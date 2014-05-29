《路透早报》--5月30日

5月30日 - [今日看点]

经济数据：

--日本4月工业生产初值和4月建筑订单及房屋开工

--澳洲4月民间信贷

--德国4月实质零售销售

--瑞士KOF领先指标

--意大利4月PPI/5月HICP初值

--美国4月实质个人支出和个人所得、5月芝加哥PMI和路透/密西根大雪消费者信心指数4月终值

--加拿大3月和第一季GDP、4月PPI

重大事件及官员讲话：

--财务省财务官古泽满宏在国际货币基金组织讨论会(IMF Seminar)上讲话

--美联储多位高级官员讲话：克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托、里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、旧金山联储银行总裁威廉姆斯以及萨斯城联邦储备银行总裁乔治

--爱尔兰财长Michael Noonan在ISME 2014年度午餐会上发表讲话

以下为下午5:00至早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第一季经济萎缩，然劳动市场增强

美国商务部周四公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率下修为萎缩1.0%。这是2011年第一季以来的最差表现，反映出存货增长步伐放慢，且贸易逆差要大于先前估算。受到数据影响，美国政府公债收益率(殖利率)小幅下滑，美国股价指数期货缩减涨幅。美元兑欧元则是下跌。

美国经济第一季萎缩，为三年来首见，主要受到严寒冬季的影响，但有迹象显示在那之后景气回升。产出下滑的情形并未延续至第二季，而阻碍经济成长的只是一些暂时性因素。随着这些因素消散，经济应会强劲反弹。

另一份报告显示，美国劳工部公布，上周经季节调整后初请失业金减少2.7万人，至30万人。初请失业金人数四周均值触及2007年7月以来最低，就业市场增强迹象再添一笔。

当日公布的美国数据：

表格：美国第一季GDP环比年率修正值为下滑1.0%，预估为下滑0.5%

表格：美国上周初请失业金人数为30.0万人，预估为31.8万人

表格：美国4月成屋待完成销售指数较上月增长0.4%，预估为增长1.0%

表格：美国第一季税后企业获利初值为下滑13.7%

--中国削减长期铁矿石供应合同，市场十年来首现供过于求

中国钢铁企业正在削减长期铁矿石供应合同，转而寻求价格更低的现货船货，在全球矿石供应十年来首次出现过剩情况下，钢厂相信低迷的价格不大可能反弹。市场传言称，一些中国钢厂已经取消了铁矿石船货，数位贸易商表示至多400万吨船货被取消，不过路透尚不能确认这些消息。

澳洲矿商BC Iron表示，部分客户已经要求获得价格折扣或者提高定价期的弹性，不过还没有发生取消订单的情况。中国一家钢厂的管理人士表示，公司今年已将购买的长期合约的数量削减了约10%，并指同矿商的一些合约中也规定了可有权减少购买量。

--日本央行调整购债计划，每月将买入6-8万亿日圆公债

日本央行调整公债购买计划，以允许央行在必要时增加短债购买并减少买入长债，以防止其持有债券的存续期变得过长。

日本央行现在打算每月购入6-8万亿日圆公债。之前央行称每月购债规模将超过7万亿日圆。央行表示，从下月起将每月购买1,100-2,000亿日圆年期不到一年的债券。之前的目标是每月购入约1,100亿日圆短债。每月买进存续期超过10年的债券的目标规模调整到1,500-3,500亿日圆，目前为2,000-3,000亿日圆。其他年期的债券每月购买目标则维持不变。

日本央行的策略相当于每月买进约70%新发行的公债。周四公布的新指引于6月2日生效，新指引并未改变央行的超宽松货币政策立场。

--金砖国家将等额分担多边银行资本，该行可能2016年开始放贷

巴西一位高层官员周四对路透表示，金砖国家将会等额分担筹建中多边银行所需的1,000亿美元资本，藉此保证各国在该银行事务上的平等权利。多边银行将为发展中国家的基础设施项目提供资金，可能在两年后开始放贷。

