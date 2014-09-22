《路透早报》--9月23日

9月22日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据：

--汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值

--台湾8月工业生产指数

--法国第二季国内生产总值(GDP)修正值、9月企业景气指数

--法国、德国、欧元区9月制造业采购经理人指数(PMI)初值

--英国8月公共部门收支短差(PSNCR)

--加拿大7月零售销售

--美国联邦住房金融局(FHFA)7月房价指数

--美国Markit 9月制造业采购经理人指数(PMI)

--美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数

--新西兰8月贸易收支

重大经济事件及官员讲话：

--圣路易斯联储总裁布拉德在题为“21世纪的社区银行”会议上致开幕词(1300)，美联储委员鲍威尔致欢迎词(1320)，堪萨斯联储总裁乔治亦发表讲话(1330)

--堪萨斯联储总裁乔治在该联储经济论坛上就美国经济形势发表讲话(0115)

--英国精算师协会2014年GIRO会议(至9月26日)，英国央行总裁卡尼为第三日的主讲人

以下为9月22日下午5:00至9月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国8月成屋销售意外减少，房价过高投资者纷纷离场

美国8月成屋销售意外下滑，因投资者离场，不过是次下滑或并不意味着疲势卷土重来。全美不动产协会(NAR)周一公布，美国8月成屋销售较前月下降1.8%，年率为505万户；此次下降为四个月来首见，不过销售步伐为年内迄今第二高。分析师原预估成屋销售会增至520万户。8月成屋销售较上年同期相比减少5.3%。数据公布后房地产类股下跌，表现落后大盘。

--默克将以170亿美元收购Sigma-Aldrich，为其史上最大收购案

德国药企默克集团(Merck KGaA)同意以170亿美元现金收购美国Sigma-Aldrich，以提升自身的实验室供应业务，这是默克史上规模最大的一起收购。该交易有助于默克更加侧重向制药商和学术机构供应化学品和服务，外界认为此举会比开发医药更能带来稳定的收入流。

默克称将以每股140美元收购Sigma-Aldrich，较一个月收盘均价溢价36%，比9月19日最新收盘价102.37美元也高出37%。并购消息出炉后，默克股票最初转跌，后来收高4.3%至72.63欧元，而欧洲化学类股指数.SX4P走低0.2%。

--纽约联储总裁杜德利：可能需要超越充分就业水准以推升通胀

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美联储可能短暂允许美国失业率降至被视为长期可维系水准的下方，以便推动通胀率升向联储目标。

他表示，美元稳步升值可能令美联储的工作复杂化，或将损及美国经济表现并压低通胀。尽管美元汇率不是美联储的政策目标，但必须作为联储经济预估的一部分加以考虑。

--美国财政：财政部针对税负倒置等企业避税之道采取行动

美国奥巴马政府表示，将针对“税负倒置”等企业避税之道采取数项行动，将降低税负倒置企业所能得到的税负优惠，以及让实现税负倒置的困难度升高。财政部高级官员表示，新的税负倒置规定生效日期是周一。

财政部长杰克卢表示：“在实施后，能够有意义地降低税负倒置的经济效益，以及可能的话，可以全然阻止税负倒置，从这两方面来看，这些首批有针对性的举措对压制用来逃避美国赋税的旁门左道有重大进展。

--阿里巴巴IPO以250亿美元规模成为全球第一大

中国电商巨头阿里巴巴首度公开上市(IPO)规模现以250亿美元名列全球最大。阿里巴巴及部分股东执行超配权之后，承销商共获得超过3亿美元佣金。

此项承销费金额相当于融资额的1.2%，阿里巴巴将支付其中1.218亿美元的承销费。根据美国证券交易委员会(SEC)周一的文件显示，出售股权的股东支付另外的1.786亿美元。

阿里巴巴IPO案需求强劲，最初募得218亿美元，阿里巴巴股价周五首日挂牌即大涨38%。根据一位直接知悉内情的消息人士说，这使得承销商履行股票增发期权，额外卖出4,800万股。

--加拿大央行：中性利率须低于历史水准，才能确保经济满负荷运作

加拿大央行表示，利率可能必须较历史水准低大约1.5个百分点，才能确保加拿大经济满负荷运作。央行预计，中性利率目前为3-4%，低于2005年左右的区间4.5-5.5%。

