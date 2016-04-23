（更正）《路透早报》--4月23日

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[重大数据或新闻]

--美国公债收益率周五攀升至三周高位，因投资者为美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周会议作准备，预计联储会在会议上暗示6月升息的可能性。美元兑日圆升至三周最高水准，此前媒体报导日本央行正考虑在对金融机构的借贷计划适用负利率。美国股市基本持平。

* 路透调查显示，受访的80位分析师均预计美联储将在4月27日会议上保持利率在0.25-0.50%不变。受访的80位分析师中有50位表示美联储将在6月再度升息至0.50-0.75%。受访的分析师的预估中值为2016年底美国联邦基金利率在0.75-1.00%。

周五公布的重要经济数据包括：

* 金融数据公司Markit公布，美国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.8，为2009年9月以来最低，3月终值为51.5，路透调查的分析师的预估为52.0。

* 加拿大统计局公布，加拿大2月零售销售出人意料地小幅增长0.4%，主要因汽车及零部件销售增加。1月修正后为较前月增长2.0%(前值为增长2.1%)。

* 加拿大统计局公布，加拿大3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%，较上年同期上涨1.3%。加拿大3月核心CPI较前月上升0.7%，较上年同期上涨2.1%。

--惠誉确认意大利BBB+评级，展望为稳定。

* 标准普尔确认法国AA/A-1+评级，展望为负面。标普称，法国的长期评级反应其强有力的机构、富裕程度，以及高效多元化的经济。

* 穆迪确认俄罗斯BA1主权评级，展望为负面。

* 标普确认挪威AAA/A-1+评级，展望为稳定。

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛表示，理论上利率可以小幅为负值，但不能到鼓励大公司囤积现金的水平。弗利葛表示，英国央行将需要认真考量负利率是不是利大于弊。

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊应准备一套额外措施以确保实现与国际债权人达成的财政目标，从而完成改革换救助的评估。

--美国通用电气(奇异,GE)周五公布，第一季获利增长5%，超过分析师预期。

* 美国飞机部件和其他电子设备制造商--霍尼韦尔(Honeywell)公布季度获利增加6.3%，受惠于自动化和气候控制系统业务表现强劲。

* 卡特彼勒公布季度净利下降，因全球采矿和建筑业活动放缓损及公司机械销售。

* 麦当劳报告第一季美国餐厅同店销售增幅优于预期，因其全天供应早餐服务吸引了更多的客户，但总营收下降1%。

* 欧洲最大汽车制造商德国大众汽车公布，2015年运营亏损41亿欧元(46亿美元)，因该公司将为柴油车排放测试造假丑闻支付162亿欧元。

--中国证监会官方微信宣布，证监会周五核准了七家企业的首发申请，筹资总额预计不超过46.2亿元人民币。

--中国发改委产业司副巡视员李忠娟周五称，此轮中国钢铁产业去产能应注重提高行业竞争力，而非在各省平均分配指标，搞“一刀切”。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五基本持平，微软和Alphabet季报令人失望，拖累科技股下跌，抵销油价上扬提振能源股走坚带来的支撑。道琼工业指数收升21.23点，或0.12%，至18,003.75点；标准普尔500指数收高0.1点，至2,091.58点。Nasdaq指数收跌39.66点，或0.8%，至4,906.23点。本周，道指上涨0.6%，标准普尔500指数上升0.5%，Nasdaq指数下跌0.6%。

* 欧洲股市下跌，因汽车制造商戴姆勒业绩令人失望，且表示，将对美国排放认证过程展开内部调查。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，但本周连续第二周上涨。英股富时100指数收低1.11%，至6,310.44点，法股CAC指数跌0.29%，收报4,569.66点，德国DAX指数下滑0.6%，收报10,373.49点。

汇市:

--美元兑日圆升至三周最高水准，此前有媒体报导称，日本央行正考虑在对金融机构的借贷计划适用负利率。美元兑日圆大涨逾2%，至111.80日圆的4月1日来最高位，本周将大涨2.6%，为2014年10月底来最大周度升幅。欧元兑美元跌0.52%，报1.1225美元，盘中触及逾三周最低的1.1219美元，势将连跌第二周。

债市:

--美国公债收益率攀升至三周高位，因投资者为美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周会议作准备，他们预计联储会在会议上暗示6月升息的可能性。10年期公债价格下跌5/32，收益率报1.89%，高于周四的1.87%。

* 德国公债收益率录得去年12月以来最大周度涨幅，此前油价反弹，欧洲央行传递出观望信息。德国10年期公债收益率周五持平于0.23%。周线升幅仍有10个基点，为2016年最大单周升幅。希腊公债涨幅最大，因希腊政府和国际金主在就改革计划达成协议方面迈进了一步。两年期希腊公债收益率下跌90个基点，报10.09%。

油市:

--油价上涨，本周实现连续第三周上扬，因市场人气变得更乐观，有迹象显示全球供应持续过剩状况可能得到缓解。交易商称，美国汽油消费强劲，越来越多迹象显示全球产量下降和油田中断供应，都支撑了投资重回能源行业。布兰特原油收涨1.3%，报每桶45.11美元，美国原油收高1.3%，报每桶43.73美元。两份原油合约盘中都一度跳涨多至3%。本周布兰特原油涨4.5%，美国原油升8.4%，两者皆录得连续第三周上涨。

金属市场:

--金价下跌逾1%，因美元兑日圆和欧元上涨，金价将录得连续第二周下跌，银价将实现连续第三周上涨。1921 GMT，现货金下跌1.3%，报每盎司1,232.66美元。美国6月期金收跌1.6%，报每盎司1,230美元。现货银下跌0.1%，报每盎司16.97美元，本周上涨4.6%。其它贵金属，铂金下跌1.4%，报每盎司1,006.50美元，但本周涨3%，为七周来最大涨幅。钯金升0.8%，报每盎司605.63美元，盘中升至去年11月以来最高的618.28美元，本周涨7%。

--伦敦金属交易所(LME)期铝触及逾八个月最高，期铜触及一个月高位，但许多分析师谨慎地认为，价格升势过度，可能出现下修，因需求仍低迷。强劲的买盘在欧洲市场午后提振金属价格，因触动了止损盘，且投机商在周四劲升后追涨。三个月期铝收高1.1%，报1,653美元，盘中升至去年7月29日来最高的1,667.50美元。三个月期铜扭转亚洲市场跌势，收高0.6%，报5,031美元，盘中触及3月18日来最高的5,091美元。本周期铜大涨近5%，为3月初来最大周度升幅。(完)