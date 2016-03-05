《路透早报》--3月5日

[重大数据或新闻]

--美国公布2月非农就业岗位强劲增长，失业率持平，但平均时薪下降，盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调，并支持了美国联邦储备委员会(FED/美联储)将不急于升息的观点。数据公布后，美股上涨，美元走软，美国公债价格重挫。

* 美国2月非农就业岗位增加24.2万个，预估为增加19.0万个。2月平均时薪较前月下降0.1%，预估为增长0.2%。2月民间部门岗位增加23.0万个，预估为增加18.5万个。2月政府部门岗位增加1.2万个。2月每周平均工时为34.4小时，预估为34.6小时。2月制造业岗位减少1.6万个，预估为持平。美国2月失业率为4.9%，与预估持平。

* 就业数据公布后，路透访查的17家一级交易商中有14家预计美联储将在年中前再度升息，一级交易商预计美联储年内仅升息两次，对年底联邦基金利率目标的预估中值为0.875%。

--惠誉确认葡萄牙BB+评级，将展望修正至稳定。惠誉称，该国2015年财政表现远未达到目标，政府总赤字估计相当于GDP的4.2%。不包括12月底达成一致的对BANIF银行的22亿欧元一次性救助，政府总赤字与GDP之比可能高于3%。有鉴于此，该国将无法按原计划在今春退出欧盟的超额赤字程序(EDP)。惠誉表示，葡萄牙政府2016年削减赤字的计划也面临风险。

--穆迪将多个产油国评级置于可能降级的观察名单：

* 穆迪将沙特评等置于可能下调的观察名单，预计今年经常帐赤字将扩阔至相当于GDP约12%。

* 穆迪将俄罗斯的BA1评级置于可能降级的观察名单，油市遭遇的结构性冲击正在削弱俄罗斯经济和政府的资产负债表，进而还将损及其信用状况。预计俄罗斯未来成长率将不会大幅增加，因经济面临结构性问题。

* 穆迪将阿联酋AA2评级置于可能降级的观察名单，因经济成长和政府支出均依赖油气收入。

--参与谈判的一欧盟官员告诉路透，欧盟正考虑降低针对中国进口商品的贸易保护力度，条件是中国大幅减少向欧洲的钢铁出口。路透获悉的一份欧盟执委会文件草案还显示，在评估是否给予中国市场经济地位时，欧盟将把加强“针对钢铁行业不公平贸易行为”的保护力度考虑进去。欧盟执委会将在12月前决定是否给予中国市场经济地位，该地位可能限制欧盟对从中国进口的过度廉价产品征税的能力。

--美国商务部公布，1月贸易逆差为456.8亿美元，预估为逆差440.0亿美元；美国1月对中国贸易逆差289.3亿美元。1月出口下滑2.1%，进口下滑1.3%。

--加拿大统计局公布，1月贸易逆差为6.6亿加元，12月修正为逆差6.3亿加元，前值为逆差5.9亿加元。1月出口为460亿加元，较前月增加1.0%；进口为466.5亿加元，较前月增加1.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，因2月就业报告缓解了投资者对经济成长迟缓的担忧，但数据并未加剧对美联储不久会升息的担忧。标普500指数自10月来首次录得四日连升，收盘略低于2,000点大关，部分交易员认为这是重要心理关口。道琼工业指数也是自1月初来首次升穿17,000点关口。道琼工业指数升62.87点，或0.37%，至17,006.77点；标准普尔500指数上扬6.59点，或0.33%，至1,999.99点，年内首次收在100日移动均线之上；Nasdaq指数涨9.60点，或0.2%，至4,717.02点。本周，道指收涨2.2%，标普500指数上扬2.7%，NASDAQ指数攀升2.8%。周五标普10个类股中有七种收高，原材料股以1.18%领涨。

--欧洲股市上涨，此前美国发布强劲就业数据，缓解了对全球最大经济体可能陷入衰退的忧虑，矿业股受助于金属价格劲升而上涨，汽车股连续第七日走高。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.7%，报1,344.62点，录得连续第三周周线涨幅，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升0.8%。英股富时100指数收高1.13%，至6,199.43点，法股CAC指数收高0.92%，报4,456.62点，德国DAX指数收高0.74%，至9,824.17点。

汇市:

--美元走软，兑欧元触及一周低位，因美国2月薪资回落，盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调，并支持了美联储不急于升息的观点。美元兑欧元势将录得三周来最大周跌幅。美元指数盘中触及近两周低位97.019。不过，美元兑避险日圆在下午的交易中转跌为升，触及日高114.25日圆，分析师将此归因于风险意愿增强。欧元兑美元尾盘上扬0.37%，报1.0995美元。美元兑日圆尾盘升0.32%，报114.03日圆。美国就业数据公布后，美元兑瑞郎触及一周低位0.9881瑞郎，后反弹，尾盘上扬0.24%，报0.9944瑞郎。美元指数回落0.24%，报97.361。

债市:

--美国公债价格重挫，此前数据显示2月就业岗位强劲增长，但薪资数据疲弱及避险买盘持续，限制了公债收益率的升幅。数据公布之初，公债收益率应声上扬，三年期、五年期和七年期公债收益率跳升至约一个月高位。但之后收益率回软，分析师指因平均时薪数据疲弱，显示通胀仍低于美联储目标。指标10年期公债收益率升至一个多月高位1.902%，尾盘价格跌15/32，收益率报1.882%，周四尾盘报1.83%。30年期公债尾盘价格跌26/32，收益率报2.705%，周四尾盘报2.66%。今日盘中该收益率一度触及约一个月最高的2.733%。

--葡萄牙政府借款成本大涨，针对该国债信评级的一连串评估将陆续登场。在美国公布优于预期的就业数据后，德国10年期公债收益率升2个基点，报0.20%。未来两个月内将有三个机构评估葡萄牙评级，惠誉为首家采取行动者，而之后DBRS有可能将该国评等降至投资级别以下，使其债券无法再适用于欧洲央行资产购买计画。葡萄牙10年期公债收益率周五上涨5个基点至2.93%，高于上周末触及的近一个月低点2.85%。

油市:

--油价跳升，大涨4%，因美国就业数据强劲及技术性因素带动了买盘，本周升势在暂歇一日后又被激活。布兰特原油期货收涨1.65美元或4.5%，报每桶38.72美元。美国原油期货收高1.35美元或3.9%，报每桶35.92美元。本周布兰特原油和美国原油期货都大涨约10%，布兰特原油期货连升第二周，美国原油期货则连升第三周。

金属市场:

--金价持平，盘中大幅波动，在技术和潜在投资需求推动下两次上探13个月高位，中间受强于预期的美国就业数据拖累大幅下挫。现货金盘初触及13个月最高，稍晚再次触及1,279.60美元的13个月高位。金价今年至今已上涨19%，得益于对经济的担忧导致股市和油价大幅下挫，提高了对避险黄金的兴致。2019 GMT, 现货金下跌0.2%，报每盎司1,260.80美元，盘中曾下跌1.1%，至1,249.9美元。美国4月期金收涨1%，报每盎司1,270.70美元。

--期铜价格攀升至四个月高位，此前美国就业数据显示就业岗位强劲增长，但薪资下滑，美国提前升息的威胁减轻。指标三个月期铜大涨3.5%，报每吨5,027美元，盘中触及11月5日来最高的5,059美元。本周期铜劲升近7%，为2011年12月来最大周度升幅。工业金属受到全球股市走强、油价上涨和美元走软的提振。(完)