《路透早报》--1月5日

（更正）综述：台湾比香港更爱人民币？（5月5日）
路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？
[今日看点]
经济数据：
--韩国12月外汇储备
--台湾12月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)
--日本12月制造业PMI
--瑞士12月制造业PMI
--英国12月Markit/CIPS建筑业PMI
--欧元区1月Sentix投资者信心指数
--德国12月消费者物价指数(CPI)
--美国12月ISM纽约企业活动指数、美国国内汽车销售
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--旧金山联储银行总裁威廉姆斯将出席关于住房、失业和货币政策的小组讨论(1300)
以下为1月2日下午5:00至1月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美国12月制造业以六个月来最慢速度扩张，受到全球经济疲态影响
美国制造业12月的扩张步伐为六个月来最慢，表明全球经济疲态在影响美国经济。供应管理协会(ISM)称，12月全国制造业活动指数降至55.5，低于11月的58.7；但指数仍远高于两年平均水准。这意味着减速不太可能损及美国经济整体增强势头。
数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数上涨，美股亦上升。
另一份报告显示，美国11月建筑支出意外下滑，受累于政府支出下降，及企业在房地产以外领域的支出减少。商务部公布，11月建筑支出下滑0.3%，为6月来首次下降，降至年率为9,750亿美元。
--欧元区2014年制造业疲弱收尾，12月PMI产出分项创2013年6月来最低
调查显示，欧元区制造业活动在12月以低迷不振的状态结束了2014年，产出、新订单和就业分项指数俱都增长乏力，这加大了要求欧洲央行采取行动支撑经济的压力。欧元区12月Markit制造业采购经理人指数为50.6，低于初值的50.8，但高于11月的17个月低点50.1。
* 德国12月Markit制造业PMI终值升至51.2，与初值相同，新订单上升协助德国制造业在12月重返成长，升高德国经济温和复苏的希望。11月Markit制造业PMI为49.5，为2013年年中以来最低，且低于荣枯分界线50。
* Markit的调查显示，法国12月制造业PMI终值跌至47.5，低于11月的48.4。12月制造业PMI终值创四个月来最快萎缩速度，显示民间部门拖累2014年第四季经济成长表现。
* 调查显示，英国制造业12月扩张速度远低于预期，暗示在2014年第四季对经济复苏的贡献更加式微。英国12月Markit/CIPS制造业PMI由上月的53.3跌至52.5，创三个月低位，亦逊于路透调查预估的升至53.7。
* 英国央行公布，英国11月消费者信贷增加12.52亿英镑，创2008年2月以来最高，预估为增加10亿英镑。英国11月抵押贷款批准件数为59,029件，预估为58,500件。
--美国克利夫兰联储总裁预计，美联储将在2015年上半年升息--媒体
美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，鉴于经济“根基非常坚实”，她预计美联储将在2015年上半年升息，这比一些人预期的升息时间要早。
“美联储正在让公众和市场做好准备，”梅斯特在Fox Business Network电视频道上表示，“我相信通胀率将逐步回到我们的目标水准，因此可以想像利率将在2015年上半年调高。”
梅斯特表示，货币政策收紧将取决于经济数据，以及通胀和失业率与目标水准的接近程度。她2015年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。
--美国决定货币政策时谨慎判断比遵循预设规则重要--柯薛拉柯塔
美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周日表示，在作出货币政策决策时最好通过谨慎判断，而非遵循预先设定的规则。
在共和党议员和一些美联储官员敦促联储设定政策路径规则之际，针对美联储如何决定货币政策这个有争议的问题，柯薛拉柯塔发表了上述看法。“在美国，谨慎判断比任何规则都重要”他指出。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周五在稍早上涨后基本收平，因在新一年第一个交易日公布的经济数据逊于预期，投资者未能找到理由买入。道琼工业指数收高9.92点，或0.06%，至17,832.99点；标准普尔500指数跌0.70点，或0.03%，至2,058.20点；Nasdaq指数跌9.24点，或0.2%，至4,726.81点。本周，道指下跌1.2%，标普500指数下滑1.5%，NASDAQ指数滑落1.7%。