加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins表示，持续存在的不利因素可能意味着，即便填补产出缺口之后，利率也必须低于中性水准，以保证通胀符合目标。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收跌，标普500指数录得8月初以来最大单日跌幅，因最新公布的楼市数据远低于预期，再度引发对经济成长力度的担忧。中国财长称不会因为单个经济指标的变化而做大的政策调整，亦令股市承压。

道琼工业指数收跌107.66点，或0.62%，至17,172.68点；标准普尔500指数收挫16.11点，或0.8%，至1,994.29点；Nasdaq指数下跌52.10点，或1.14%，至4,527.69点。今日标普500指数跌幅为8月5日来最大，Nasdaq指数跌幅为7月31日来最大。

-- 欧洲股市走低，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数从上周五触及的近七年高位回落，因对中国经济成长步伐的担忧拖力拓和必和必拓等权重矿业股走低。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.6%，报1,393.54点；上周五在苏格兰公投结果为反对独立后，该指数攀升至近七年高位。

德股DAX指数收跌0.51%至9,749.54点。法国股市CAC指数挫跌0.42%至4,442.55点。英国富时100指数回落0.94%至6,773.63点。

汇市:

--美元兑澳元和新兴市场货币劲扬，因商品价格回落令后两者遭受重创，但美元指数在连涨10周后基本持平，尾盘小涨0.01%。欧元兑美元尾盘小涨0.03%，报1.283美元，盘中触及1.2867美元的高位。日圆兑美元上扬0.15%，报108.86日圆。

澳元兑美元触及七个月低位0.8854美元；对全球成长的担忧，以及在G20会议上中国官员暗示该国政府可能不会推出进一步经济刺激举措等因素重压澳元。加元兑美元因商品价格走低，尾盘回落0.6%，报1.103加元。

债市:

--美国长期公债收益率跌至逾一周低点，因投资人认为美国经济数据持续疲弱，可能迫使美联储在升息上维持温和立场。指标10年期公债尾盘升6/32，收益率报2.56%，上周五尾盘报2.59%。30年期公债价格涨8/32，收益率尾盘报3.29%，上周五尾盘报3.3%；盘中该收益率触及9月11日来最低的3.26%。

--法国公债表现优于其他欧元区公债，因此前穆迪没有下调法国信贷评等，尽管该国未能完成减赤目标。法国10年期公债收益率跌4个基点，报1.35%，表现超过其他欧元区公债。法国10年期公债较可比德债利差收窄2个基点，报38个基点。意大利和葡萄牙10年期公债收益率小幅下滑。

油市:

--原油期货价格下滑，因供应充裕且欧洲和中国经济成长放缓，盖过了对石油输出国组织(OPEC)减产的预期。

11月布兰特原油期货跌1.42美元，报96.97美元，盘中一度大跌2.01美元至96.38美元。收盘到期的10月美国原油下滑0.89美元，收报每桶91.52美元，连跌四个交易日。美国11月原油期货收报90.87美元，跌0.78美元。

金属市场:

--金价小涨，早盘受美元走强和技术性卖盘拖累跌至1月初以来最低后，出现空头回补。银价在早盘跌至四年低位后，也基本收复全部失地。

现货金盘中触及1,208.36美元的低位，而后反弹，1804 GMT时小涨0.1%，报每盎司1,216.89美元。美国COMEX-12月期金收涨1.30%，报每盎司1,217.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约10%。

现货银盘中触及2010年6月以来最低17.30美元，分析师称，因由期铜引领的金属普跌之势重压对白银的工业需求预期。现货银稍后上扬0.2%，报每盎司17.80美元。

--期铜跌至三个月低点，在主要消费国－中国公布制造业数据前，投资人担心需求。市场预计数据将显示全球第二大经济体制造业成长出现停滞。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.7%，报6,720.50美元，日低为6,707.25美元，是6月19日来最低水准。

三个月期铝收盘收复失地，报1,976美元。三个月期镍跌幅最大，重挫4.2%，报17,025美元。期锌收报2,240美元，跌1.5%；期锡收盘没有成交，买盘最后报21,150美元，跌0.5%；期铅报2,064.50美元，跌0.9%。(完)

(整理 龚芳; 审校 张明钧)

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