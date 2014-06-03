《路透早报》--6月4日

6月4日 - [今日看点]

经济数据：

--澳洲第一季国内生产总值(GDP)

--意大利、法国、德国、欧元区和英国5月服务业采购经理人指数(PMI)

--欧元区第一季国内生产总值(GDP)修正值、4月生产者物价指数(PPI)

--美国4月国际贸易收支、5月ADP就业报告、5月服务业PMI终值

--美国第一季非农生产率环比年率修正值

--美国供应管理协会(ISM)5月非制造业指数

重大事件及官员讲话：

--七国集团(G7)峰会

--2014国际金融协会(IIF)春季会员大会

--澳洲央行金融稳定性主管Luci Ellis发表讲话

--瑞典央行公布金融稳定报告

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)发布经济形势褐皮书

--英国央行开始货币政策委员会(MPC)会议

--加拿大央行利率决议

[重大数据或新闻]

--美国工厂订单和汽车销售数据提振经济成长前景

美国4月工厂订单连续第三个月增长，主要车商报告5月汽车销售强劲，提振第二季经济成长前景。周二的报告与之前公布的强劲就业和制造业数据均显示，经济在第一季受寒冬拖累萎缩后迅速反弹。不过数据对市场没有明显影响。

商务部称，4月工厂订单增长0.7%，3月增幅被上修至增长1.5%，之前报告的增幅为0.9%。此外，美国5月汽车销售意外强劲，支撑对制造业的乐观看法，并暗示制造业可能进一步增长。

--专访：达拉斯联储总裁希望10月结束QE3，但预计明年才升息

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，他会支持在10月结束大规模购债计划，但预计联储直到明年才会开始升息。费希尔是美联储最热切的政策强硬派之一。他在接受路透电话采访时称，结束购债计划后立即升息的可能性“微乎其微”。费希尔表示，升息的时机“取决于经济形势”，包括通胀和就业增长情况。“在我们完成缩减购债之前，我不会关注升息。”

--欧元区5月通胀率意外下降，欧洲央行采取行动已无悬念

欧元区5月通胀率意外下降，几乎可以毫无悬念地相信，欧洲央行本周将采取行动，推出一批举措来刺激经济，以免落入通缩的魔爪。欧盟统计局周二公布，欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.5%，4月为升0.7%。路透调查受访分析师原预期通胀会持稳。5月疲软的通胀数据支持欧洲央行采取行动的可能性，并将削弱央行管委会鹰派委员可能施加的阻力。

--美裁定从中国进口的太阳能板获政府不公平补贴，建议征税

美国商务部初步裁定，从中国进口的太阳能板获得政府不公平补贴，建议征收最高达35.21%的关税。商务部声明中称，对从无锡尚德和其他五家公司进口的太阳能板征收35.21%的初步关税，对从天合光能进口的太阳能板征收18.56%的关税，对从其他中国制造商进口的太阳能板征收26.89%的关税。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二在交投清淡中微幅收低，道指和标普500指数从周一创下的纪录收盘高位回落，因交易商在近日股市节节攀升后，没有找到继续买入的理由。半导体类股攀升，限制了股指跌幅。道琼工业指数收低21.29点，或0.13%，至16,722.34点；标准普尔500指数小跌0.73点，或0.04%，至1,924.24点；Nasdaq指数收低3.12点，或0.07%，至4,234.08点。

--欧洲股市在清淡成交中走低，部分基准指数从数年高位回落，因在周四欧洲央行政策会议前，投资者不愿追涨。周二公布的数据显示，欧元区5月通胀年率意外回落，巩固了欧洲央行将采取进一步举措支持区内脆弱经济复苏，并避免出现通缩的预期。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.4%，收报1,374.78点。

德国DAX指数收跌0.31%，报9,919.74，周一触及接近万点大关的纪录高位。英国富时100指数收低0.41%，报6,836.30点；法国CAC-40指数跌0.27%，收报4,503.69点。

汇市:

--欧元兑美元守住涨幅，在欧元区公布迟滞通胀数据后反弹，通胀数据未改变市场对欧洲央行周四会议后将采取刺激性措施的预期。美国4月工厂订单数据强于预期，连升第三个月，也巩固了美国经济继续复苏的观点。

欧元兑美元升0.20%，报1.3621美元，欧元兑日圆升0.34%，报139.65日圆。美元指数从周一所创的四个月高位回落，但仍离该水准不远。美元兑日圆升0.16%，至102.52日圆的一个月新高。

债市:

--美国公债收益率上升至三周高位，因投资者重新押注，他们预计公债收益率在上周降至11个月低位后，很可能将会攀升。指标10年期公债下跌18/32，收益率报2.59%，为5月14日来最高。30年期公债大跌1-06/32，收益率报3.43%，为一周来最高。

--德国公债收益率升至一周高位，此前公布的数据显示欧元区通胀下滑，引发对欧洲央行本周稍后可能放宽政策的效果和程度的担忧。德国10年期公债收益率升6个基点，报1.37%，进一步远离上周触及的一年低点1.28%。

油市:

--布兰特原油期货持稳，美国原油期货由跌转升，因美国和中国的经济数据支撑油价。近期油价因全球产量增加而承压。布兰特7月原油合约微跌1美分，结算价报108.82美元。美国7月原油期货收高0.19美元，结算价报每桶102.66美元

金属市场:

--金价上升，为六个交易日来首次，因美股在屡创纪录高位后回落。纽约期金收升，现货金尾盘仍保持在平盘以上，尽管美国经济数据显示，美国4月工厂订单连续第三个月增长，该数据应该对股市有利。1945 GMT，现货金上升0.1%，报每盎司1,245.68美元。美国8月期金收高0.5美元，或0.4%，报每盎司1,244.50美元。

--期铜下跌，因投资者忧虑印尼的一项纠纷将得到解决，使印尼恢复铜精矿出口，且中国青岛港调查令船货运输暂停，也拖累期铜。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.87%，报每吨6,870美元。周一攀升1.2%，为三周来最大单日升幅。LME现货铜较三个月期铜升水周二下降至每吨72.85美元，上周峰值为101美元。(完)

(编译 徐文焰；审校 龚芳)

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