元。(完)

(整理/审校 利棣儿/李军/李婷仪/龚芳/杜明霞)

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