出资问题是金砖国家在成立联合银行谈判中的难点，有关筹建该银行的磋商持续了两年之久，有国家担心中国想要通过投入更多资本以获得对该行更多的权利。但这个障碍正在被克服，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的领导人预期会在7月15日的金砖国家峰会上签署该项协议。

--乌克兰代理总统，叛军击落乌克兰直升机致14人死亡

乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。“我刚接到信息指出，恐怖分子使用俄罗斯防空飞弹击落在斯拉维扬斯克附近击落我们的直升机。这架直升机当时正输送前往交班的士兵，”图尔奇诺夫称。

[市场摘要]:

股市:

--美股标普500指数周四在四个交易日内第三次创下纪录收位，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩的数据，押注第二季经济将改善。

标准普尔500指数上升10.25点，或0.54%，至1,920.03点，为纪录收盘新高，且盘中创下纪录新高。道琼工业指数收高65.56点，或0.39%，至16,698.74点；Nasdaq指数收高22.87点，或0.54%，至4,247.95点。

--欧洲股市守在六年高位附近，主要股市受到下周欧洲央行将推出新经济刺激措施的预期带动。公用事业股表现落后，此前花旗集团下调Enel等部分南欧公用事业股评级。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.1%，报1,379.05点，距本周稍早触及近六年最高水平1,380.52点咫尺之遥。德股DAX指数微跌0.27点，报9,938.90点。法国CAC-40指数微跌0.02%，报4,530.51点。英国富时100指数收高0.29%，报6,871.29点。

汇市:

--美元下跌，兑其他主要货币收低，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩1%的数据。许多分析师和交易商表示，美国公债收益率处于意外低位，且对美联储很快升息的预期减退，降低美元需求，尽管市场广泛预期美国经济改善。

纽约尾盘，美元指数下跌0.08%，欧元兑美元报1.3601美元，升幅为0.09%。英镑兑美元上涨0.04%。澳元兑美元触及0.9312美元高位，最新报0.9289，上升0.54%。

债市:

--美国指标10年期公债收益率从11个月低点小幅回升，因数据显示美国首季经济三年内首次出现萎缩，但这并未改变今春经济强劲反弹的观点。债市今日也消化了290亿美元七年期公债供应，投资人对今日标售需求平均，得标利率为2.010%，为10月来最低。

指标10年期公债价格收益率报2.447%，较周三尾盘升1个基点，盘中触及去年6月以来最低2.402%。30年期公债价格收益率报3.304%，较周三尾盘升2个基点，盘中稍早触及3.278%的11个半月低点。

--大部份欧元区公债收益率上涨，因投资者对本周欧元区公债强劲的涨势锁定利润，且关注月末轧平头寸操作。不过，市场回调温和，德债收益率仍可望连续第五个月下降，受对欧洲央行即将放宽货币政策的预期带动。

德国10年期公债收益率上涨2个基点，至1.30%，距离1.28%的一年低位不远。意大利10年期公债收益率升3个基点，报2.97%。该国借贷成本仍只略高于纪录低点2.89%。西班牙10年期公债收益率升4个基点，报2.87%，也只略高于周三所及的纪录低位2.80%。

油市:

--美国原油价格上涨，之前政府库存数据显示上周汽油库存骤降，这盖过整体美国原油库存增加的影响。布兰特原油小幅上涨，利比亚石油产量低和乌克兰危机提供支持。

美国原油上升最多1.22美元，至103.94美元日内高位，之后回吐部份升幅，结算价上涨0.86美元，收报每桶103.58美元。布兰特原油升0.16美元，收报109.97美元。

金属市场:

--金价下滑，但在美国公布的数据显示，首季经济出现三年来首次萎缩后，金价从近四个月低点反弹。

1842 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,255.29美元，稍早触及2月4日以来最低1,251.10美元。美国COMEX-6月期金收跌3美元，报每盎司1,256.30美元。

--伦敦期铜下滑，因投资人对中国最新的防止经济成长大幅放缓的措施感到不安，但因全球库存进一步趋紧，期铜仍接近昨日触及的三个月高位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.88%，报6,884美元。(完)

(整理 郑茵; 审校 于春红)

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