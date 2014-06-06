《路透早报》--6月6日

6月6日 - [今日看点]

经济数据：

--香港5月底止外汇储备资产

--日本4月领先指标、5月外汇储备

--德国4月工业生产与贸易收支

--法国4月贸易收支与截至4月的预算收支

--瑞士5月消费者物价指数(CPI)、第一季工业订单

--英国4月贸易收支

--美国5月非农就业报告、4月消费者信贷

重大事件及官员讲话：

--中国国新办举行新闻会，银监会副主席王兆星介绍金融支持实体经济的举措与成效

--奥地利央行总裁诺沃特尼公布经济预估

[重大数据或新闻]

--欧洲央行多管齐下向经济注资，总裁德拉吉称不会就此结束

欧洲央行周四推出一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金；央行并承诺将在必要时进一步行动。欧洲央行将三大利率调降至纪录低位，以避免欧元区出现日本式通缩的风险，并拉低欧元汇率。欧洲央行首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，试图迫使银行向中小企业放贷。该央行在周四的会议上并未推出所谓的量化宽松政策，但总裁德拉吉表示，将在必要时采取进一步举措。欧洲央行政策决定提振欧美股市和多数公债价格上涨；不过欧元摆脱了该决定的影响，兑美元从四个月低点反弹。

--美国初请失业金人数仍指向劳动市场表现强劲

美国上周初请失业金人数增加，但基本趋势仍指向劳动市场表现坚挺。劳工部周四发布，美国5月31日止当周经季节调整后初请失业金人数增加8,000人，为31.2万人，高于分析师先前预计的31.0万人。初请失业金人数四周均值减少2,250人，至310,250人，为2007年6月以来最低水准。该数据对政府周五将公布的5月就业报告不致造成影响，因其落在调查区间之外。

--英国央行维持利率和量化宽松规模不变

英国央行一如预期宣布维持利率在0.5%的纪录低位不变，坚守扶助经济重返健全体质的计划，尽管数据显示经济强劲增长且房价快速上扬。央行还表示，维持量化宽松规模在3,750亿英镑(6,280亿美元)不变。央行货币政策委员会(MPC)未公布政策声明。会议记录将在不到两周后公布。

--青岛港金属融资违规调查继续发酵，银行及贸易商派人核查

中国对青岛港金属融资问题展开调查，促使全球贸易商和银行急忙核对自身在这件事情中的曝险。市场越发担心，大宗商品融资交易受到打压，可能损害中国的金属交易。尚不清楚这是否标志着中国当局对金属融资展开更广泛调查的开始。三位熟悉事件的消息人士称，渣打银行已暂停向中国部分客户提供新的金属融资。这反映出银行业者的担忧。一位有直接消息的人士表示，至少还有一家在中国有业务的西方银行业者正在评估持有的铜和铝融资敞口。

--美联储两高官称要优先考虑应对金融系统不稳的问题

美国联邦储备理事会两位官员警告称，美联储致力于使美国经济成长获得更加稳固的基础，但如果为避免泡沫而上调利率，再加上其它有关金融市场不稳的迹象，可能让这种努力大打折扣。旧金山联储总裁威廉姆斯主张从货币政策以外想办法，增强金融体系的抗冲击能力。这些办法包括所谓的名义收入目标，旨在维持收入稳定增长，让家庭能够更好地避免破产和止赎。而明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔则认为，有必要想办法提高对金融稳定风险的承受度。

