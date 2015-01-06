《路透早报》--1月6日

2015年1月5日在法兰克福证交所拍到的图片。 REUTERS/Remote/Stringer

[今日看点]

经济数据：

--汇丰中国12月服务业采购经理人指数(PMI)

--汇丰香港12月PMI

--台湾12月消费者物价指数(CPI)、12月底外汇存底

--澳洲11月商品/服务贸易收支

--法国12月消费者信心指数

--意大利、法国、德国、欧元区、英国12月服务业PMI

--加拿大11月生产者物价指数(PPI)

--美国12月Markit服务业PMI

--美国11月工厂订单及耐久财订单、12月供应管理协会(ISM)非制造业PMI、1月IBD经济乐观指数

重大经济事件及官员讲话：暂无

以下为1月5日下午5:00至1月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国12月通胀率触及五年低点，提升对欧洲央行量化宽松的预期

德国12月通胀率降至逾五年最低水准，加大了欧洲央行总裁德拉吉本月稍后公布非传统举措、以避免欧元区陷入通缩循环的压力。

周一公布初步数据显示，12月消费者调和物价指数(HICP)较上年仅上升0.1%，11月为上升0.5%；消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%，亦低于11月的0.6%升幅。这两项数据均低于路透调查分析师的预期，且为2009年10月以来最低。能源价格下降拉低了通胀。

通胀放缓强化了外界预期，即欧洲央行将在本月稍晚的会议上决定购买欧元区政府公债，以推动通胀回归略低于2%的目标水准。

--油价下跌提振美国12月汽车销量，但2015年车市成长料放缓

美国汽车制造商周一公布强劲的12月销售数字，受汽油价格下跌提振；但行业高管与分析师警示称，自经济衰退后历经五年的快速反弹，2015年车市成长料将放缓。

美国最大汽车生产商--通用汽车销量增长19%，达到274,483辆，轻松超越分析师预估，这也是通用汽车七年来最佳的12月销售数字。福特汽车12月销量为220,671辆，仅上升1.2%，表现逊于预估。

--美国旧金山联储总裁称首次升息后，上调步伐应渐进

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，首次上调利率后，升息步伐应该是渐近的，以保持灵活性和帮助仍可能需要刺激的美国经济。

他表示，升息步伐平缓是由于以下这个事实，即“美国经济尽管好转很多，但仍需要宽松货币政策以使经济增长高于趋势水准，未来几年我们需要增长高于趋势。”

--摩根士丹利解雇一名涉嫌盗取客户资料的财务顾问

摩根士丹利周一表示，已解雇一名涉嫌窃取客户信息的财务顾问，该雇员可能盗取约35万个财富管理客户的资料，还将其中部分资料发布在网上。摩根士丹利在声明中称，目前没有发现客户因此有财务损失。

据知情人士透露，被解聘的这名雇员名为Galen Marsh，现年30岁，在摩根士丹利纽约分部从事财务顾问工作。Marsh似乎想要出售这些资料，被窃资料占到公司350万客户的10%左右。据这名消息人士透露，摩根士丹利发现出现在网上的部分信息后，已迅速采取行动加以删除。

--摩根大通了结美国一项汇率操纵诉讼，或将支付约1亿美元

美国最大的银行--摩根大通成为首家了结美国反垄断诉讼的银行；共有12家银行因涉嫌操纵外汇市场而被投资者起诉。

一位熟悉情况的人士称，摩根大通将为此支付约1亿美元。该行律师及投资者在周一递交给美国曼哈顿地区法院的一封信函中表示，双方已达成和解。

全球监管当局已发起刑事与民事调查，希望厘清银行业者是否操纵汇率，以牺牲客户和投资者利益为代价提高自身的获利。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一大幅下跌，创将近三个月来最大单日跌幅，能源股领跌，因油价暴跌让全球经济疑虑变得更加扑朔迷离。

标准普尔500指数收低1.8%，为10月9日来最大单日跌幅，且为2013年12月来首次连续第四个交易日收跌。 该指数盘中最多下跌1.99%，道琼工业指数跌幅也一度达2%。

道琼工业指数收低331.34点，或1.86%，至17,501.65点；标准普尔500指数下跌37.62点，或1.83%，至2,020.58点；Nasdaq指数收跌74.238点，或1.57%，至4,652.574点。

--欧洲股市在震荡交投中大幅走低，对希腊是否退出欧元区的担忧，以及油价和铜价急跌，使金融和商品类股受创最重。欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数重挫3.7%，录得2011年底以来最大单日跌幅。希腊ATG 指数急跌5.6%。

对希腊政局的不安重创欧洲各国股市。意大利FTSE MIB指数和西班牙IBEX指数分别重挫4.9%和3.5%。英国富时100指数收跌2.0%，报6,417.16点；德国DAX指数重挫2.99%，收报9,473.16点；法国CAC 40指数大跌3.31%，收报4,111.36点。

汇市:

--欧元下跌至约九年低位，因对左翼激进联盟党将在希腊议会选举中胜出的预期增强，若该政党得胜，将会目标取消希腊的节支举措和大幅减计希腊的债务。

美元指数触及九年高位91.775，之后回软至91.342，当日仍升0.30%。欧元兑美元在电子交易平台(EBS)亚洲盘初低见1.18605美元，纽约尾盘回稳至1.19445美元，跌0.48%。

欧元兑日圆触及两个月低点142.27日圆，之后反弹至约142.81日圆，当日大跌1.25%。美元兑日圆跌0.73%，报119.60日圆。

债市:

--美国公债价格大涨，30年期公债劲升领跑，收益率降至两年半低点，因对全球经济成长及希腊可能退出欧元区的担忧加重。

30年期公债收益率尾盘报2.5922%，为2012年8月来最低，价格猛涨2-6/32，成交也放量。指标10年期公债价格攀升27/32，收益率报2.0285%。

--希腊公债收益率上涨，因有迹象显示欧元区最有影响力的经济体--德国对1月25日希腊大选后的下一届政府将采取强硬立场，投资人反应紧张。希腊10年期公债收益率升21个基点，报9.46%，三年期公债收益率升12个基点，报13.32%。

10年期德债收益率触及纪录低点0.492%，其他欧元区公债收益率升3-6个基点，上周五大跌10-25个基点。

油市:

--全球原油市场被抛售的情况在新的一年未见放缓迹象，油价周一下跌最多6%，至2009年春季来最低位，因拖累油价过去六个月大跌的原油供应过剩忧虑加深。

美国原油期货劲跌2.65美元，或5.03%，结算价报每桶50.04美元，之后迅即下跌至结算后最低49.80美元。近月布兰特原油期货大跌3.31美元，或5.87%，结算价报每桶53.11美元。

金属市场:

--金价攀升逾1%，因对希腊退出欧元区的担忧和油价急跌拖累全球股市普跌，而欧元重挫和在农历新年来临前中国买盘增加，也扶助支撑金市。

现货金稍早触及日高1,204.70美元，2006 GMT，上扬1.3%，报每盎司1,204.30美元。现货银急升2.8%，报每盎司16.18美元。美国2月期金跳升1.5%，收报每盎司1,204.00美元。

--期铜价格下滑至四年半低位，受累于美元走强，以及中国政府宣布对部分铜产品实施新的出口退税政策后该国需求不明朗。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买盘最后跌1.8%，报6,140美元，盘中稍早触及2010年6月来最低的6,095.50美元。(完)

(整理 龚芳 审校 杜明霞)

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