--疲弱经济数据为欧洲股市2015年第一个交易日构成压力，但由于市场益发预期欧洲央行将出台新措施来振兴欧元区经济，股市跌幅从而得以减轻。
周五公布的欧元区制造业数据下滑，欧洲需要刺激措施的必要性可见一斑。数据也显示法国制造业萎缩、德国制造业活动疲弱。受此数据影响，法国CAC股指跌0.48%，报4,252.29点。德国股市DAX指数跌0.42%，报9,764.73点。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%至1,363.16点；英国富时100指数下跌0.3%，报6,547.80点。
汇市:
--美元兑欧元升至四年半最高，兑瑞郎在逾四年来首次触及平价水准，之前欧洲央行总裁的讲话，引发了对于该行将在本月晚些时候采取更大胆举措的预期。欧元兑美元一度跌至1.2005美元，为2010年6月来最低，尾盘跌0.78%，报1.2007美元。欧元区公布的制造业数据令人失望也令欧元承压。美元兑瑞郎升0.7%，报1瑞郎。
美元指数触及近九年高位91.087，尾盘也在该水准附近。美元兑日圆升0.48%，报120.36日圆，盘中触及逾一周高位120.74日圆。英镑兑美元触及17个月低点1.5332美元，此前数据显示12月英国制造业扩张幅度不及预期。
债市:
--美国公债价格上涨，此前美国公布的数据显示12月制造业成长放缓程度较预期严重，且油价触及2009年后以来最低。指标10年期公债收益率低见2.10%，为12月17日来最低。30年期公债收益率低见2.68%，为12月16日来最低。
--欧元区公债收益率全线下跌至纪录新低，因预期欧洲央行为抗击通缩，将在新的一年推出新的经济刺激举措。德国、法国、意大利、西班牙、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、比利时和芬兰公债收益率均触及纪录低位。
德国五年期公债收益率跌至负的收益率，10年期德国公债收益率下跌至0.50%以下，为历来首次。10年期西班牙/德国公债收益率差下跌至100个基点以下，为2010年来首见。
10年期意大利公债和10年期西班牙公债收益率均下跌大约10个基点，分别报1.77%和1.52%。10年期葡萄牙公债收益率下滑23个基点，报2.47%。希腊公债收益率下滑41个基点，报9.23%。德债收益率下跌5个基点，报0.49%。
油市:
--全球指标布兰特原油收低近1美元，盘中交投震荡，尽管预期新的投资将在新的一年入市，但油价午盘的强劲涨势消散。布兰特原油下挫0.91美元，报每桶56.42美元，盘中稍早触及2009年后的低位55.48美元。近月2月美国原油下跌0.58美元，结算价报每桶52.69美元。
金属市场:
--金价从一个月低点反弹，美国制造业数据逊于预期抵销了美元上涨的影响，但黄金本周料将下跌0.9%，连续第三周下滑。现货金盘中一度因美元上涨而跌至12月1日以来最低的每盎司1,168.25美元，但到1733GMT时，金价反弹至1,183.76美元，上升0.2%。美国2月期金上涨0.2%，结算报每盎司1,186.20美元。
白银上涨0.13%至每盎司15.66美元。铂金跌0.7%至每盎司1,194.10美元。钯金上涨0.54%，报每盎司792.72美元。
--期铜价格下滑至四年半低位，受累于美元走强和中国经济增长不断放慢的迹象。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,255美元，之前触及2010年6月来最低的6,218美元。(完)
(整理/审校 利棣儿/李军/李婷仪/龚芳/杜明霞)
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路透北京5月5日 - 伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？
沙特能源部长法力赫周一表示，在持续多年的供应过剩之后，油市正在重新恢复平衡，不过他仍预期石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将延长至2017年底。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国承诺在今年上半年减产180万桶/日，以支撑油市。不过目前仍居高不下的供应量已打压原油价格再次跌破每桶50美元。这施压OPEC延长减产协议至2017年底。
路透纽约5月8日 - 能源业每周都会仔细分析美国原油库存数据，寻找石油输出国组织(OPEC)减产正在消除全球原油供应过剩的证据。但美国日益增长的国内产量，意味着这个全球最大石油消费国可能将是最后一个对减产有所感觉的地方。