--IMF下调2015年中国经济增速预估，敦促继续实行改革

国际货币基金组织(IMF)将2015年中国经济增速预估下调至约7%，但敦促中国当局避免进一步刺激措施，专注于减少金融风险。IMF表达了对中国经济体质的信心，同时表示北京必须践行其纠正失衡的改革承诺，包括有关“温和低估”人民币汇率的措施。IMF特别表示，中国采取下一步骤以实行利率市场化的时机成熟，挑战了一些中国高层对于中国尚未做好利率市场化准备的观点。IMF第一副总裁利普顿称，除非中国经济今年有无法达到官方成长目标7.5%的风险，否则不需要更多刺激举措。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道指和标普500指数周四创下纪录收盘新高，之前欧洲央行将三大利率下调至纪录低位，并承诺将在必要时采取进一步行动抗击通缩风险。投资者的关注焦点目前转向周五将出炉的5月非农就业报告。道琼工业指数收高98.58点，或0.59%，至16,836.11点；标准普尔500指数升12.58点，或0.65%，至1,940.46点；Nasdaq指数收高44.59点，或1.05%，至4,296.23点。

--欧元区股市收高，二线国家银行股领涨，因欧洲央行推出一系列措施应对通胀，提振欧元区经济。Euro STOXX指数收高0.8%，报331.70点，盘中创下六年高位333.80点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高0.9%，报3,267.05点。

欧洲央行声明刺激德国DAX指数盘中创下10,013.69点的历史新高，收盘升0.21%，报9,947.83点。法股CAC-40指数上扬1.06%，报4,548.73点。英国富时100指数微跌0.08%，报6,813.49点。

汇市:

--欧元兑美元从四个月低点反弹，摆脱欧洲央行降息决定及一系列放宽货币政策措施的影响。根据汤森路透数据，欧洲央行政策声明发布后欧元大跌，触及1.3504美元的四个月新低；不过之后欧元止跌反弹，纽约尾盘报1.3658美元，当日升0.44%。欧元兑日圆也出现反弹，纽约尾盘升0.09%，报139.82日圆。

美元指数在盘中触及四个月高位81.020后回吐涨幅，尾盘跌0.38%，报80.359。美元兑日圆跌0.39%，报102.33日圆

债市:

--美国公债价格上涨，之前欧洲央行宣布将三大利率降至纪录低位并推出一系列新举措，以扶助刺激区内经济。指标10年期公债价格上升7/32，收益率报2.58%，持平在欧洲央行政策公布前的水平。

--欧元区二线公债收益率跌至接近纪录低位，因欧洲央行推出一系列举措，抗击通胀并提振区内脆弱的经济复苏。西班牙和意大利公债跑赢评级较高的区内公债。10年期西班牙和意大利公债收益率分别下跌9个和7个基点，触及2.81%和2.92%的日低，之后缩减部分涨幅。希腊10年期公债收益率下跌16个基点，至6.23%的日低。葡萄牙10年期公债收益率跌9个基点，报3.61%。

德拉吉举行记者会期间，德债期货跌68个跳动点，至日低145.25，而后反弹，在尾盘升至平盘之上。10年期德债收益率跳升4个基点，至日高1.44%，但稍后回落。

油市:

--布兰特原油期货在交投震荡中上涨，美国原油缩减跌幅，因欧元和美元对欧洲央行减息作反应，且投资者预期欧洲原油需求将增加。美国原油期货下跌0.16美元，结算价报每桶102.48美元。美国原油从盘中触及的101.60美元反弹，此为5月16日来最低。布兰特原油期货上涨0.39美元，结算价报每桶108.79美元，盘中跌至5月9日来最低的107.77美元。

金属市场:

--金价大涨近1%，创下三周最大单日升幅，此前欧洲央行降息，并宣布一系列刺激措施。交易员表示，如果周五美国公布的5月就业数据令人失望，金价可能进一步上涨。现货金在纽约尾盘升0.7%，报1,253.30美元，为5月14日来最大单日升幅。交投最为活跃的美国8月期金升0.7%，或9美元，报1,253.30美元。

--期铝上涨，因投资者押注伦敦金属交易所(LME)仓库官司将持续一段长时间，从仓库轮候提取铝的情况将持续。铜价下滑，因中国青岛港调查，使一家银行停止一些金属融资交易，引发一些市场人士担心调查将可能导致融资交易终止。

LME三个月期铝是升幅最大的金属，收涨0.8%，报每吨1,850美元。LME三个月期铜下滑0.1%，收报每吨6,780美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 龚芳)

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